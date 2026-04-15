HCMC FOODEX 2026:

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

Lạc Nguyên

10:52 | 15/04/2026
(TBTCO) - Sáng 15/4, Triển lãm quốc tế Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 2026 (HCMC FOODEX 2026) khai mạc, quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở ra không gian kết nối giao thương thực chất. Sự kiện được kỳ vọng tạo động lực giúp ngành lương thực - thực phẩm Việt Nam nói chung gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò chiến lược của ngành lương thực - thực phẩm trong cơ cấu kinh tế đô thị. TP. Hồ Chí Minh hiện là trung tâm chế biến lương thực - thực phẩm lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 30 - 35% giá trị sản xuất của toàn vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời đóng góp khoảng 14 - 15% giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố.

Sáng 15/4, HCMC FOODEX 2026 khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: Lạc Nguyên

Trong bối cảnh kinh tế quý I/2026 của TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng 8,27% - mức cao nhất cùng kỳ 5 năm gần đây, ngành lương thực - thực phẩm tiếp tục giữ vai trò động lực. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường, bài toán đặt ra không chỉ là tăng trưởng sản lượng, mà là nâng cao khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chính vì vậy, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, từ cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số đến tăng cường xúc tiến thương mại và kết nối nguồn vốn. “Thành phố đã và đang triển khai nhiều chính sách, chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển ngành chế biến lương thực - thực phẩm, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế" - ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định.

Trong định hướng đó, HCMC FOODEX 2026 không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, mà được thiết kế như một hệ sinh thái giao thương đa tầng. Với chủ đề “Hương vị toàn cầu - Giá trị Việt Nam”, triển lãm quy tụ hơn 350 doanh nghiệp cùng gần 500 gian hàng, thu hút sự tham gia của các đối tác đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm đáng chú ý là cấu trúc kết nối tại sự kiện được tổ chức theo hướng “may đo” nhu cầu. Trong 4 ngày diễn ra (15 - 18/4/2026), ban tổ chức dự kiến thiết lập hơn 2.000 cuộc hẹn B2B giữa doanh nghiệp với các nhà mua hàng, hệ thống phân phối và đối tác quốc tế. Đặc biệt, khoảng 250 nhà mua hàng được mời tham dự, trong đó có 50 nhà mua hàng quốc tế đến từ các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc hay Ấn Độ.

Mỗi cuộc kết nối được sắp xếp dựa trên nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, nhằm tối ưu hóa khả năng ký kết hợp đồng và mở rộng thị trường. Đây được xem là bước chuyển từ “trưng bày sản phẩm” sang “tạo giao dịch thực chất” - yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại HCMC FOODEX 2026. Ảnh: Lạc Nguyên

Không chỉ tập trung vào giao thương, triển lãm còn tích hợp nhiều hoạt động chuyên sâu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận xu hướng mới. Các hội thảo về nông nghiệp đô thị, chuyển đổi số trong chế biến thực phẩm, hay truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc tế được tổ chức xuyên suốt, giúp doanh nghiệp cập nhật yêu cầu của thị trường toàn cầu.

Song song đó, các hoạt động trải nghiệm, trình diễn công nghệ và kết nối thực tế như chương trình tham quan nhà máy dành cho nhà mua hàng quốc tế cũng được triển khai, góp phần tăng tính “thực chiến” cho sự kiện.

Một điểm nhấn khác của FOODEX 2026 là cuộc thi Master Chef of Foodex với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 350 thí sinh trong và ngoài nước. Cuộc thi không chỉ mang tính trình diễn ẩm thực, mà còn góp phần quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia cho ngành thực phẩm.

Đáng chú ý, sự kiện còn hướng đến việc xác lập kỷ lục Guinness với màn trưng bày bánh thạch 3D quy mô lớn, tạo hiệu ứng truyền thông và thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Từ góc độ dài hạn, HCMC FOODEX 2026 được kỳ vọng không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại đơn lẻ, mà trở thành một “điểm hẹn chiến lược” của ngành lương thực - thực phẩm. Thông qua việc kết nối trực tiếp với các tập đoàn bán lẻ lớn, nền tảng thương mại điện tử toàn cầu và hệ thống phân phối quốc tế, doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp cận sâu hơn vào chuỗi cung ứng, thay vì chỉ tham gia ở các khâu có giá trị gia tăng thấp.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững ngày càng trở thành “giấy thông hành” bắt buộc, những nền tảng như FOODEX được xem là bước đi cần thiết để doanh nghiệp nội địa nâng cấp năng lực cạnh tranh./.

Với quy mô ngày càng mở rộng và cách tiếp cận theo hướng thực chất, HCMC FOODEX 2026 không chỉ phản ánh vị thế của TP. Hồ Chí Minh trong ngành lương thực - thực phẩm, mà còn cho thấy nỗ lực chuyển dịch của thành phố: từ trung tâm sản xuất sang trung tâm kết nối và dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu.
Giá bạc trong nước hôm nay (15/4) ghi nhận đà tăng mạnh, đặc biệt tại hệ thống lớn như Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Hiện giá bạc giao ngay giao dịch quanh ngưỡng 80,470 USD/ounce, tăng 1,11% so với hôm qua.
Giá lúa gạo hôm nay (15/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với tuần trước. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 20 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 2 USD/tấn.
Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á hôm nay (15/4) tiếp tục giảm khi nguồn cung được dự báo tăng trở lại cùng với giá nguyên liệu suy yếu. Đáng chú ý, Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đã giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Trong nước, giá cao su vẫn duy trì trạng thái cân bằng, trong khi chịu tác động gián tiếp từ những biến động của thị trường thế giới.
Giá heo hơi hôm nay (15/4) có xu hướng tăng nhẹ tại một số địa phương ở cả 3 miền. Trong đó, miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên có thêm nhiều điểm tăng, miền Nam cũng ghi nhận điều chỉnh cục bộ. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục duy trì tại 69.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước đang dần khẳng định vai trò là “bệ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026 cho thấy, tiêu dùng nội địa không chỉ phục hồi, mà còn trở thành động lực dẫn dắt.
Từ trung tuần tháng 4, hàng loạt thương hiệu gas đã công bố mức giảm trực tiếp lên tới 20.000 đồng đối với loại bình 12 kg. Các điểm bán lẻ còn triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi và khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng.
Giá bạc trong nước hôm nay (14/4) tăng trở lại theo đà phục hồi của bạc thế giới, khi giá quốc tế bật lên gần 76 USD/ounce.
Giá lúa hôm nay (14/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang; gạo nguyên liệu xuất khẩu biến động nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.000 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.900 đồng/kg…
