Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò chiến lược của ngành lương thực - thực phẩm trong cơ cấu kinh tế đô thị. TP. Hồ Chí Minh hiện là trung tâm chế biến lương thực - thực phẩm lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 30 - 35% giá trị sản xuất của toàn vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời đóng góp khoảng 14 - 15% giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố.

Sáng 15/4, HCMC FOODEX 2026 khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: Lạc Nguyên

Trong bối cảnh kinh tế quý I/2026 của TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng 8,27% - mức cao nhất cùng kỳ 5 năm gần đây, ngành lương thực - thực phẩm tiếp tục giữ vai trò động lực. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường, bài toán đặt ra không chỉ là tăng trưởng sản lượng, mà là nâng cao khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chính vì vậy, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, từ cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số đến tăng cường xúc tiến thương mại và kết nối nguồn vốn. “Thành phố đã và đang triển khai nhiều chính sách, chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển ngành chế biến lương thực - thực phẩm, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế" - ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định.

Trong định hướng đó, HCMC FOODEX 2026 không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, mà được thiết kế như một hệ sinh thái giao thương đa tầng. Với chủ đề “Hương vị toàn cầu - Giá trị Việt Nam”, triển lãm quy tụ hơn 350 doanh nghiệp cùng gần 500 gian hàng, thu hút sự tham gia của các đối tác đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm đáng chú ý là cấu trúc kết nối tại sự kiện được tổ chức theo hướng “may đo” nhu cầu. Trong 4 ngày diễn ra (15 - 18/4/2026), ban tổ chức dự kiến thiết lập hơn 2.000 cuộc hẹn B2B giữa doanh nghiệp với các nhà mua hàng, hệ thống phân phối và đối tác quốc tế. Đặc biệt, khoảng 250 nhà mua hàng được mời tham dự, trong đó có 50 nhà mua hàng quốc tế đến từ các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc hay Ấn Độ.

Mỗi cuộc kết nối được sắp xếp dựa trên nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, nhằm tối ưu hóa khả năng ký kết hợp đồng và mở rộng thị trường. Đây được xem là bước chuyển từ “trưng bày sản phẩm” sang “tạo giao dịch thực chất” - yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại HCMC FOODEX 2026. Ảnh: Lạc Nguyên

Không chỉ tập trung vào giao thương, triển lãm còn tích hợp nhiều hoạt động chuyên sâu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận xu hướng mới. Các hội thảo về nông nghiệp đô thị, chuyển đổi số trong chế biến thực phẩm, hay truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc tế được tổ chức xuyên suốt, giúp doanh nghiệp cập nhật yêu cầu của thị trường toàn cầu.

Song song đó, các hoạt động trải nghiệm, trình diễn công nghệ và kết nối thực tế như chương trình tham quan nhà máy dành cho nhà mua hàng quốc tế cũng được triển khai, góp phần tăng tính “thực chiến” cho sự kiện.

Một điểm nhấn khác của FOODEX 2026 là cuộc thi Master Chef of Foodex với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 350 thí sinh trong và ngoài nước. Cuộc thi không chỉ mang tính trình diễn ẩm thực, mà còn góp phần quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia cho ngành thực phẩm.

Đáng chú ý, sự kiện còn hướng đến việc xác lập kỷ lục Guinness với màn trưng bày bánh thạch 3D quy mô lớn, tạo hiệu ứng truyền thông và thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Từ góc độ dài hạn, HCMC FOODEX 2026 được kỳ vọng không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại đơn lẻ, mà trở thành một “điểm hẹn chiến lược” của ngành lương thực - thực phẩm. Thông qua việc kết nối trực tiếp với các tập đoàn bán lẻ lớn, nền tảng thương mại điện tử toàn cầu và hệ thống phân phối quốc tế, doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp cận sâu hơn vào chuỗi cung ứng, thay vì chỉ tham gia ở các khâu có giá trị gia tăng thấp.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững ngày càng trở thành “giấy thông hành” bắt buộc, những nền tảng như FOODEX được xem là bước đi cần thiết để doanh nghiệp nội địa nâng cấp năng lực cạnh tranh./.