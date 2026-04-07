Chứng khoán

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Tùng Linh

20:54 | 07/04/2026
(TBTCO) - Hoạt động giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán trên sàn UPCoM tăng mạnh với giá trị giao dịch tăng vọt hơn 150% so với tháng trước.
Thị trường UPCoM trong tháng 03/2026 ghi nhận diễn biến giằng co với xu hướng giảm mạnh ở giai đoạn đầu tháng trước khi phục hồi dần trong những ngày cuối tháng. Điểm nhấn nổi bật trong tháng đến từ hoạt động giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán khi giá trị giao dịch tăng vọt hơn 150% so với tháng trước.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 3, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa ở mức 126,42 điểm, giảm 2,6% so với cuối tháng 02/2026. Trong tháng, chỉ số trải qua hai nhịp giảm sâu nhưng đều nhanh chóng hồi phục mạnh ngay sau đó, qua đó thu hẹp đáng kể đà giảm vào cuối kỳ.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục cải thiện rõ rệt. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 64,06 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 14,33% so với tháng trước. Tương ứng, giá trị giao dịch bình quân đạt 1.232 tỷ đồng/phiên, tăng 11,80%.

Đáng chú ý nhất, trong tháng vừa qua, giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán tăng mạnh. Tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 284 tỷ đồng, tăng mạnh 151% so với tháng 02/2026.

Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 153 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra đạt hơn 131 tỷ đồng, qua đó ghi nhận mua ròng khoảng 22 tỷ đồng trong tháng. Các công ty chứng khoán đã gia tăng hoạt động giải ngân trên UPCoM trong bối cảnh thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh đầu tháng.

Diễn biến UPCoM-Index trong tháng 3/2026

Thanh khoản cải thiện cùng với việc khối tự doanh tăng mạnh hoạt động mua bán và duy trì trạng thái mua ròng là tín hiệu đáng chú ý khi các công ty chứng khoán tận dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường.

Bên cạnh khối tự doanh, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh về quy mô nhưng tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng. Trong tháng 3/2026, khối ngoại mua vào 15,97 triệu cổ phiếu và bán ra 48,54 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị mua vào đạt 302 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra lên tới 839 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 537 tỷ đồng. Mức bán ròng này tăng mạnh so với con số gần 62 tỷ đồng của tháng trước.

Về quy mô thị trường, HNX đã hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của 7 doanh nghiệp theo quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của UBCKNN, đồng thời có thêm 2 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới trong tháng 3/2026. Tính đến phiên cuối tháng, UPCoM có 837 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường đạt khoảng 1,43 triệu tỷ đồng, giảm 2,66% so với tháng trước.

UPCoM khởi động năm 2026 tích cực, chỉ số tăng gần 7%, thanh khoản bứt phá

UPCoM khởi động năm 2026 tích cực, chỉ số tăng gần 7%, thanh khoản bứt phá

UPCoM giữ đà tăng điểm trong tháng 11 dù thanh khoản khối lượng giảm

UPCoM giữ đà tăng điểm trong tháng 11 dù thanh khoản khối lượng giảm

Cổ phiếu BQP của Công ty Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận chính thức niêm yết trên UPCoM

Cổ phiếu BQP của Công ty Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận chính thức niêm yết trên UPCoM

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

Đọc thêm

Khối ngoại hạ tỷ trọng cổ phiếu nhóm tài chính

Khối ngoại hạ tỷ trọng cổ phiếu nhóm tài chính

(TBTCO) - Sắc xanh tương đối áp đảo ở nhóm cổ phiếu tài chính, đặc biệt là cổ phiếu dòng chứng khoán. Tuy nhiên, đây cũng lại là nhóm cổ phiếu bị khối ngoại tập trung bán ròng.
Vắng bóng phát hành mới trái phiếu trong tuần đầu tháng 4

Vắng bóng phát hành mới trái phiếu trong tuần đầu tháng 4

(TBTCO) - Trong tuần tuần từ 30/3 - 3/4, thị trường không ghi nhận đợt phát hành mới trái phiếu nào.
Thanh khoản sàn HOSE tháng 3/2026 tăng mạnh, hơn 1 tỷ cổ phiếu “sang tay” mỗi ngày

Thanh khoản sàn HOSE tháng 3/2026 tăng mạnh, hơn 1 tỷ cổ phiếu “sang tay” mỗi ngày

(TBTCO) - Áp lực điều chỉnh mạnh về điểm số trong tháng 3/2026 diễn ra song song với sự gia tăng đáng kể của thanh khoản với hơn 1 tỷ cổ phiếu giao dịch mỗi ngày. Quy mô vốn hoá sàn HOSE hiện tương đương 61,28% GDP năm 2025.
Chứng khoán phái sinh ngày 7/4: Sắc xanh tiếp tục áp đảo, duy trì chênh lệch dương

Chứng khoán phái sinh ngày 7/4: Sắc xanh tiếp tục áp đảo, duy trì chênh lệch dương

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Trạng thái chênh lệch dương tiếp tục được duy trì khi giá hợp đồng tương lai các kỳ hạn đều cao hơn VN30-Index và VN100-Index nhưng thu hẹp so với hôm qua ở một số hợp đồng.
Chứng khoán ngày 7/4: VN-Index tích lũy cạn cung cầu, chứng khoán kỳ vọng thông tin nâng hạng

Chứng khoán ngày 7/4: VN-Index tích lũy cạn cung cầu, chứng khoán kỳ vọng thông tin nâng hạng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (7/4) ghi nhận diễn biến giằng co với thanh khoản tiếp tục suy giảm, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Dù chịu áp lực điều chỉnh trong phần lớn thời gian giao dịch, lực cầu bất ngờ gia tăng cuối phiên đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm.
Bảo hiểm BSH tái định vị theo hướng tinh gọn, lợi nhuận kỳ vọng tăng hơn 70%

Bảo hiểm BSH tái định vị theo hướng tinh gọn, lợi nhuận kỳ vọng tăng hơn 70%

Bảo hiểm BSH đặt kế hoạch năm 2026 với phí bảo hiểm giữ lại đạt 1.326,3 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc còn 879 tỷ đồng, giảm 66% cùng kỳ. Dù quy mô thu hẹp, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng 73% lên 49 tỷ đồng, tiếp tục theo đuổi chiến lược tinh gọn, tập trung vào hiệu quả lợi nhuận, phù hợp với chiến lược phát triển mới.
PVOIL đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 30% năm 2026

PVOIL đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 30% năm 2026

(TBTCO) - PVOIL đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu hợp nhất 150.700 tỷ đồng, gần tương đương năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 656 tỷ đồng, tăng khoảng 30%.
Hoàn thiện “mảnh ghép” giám sát để thị trường các-bon vận hành hiệu quả

Hoàn thiện “mảnh ghép” giám sát để thị trường các-bon vận hành hiệu quả

(TBTCO) - Việc xây dựng Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon được kỳ vọng sẽ hoàn thiện “mảnh ghép” quan trọng trong khung pháp lý cho thị trường các-bon tại Việt Nam. Không chỉ bảo đảm tính minh bạch và kỷ luật, đây còn là nền tảng để thị trường vận hành hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

