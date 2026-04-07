Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Thị trường UPCoM trong tháng 03/2026 ghi nhận diễn biến giằng co với xu hướng giảm mạnh ở giai đoạn đầu tháng trước khi phục hồi dần trong những ngày cuối tháng. Điểm nhấn nổi bật trong tháng đến từ hoạt động giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán khi giá trị giao dịch tăng vọt hơn 150% so với tháng trước.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 3, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa ở mức 126,42 điểm, giảm 2,6% so với cuối tháng 02/2026. Trong tháng, chỉ số trải qua hai nhịp giảm sâu nhưng đều nhanh chóng hồi phục mạnh ngay sau đó, qua đó thu hẹp đáng kể đà giảm vào cuối kỳ.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục cải thiện rõ rệt. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 64,06 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 14,33% so với tháng trước. Tương ứng, giá trị giao dịch bình quân đạt 1.232 tỷ đồng/phiên, tăng 11,80%.

Đáng chú ý nhất, trong tháng vừa qua, giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán tăng mạnh. Tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 284 tỷ đồng, tăng mạnh 151% so với tháng 02/2026.

Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 153 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra đạt hơn 131 tỷ đồng, qua đó ghi nhận mua ròng khoảng 22 tỷ đồng trong tháng. Các công ty chứng khoán đã gia tăng hoạt động giải ngân trên UPCoM trong bối cảnh thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh đầu tháng.

Diễn biến UPCoM-Index trong tháng 3/2026

Thanh khoản cải thiện cùng với việc khối tự doanh tăng mạnh hoạt động mua bán và duy trì trạng thái mua ròng là tín hiệu đáng chú ý khi các công ty chứng khoán tận dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường.

Bên cạnh khối tự doanh, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh về quy mô nhưng tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng. Trong tháng 3/2026, khối ngoại mua vào 15,97 triệu cổ phiếu và bán ra 48,54 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị mua vào đạt 302 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra lên tới 839 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 537 tỷ đồng. Mức bán ròng này tăng mạnh so với con số gần 62 tỷ đồng của tháng trước.

Về quy mô thị trường, HNX đã hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của 7 doanh nghiệp theo quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của UBCKNN, đồng thời có thêm 2 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới trong tháng 3/2026. Tính đến phiên cuối tháng, UPCoM có 837 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường đạt khoảng 1,43 triệu tỷ đồng, giảm 2,66% so với tháng trước.