Cổ phiếu BQP của Công ty Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận chính thức niêm yết trên UPCoM

(TBTCO) - Với vốn điều lệ 150 tỷ đồng và hơn 15 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, Công ty CP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận trở thành doanh nghiệp thứ 907 trên sàn UPCoM.

Ngày 5/11/2025, cổ phiếu của Công ty CP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã BQP, trở thành cổ phiếu thứ 907 trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp có vốn điều lệ thực góp 150 tỷ đồng, tương ứng 15 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tiền thân của Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận là Công ty TNHH Phát triển Bình Thuận, thành lập tháng 1/2019 với vốn điều lệ ban đầu 21 tỷ đồng và 5 thành viên góp vốn. Đến tháng 4/2024, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Sau 5 lần tăng vốn, đến nay công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29/1/2019 và được Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 4/9/2025, với vốn điều lệ nâng lên 150 tỷ đồng.

Lãnh đạo HNX trao quyết định niêm yết cho Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận.

Về cơ cấu cổ đông, hai tổ chức lớn đang nắm giữ trên 5% vốn điều lệ gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận sở hữu 7.968.400 cổ phần, tương ứng 53,12% vốn điều lệ và Công ty Cổ phần BPG Invest nắm giữ 3 triệu cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ.

Nhà máy của Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận hiện đã được mở rộng đáng kể với việc lắp đặt thêm 19 máy ép, giúp nâng công suất gấp 4 lần so với ban đầu, đạt khoảng 24 triệu sản phẩm mỗi năm. Doanh nghiệp đồng thời phát triển thêm dây chuyền sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp như pallet nhựa, thùng nhựa, thùng rác, xe đẩy... phục vụ nhiều lĩnh vực trong nước, từ may mặc, thực phẩm, dược phẩm, linh kiện điện tử, logistics, cao su đến lọc hóa dầu. Các khách hàng của công ty bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, trong đó có nhiều thương hiệu tiêu dùng lớn như Coca-Cola, Pepsi, Vinamilk, Masan Consumer, C.P. Việt Nam, Dabaco Việt Nam.

Lễ đánh cồng phiên giao dịch đầu tiên của BQP.

Các sản phẩm pallet và thùng rác nhựa của công ty đã được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Bắc Mỹ, châu Âu và Úc, đồng thời là đối tác gia công của nhiều thương hiệu công nghiệp quốc tế như Panasonic, Exwin, Parter, TTI, Xuân Hòa, Ferroli, Camac, T.Rad, SSAB… Bên cạnh đó, công ty còn gia công các bộ phận nhựa cao cấp cho các tập đoàn lớn tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ, tiêu biểu như SMC và Fuji. Toàn bộ quy trình sản xuất đều tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 về quản lý chất lượng và môi trường.

Về hoạt động kinh doanh, trong giai đoạn từ 15/4/2024 đến 31/3/2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.211,9 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng thương mại hạt nhựa, tăng 23,4% và chiếm 46% cơ cấu doanh thu, cùng mảng thành phẩm và dịch vụ gia công, tăng 49,5% và chiếm 7,7% tổng doanh thu. Ngược lại, mảng sản xuất sản phẩm từ nhựa, chiếm 45,3% nguồn thu, giảm nhẹ 3,1% so với cùng kỳ. Năm 2022, công ty từng ghi nhận mức tăng trưởng đột phá 110%, lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ đồng doanh thu.

Trong quý I/2025, Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận đạt doanh thu thuần 277,7 tỷ đồng, trong đó mảng sản xuất sản phẩm nhựa đóng góp 153,2 tỷ đồng (54,9%), dịch vụ gia công đạt 34,8 tỷ đồng (12,5%), thương mại hạt nhựa đạt 88,1 tỷ đồng (31,6%) và các hoạt động khác mang lại 1,6 tỷ đồng (0,6%).

Tính đến 30/6/2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần 277,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8,5 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 20% và 28,4% kế hoạch kinh doanh năm 2025./.