Chứng khoán ngày 19/12: Cố phiếu bluechip lan tỏa sắc xanh, VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (19/12) ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index tăng hơn 27 điểm và chính thức lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm sau nhiều phiên giằng co.

VN-Index tăng hơn 27 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay, tâm lý tích cực bao phủ thị trường, VN-Index bứt phá mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. VN-Index khép lại phiên giao dịch tăng 27 điểm và lấy lại mốc 1.700 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +27,33 điểm, lên mức 1.704,31 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 19/12

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 19/12 có: VHM (+6,91), VIC (+5,58), VPL (+2,26), VCB (+1,41), BSR (+1,27)…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BID (-0,50), DGC (-0,40), GEE (-0,34), HVN (-0,33), LPB (- 0,21).

Thị trường tăng điểm nhẹ nên độ rộng của thị trường tương đối cân bằng khi số cổ phiếu tăng giá không chênh lệch nhiều so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 162 mã tăng giá, 59 mã giữ giá tham chiếu và có 54 mã giảm giá

Độ rộng thị trường khá cân bằng với 13/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành bất động sản và dầu khí dẫn đầu đà tăng. Ở chiều ngược lại, ngành viễn thông giảm mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +29,81 điểm lên mức 1.933,28 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 23 mã tăng giá, 1 mã giữ giá và 6 mã giảm giá.

Thị trường nhộn nhịp trở lại trong phiên chiều giúp thanh khoản cải thiện, cao hơn so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 20.958 tỷ đồng, tăng 55,54% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 24.187 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khu cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,74 điểm lên mức 253,97 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,66 điểm về mức 119,41 điểm.

Giao dịch của khối ngoại tích cực khi họ mua ròng 531 tỷ trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 502 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 344 tỷ đồng. Theo sau, SSI là mã tiếp theo được gom mạnh 307 tỷ đồng. Ngoài ra, BSR và VIX cũng được mua lần lượt 155 và 147 tỷ đồng. Ngược lại, DGC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 634 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và FPT cũng bị bán 620 tỷ đồng và 119 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 30 tỷ đồng

Xu hướng tích cực có chiều hướng tốt hơn

Thị trường chứng khoán đi trên tham chiếu cả ngày. Chỉ sau giờ giao dịch đầu tiên, chỉ số VN-Index đã tăng hơn 10 điểm, sau đó giữ trên vùng 1.690 điểm cả buổi sáng. Tuy nhiên độ rộng thị trường lại ở mức cân bằng, số lượng cổ phiếu tăng và giảm khá tương đương, trừ lúc gần giờ nghỉ trưa khi sắc đỏ chiếm ưu thế.

Hôm nay, bộ đôi "họ Vin" gồm VIC và VHM trở thành nhân tố chính hỗ trợ VN-Index. Riêng hai mã này đóng góp tới hơn 16 điểm cho chỉ số chung. Trong đó, cổ phiếu Vingroup tăng 4,1% với thanh khoản hơn 1.900 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường. Cổ phiếu Vinhomes tím trần với thanh khoản trên 531 tỷ đồng. Ngoài ra, một mã khác cùng "họ" là VPL của Vinpearl cũng đóng góp nhiều thứ ba. Cổ phiếu này trong phiên có lúc tăng hết biên độ, sau đó đóng cửa ở mức 5,6%.

Thị trường chứng khoán hôm nay đóng cửa ở mức cao nhất ngày đi kèm với đó là thanh khoản tăng với khối lượng khớp lệnh vượt mức bình quân 20 phiên. Vì vậy, dù đà tăng chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng nhìn chung xu hướng của thị trường chung đã trở nên tích cực hơn và đang dần lấy lại tín hiệu tăng giá.

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có tuần tăng điểm rất tích cực. Ảnh: T.L

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có tuần tăng điểm rất tích cực (3,49%), tuy nhiên thanh khoản vẫn còn thấp khi sụt giảm so với tuần trước (-10,9%) và thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 20 tuần (-41,4%). Thế nên xu hướng tăng điểm vẫn chưa được xác nhận một cách rõ ràng khi thanh khoản vẫn vắng bóng, thiếu động lực bùng nổ. Dù vậy xu hướng tích cực vẫn có chiều hướng tốt dần lên trên biểu đồ ngày thể hiện ở các phiên hồi phục có khối lượng khớp lệnh vượt mức bình quân 20 phiên.

Các chuyên gia nhận định tín hiệu tăng điểm chưa hoàn toàn xác nhận bởi dòng tiền chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều đi ngang và sụt giảm nhẹ nên ở thời điểm hiện tại cnhà đầu tư nên ưu tiên giữ vị thế cân bằng. Vị thế mua mới cần kiên nhẫn chờ đợi nhị rung lắc của thị trường chung và chỉ nên gia tăng thêm tỷ trọng ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận./.