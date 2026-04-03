Tài chính

GRDP của Hà Nội tăng 7,87% trong quý I/2026

Khánh Linh

18:24 | 03/04/2026
(TBTCO) - Theo số liệu về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2026 từ Thống kê TP. Hà Nội công bố ngày 4/3 cho thấy, quý I/2026, Hà Nội duy trì đà tăng trưởng ổn định ở cả ba khu vực kinh tế, trong đó dịch vụ tiếp tục là khu vực đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2026 ước tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao trong nhiều năm gần đây.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tính tăng 3,73%, đóng góp 0,09 điểm % vào mức tăng GRDP chung của thành phố. Khu vực công nghiệp, xây dựng ước tính tăng 7,55%, đóng góp 1,33 điểm % vào mức tăng GRDP.

Ngành công nghiệp ngay từ tháng đầu năm đã nỗ lực tăng trưởng tích cực với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 100% các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố mở xưởng hoạt động trở lại, nhanh chóng bắt tay vào sản xuất; 99,5% công nhân đi làm ngay ngày đầu của năm mới, đảm bảo sản xuất các đơn hàng trong nước và xuất khẩu, tiếp tục chuẩn bị cho đơn hàng trong quý II/2026.

Ước tính giá trị tăng thêm ngành công nghiệp quý I/2026 tăng 7,52% (quý I/2025 tăng 5,49%) đóng góp 0,97 điểm % vào mức tăng chung. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,08%; sản xuất phân phối điện tăng 15,85%; hoạt động cung cấp nước và xử lý, nước thải tăng 7,98%. Giá trị tăng thêm ngành xây dựng ước tăng 7,62% so với cùng kỳ (quý I/2025 tăng 6,04%), đóng góp 0,36 điểm % vào mức tăng chung.

Tính đến hết ngày 31/3/2026, chi đầu tư phát triển thực hiện 24.034 tỷ đồng, đạt 19,07% kế hoạch đầu năm, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2025, vượt 29% kịch bản tăng trưởng quý I-2026 đề ra.

Khu vực dịch vụ có nhiều tín hiệu khởi sắc. Tăng trưởng khu vực dịch vụ quý I/2026 ước tính đạt 8,21%, đóng góp 5,74 điểm % vào mức tăng GRDP. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tính tăng 7,12%, đóng góp 0,71 điểm % mức tăng GRDP.

Giải ngân đầu tư công thực hiện trên 24.000 tỷ đồng, đạt 19,07% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 15,41% kế hoạch thành phố giao. Đối với cấp xã, bình quân giải ngân đạt 12,91%, trong đó có 30 xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung.

Cơ cấu GRDP quý I/2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 17,77%; khu vực dịch vụ chiếm 70,07%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,0%. Trong khi đó, cơ cấu GRDP quý I/2025 tương ứng là 2,05%; 17,83%; 69,99% và 10,13%.

Cũng tại phiên họp tập thể UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 3/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, quý I vừa qua trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho cả năm. Tổng thu ngân sách đạt khoảng 34,8% dự toán; vốn đầu tư phát triển tăng trên 10%; đặc biệt, giải ngân đầu tư công tăng mạnh ngay từ đầu năm, thể hiện quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

Công tác cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền có bước tiến rõ nét, với hàng trăm thủ tục được rút ngắn thời gian xử lý, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thành phố cũng đã chủ động, khẩn trương hoàn thiện các định hướng chiến lược lớn, đặc biệt là "bộ ba" nền tảng về cơ chế, chính sách và quy hoạch, tạo dựng không gian phát triển mới và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Nhiều điểm nghẽn, dự án tồn đọng kéo dài đã được tập trung tháo gỡ; nhiều mô hình phát triển mới tại cơ sở bước đầu hình thành theo hướng kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Những kết quả này khẳng định sự lãnh đạo xuyên suốt, quyết liệt của Thành ủy; sự giám sát chặt chẽ, đồng hành của HĐND; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và sự nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống chính quyền./.

Thu hút vốn FDI trên đại bàn Hà Nội đến ngày 27/3/2026 đạt 645 triệu USD, trong đó có 139 dự án mới với vốn đăng ký 50 triệu USD, 35 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng 258 triệu USD, 95 lượt góp vốn (157,2 triệu USD).
Tăng dự trữ dầu thô: "Lá chắn" an ninh năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

(TBTCO) - TS. Nguyễn Sơn - giảng viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng, việc mở rộng dự trữ dầu thô không chỉ là yêu cầu cấp bách để bảo đảm an ninh năng lượng, mà còn là “lá chắn” giúp nền kinh tế tăng khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu.
Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thu, chi ngân sách nhà nước đều tăng trưởng khá

Thu, chi ngân sách nhà nước đều tăng trưởng khá

(TBTCO) - Trong quý I/2026, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán năm. Chi ngân sách quý I đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển tăng mạnh với 44,6%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Gỡ "điểm nghẽn" thể chế, thúc tiến độ phân bổ và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Gỡ “điểm nghẽn” thể chế, thúc tiến độ phân bổ và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - 3 tháng đầu năm 2026, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc chậm hoàn thiện cơ chế, chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phân bổ và giải ngân vốn. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã chủ động làm việc với các bộ chủ chương trình nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện trong thời gian tới.
Cục Dự trữ Nhà nước phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành

Cục Dự trữ Nhà nước phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức lễ phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành, hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 – 7/8/2026).
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, nhằm đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.
Giải ngân đầu tư công 2025 chạm mốc kỷ lục: Động lực tăng trưởng được "kích hoạt" từ cải cách thể chế

Giải ngân đầu tư công 2025 chạm mốc kỷ lục: Động lực tăng trưởng được “kích hoạt” từ cải cách thể chế

(TBTCO) - Năm 2025 ghi nhận bước tiến nổi bật của đầu tư công khi tổng vốn giải ngân đạt gần 98% kế hoạch, tương đương 887.581 tỷ đồng, tăng mạnh cả về tỷ lệ lẫn quy mô so với năm trước. Kết quả này không chỉ phản ánh sự quyết liệt trong điều hành của Chính phủ mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét từ cải cách thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rút ngắn thủ tục hành chính - những yếu tố then chốt giúp khơi thông các “điểm nghẽn” kéo dài trong nhiều năm qua.
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 4/2026

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 4/2026

(TBTCO) - 1 USD = 25.073 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 4/2026.
