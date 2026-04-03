Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2026 ước tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao trong nhiều năm gần đây.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tính tăng 3,73%, đóng góp 0,09 điểm % vào mức tăng GRDP chung của thành phố. Khu vực công nghiệp, xây dựng ước tính tăng 7,55%, đóng góp 1,33 điểm % vào mức tăng GRDP.

Ngành công nghiệp ngay từ tháng đầu năm đã nỗ lực tăng trưởng tích cực với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 100% các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố mở xưởng hoạt động trở lại, nhanh chóng bắt tay vào sản xuất; 99,5% công nhân đi làm ngay ngày đầu của năm mới, đảm bảo sản xuất các đơn hàng trong nước và xuất khẩu, tiếp tục chuẩn bị cho đơn hàng trong quý II/2026.

Ước tính giá trị tăng thêm ngành công nghiệp quý I/2026 tăng 7,52% (quý I/2025 tăng 5,49%) đóng góp 0,97 điểm % vào mức tăng chung. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,08%; sản xuất phân phối điện tăng 15,85%; hoạt động cung cấp nước và xử lý, nước thải tăng 7,98%. Giá trị tăng thêm ngành xây dựng ước tăng 7,62% so với cùng kỳ (quý I/2025 tăng 6,04%), đóng góp 0,36 điểm % vào mức tăng chung.

GRDP của Hà Nội tăng 7,87% trong quý I/2026

Tính đến hết ngày 31/3/2026, chi đầu tư phát triển thực hiện 24.034 tỷ đồng, đạt 19,07% kế hoạch đầu năm, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2025, vượt 29% kịch bản tăng trưởng quý I-2026 đề ra.

Khu vực dịch vụ có nhiều tín hiệu khởi sắc. Tăng trưởng khu vực dịch vụ quý I/2026 ước tính đạt 8,21%, đóng góp 5,74 điểm % vào mức tăng GRDP. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tính tăng 7,12%, đóng góp 0,71 điểm % mức tăng GRDP.

Giải ngân đầu tư công thực hiện trên 24.000 tỷ đồng, đạt 19,07% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 15,41% kế hoạch thành phố giao. Đối với cấp xã, bình quân giải ngân đạt 12,91%, trong đó có 30 xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung.

Cơ cấu GRDP quý I/2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 17,77%; khu vực dịch vụ chiếm 70,07%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,0%. Trong khi đó, cơ cấu GRDP quý I/2025 tương ứng là 2,05%; 17,83%; 69,99% và 10,13%.

Cũng tại phiên họp tập thể UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 3/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, quý I vừa qua trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho cả năm. Tổng thu ngân sách đạt khoảng 34,8% dự toán; vốn đầu tư phát triển tăng trên 10%; đặc biệt, giải ngân đầu tư công tăng mạnh ngay từ đầu năm, thể hiện quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

Công tác cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền có bước tiến rõ nét, với hàng trăm thủ tục được rút ngắn thời gian xử lý, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thành phố cũng đã chủ động, khẩn trương hoàn thiện các định hướng chiến lược lớn, đặc biệt là "bộ ba" nền tảng về cơ chế, chính sách và quy hoạch, tạo dựng không gian phát triển mới và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Nhiều điểm nghẽn, dự án tồn đọng kéo dài đã được tập trung tháo gỡ; nhiều mô hình phát triển mới tại cơ sở bước đầu hình thành theo hướng kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Những kết quả này khẳng định sự lãnh đạo xuyên suốt, quyết liệt của Thành ủy; sự giám sát chặt chẽ, đồng hành của HĐND; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và sự nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống chính quyền./.