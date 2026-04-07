Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Hồng Quyên

20:45 | 07/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 41/2026/TT-BTC hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa. Thông tư được ban hành trên cơ sở Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, qua đó thiết lập các quy định cụ thể về kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế, góp phần định hình một thị trường minh bạch, có kiểm soát.
Cơ chế quản lý thuế đồng bộ

Theo quy định tại Thông tư, tổ chức có hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP (sau đây gọi là Tổ chức cung cấp dịch vụ), tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, các tổ chức này có hoạt động giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thực hiện kê khai, nộp thuế.

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, tổ chức cung cấp dịch vụ, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 32/2026/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CPР quy định chỉ tiết một số điều của Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 373/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý để nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-СР ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp được trừ với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thuế năm. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, tổ chức cung cấp dịch vụ, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Tăng trách nhiệm của tổ chức trung gian

Một điểm đáng chú ý tại Thông tư 41 là nội dung quy định trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay, kê khai số thuế đã khấu trừ của tổ chức cung cấp dịch vụ. Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh đối với mỗi giao dịch chuyển nhượng tài sản mã hóa mà tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước thực hiện thông qua Tổ chức cung cấp dịch vụ; khấu trừ, nộp thuế thay số thuế thu nhập cá nhân phát sinh đối với mỗi giao dịch chuyển nhượng tài sản mã hóa mà cá nhân (bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú) thực hiện thông qua Tổ chức cung cấp dịch vụ.

Thời điểm thực hiện khấu trừ, xác định số thuế phải khấu trừ, tổ chức cung cấp dịch vụ thực hiện khấu trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với mỗi giao dịch chuyển nhượng tài sản mã hóa của tổ chức nước ngoài và cá nhân tại thời điểm xác nhận giao dịch chuyển nhượng tài sản mã hóa thành công. Số thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khấu trừ được xác định theo tỷ lệ quy định tại khoản 3 Điều 4, Điều 5 Thông tư số 32/2026/TT-BTC.

Thông tư cũng quy định rõ, trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ. Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ thực hiện khấu trừ thuế, kê khai số thuế đã khấu trừ, nộp số thuế đã khấu trừ chính xác, đầy đủ theo thông tin cung cấp của tổ chức nước ngoài và cá nhân theo quy định của pháp luật quản lý thuế; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Bên cạnh đó, thực hiện quản lý tài khoản của các nhà đầu tư; lưu giữ đầy đủ, chính xác dữ liệu giao dịch, chuyển nhượng tài sản mã hóa phát sinh theo từng giao dịch, thông tin và tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế phải khấu trừ, số thuế đã khấu trừ của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cấp chứng từ khấu trừ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa theo Mẫu số 01/CTKT-TSMH ban hành kèm theo Thông tư này theo năm bằng phương thức điện tử cho người nộp thuế. Tổ chức xây dựng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu giao dịch tài sản mã hóa bảo đảm khả năng trích xuất, có khả năng tổng hợp theo năm và chuyển đổi dữ liệu theo định dạng phù hợp với hệ thống quản lý của cơ quan thuế.

Đồng thời, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2026 và được thực hiện thí điểm theo thời gian thực hiện thí điểm quy định tại khoản 9 Điều 4 và khoản 2, khoản 3 Điều 18 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.
(TBTCO) - Sắc xanh tương đối áp đảo ở nhóm cổ phiếu tài chính, đặc biệt là cổ phiếu dòng chứng khoán. Tuy nhiên, đây cũng lại là nhóm cổ phiếu bị khối ngoại tập trung bán ròng.
(TBTCO) - Trong tuần tuần từ 30/3 - 3/4, thị trường không ghi nhận đợt phát hành mới trái phiếu nào.
(TBTCO) - Áp lực điều chỉnh mạnh về điểm số trong tháng 3/2026 diễn ra song song với sự gia tăng đáng kể của thanh khoản với hơn 1 tỷ cổ phiếu giao dịch mỗi ngày. Quy mô vốn hoá sàn HOSE hiện tương đương 61,28% GDP năm 2025.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Trạng thái chênh lệch dương tiếp tục được duy trì khi giá hợp đồng tương lai các kỳ hạn đều cao hơn VN30-Index và VN100-Index nhưng thu hẹp so với hôm qua ở một số hợp đồng.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (7/4) ghi nhận diễn biến giằng co với thanh khoản tiếp tục suy giảm, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Dù chịu áp lực điều chỉnh trong phần lớn thời gian giao dịch, lực cầu bất ngờ gia tăng cuối phiên đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm.
Bảo hiểm BSH đặt kế hoạch năm 2026 với phí bảo hiểm giữ lại đạt 1.326,3 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc còn 879 tỷ đồng, giảm 66% cùng kỳ. Dù quy mô thu hẹp, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng 73% lên 49 tỷ đồng, tiếp tục theo đuổi chiến lược tinh gọn, tập trung vào hiệu quả lợi nhuận, phù hợp với chiến lược phát triển mới.
(TBTCO) - PVOIL đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu hợp nhất 150.700 tỷ đồng, gần tương đương năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 656 tỷ đồng, tăng khoảng 30%.
(TBTCO) - Việc xây dựng Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon được kỳ vọng sẽ hoàn thiện “mảnh ghép” quan trọng trong khung pháp lý cho thị trường các-bon tại Việt Nam. Không chỉ bảo đảm tính minh bạch và kỷ luật, đây còn là nền tảng để thị trường vận hành hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.
