Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Diệu Hoa

21:00 | 07/04/2026
(TBTCO) - Hà Nội đẩy mạnh mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công theo hướng “một cấp, không trung gian”, nâng cao hiệu quả xử lý thủ tục, tăng mạnh ứng dụng số, qua đó cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
aa

Chiều 7/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội nhằm đánh giá kết quả thời gian qua và xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội Phan Văn Phúc cho biết, sau hơn một năm vận hành, mô hình Trung tâm một cấp trực thuộc UBND thành phố đã tạo bước chuyển rõ nét.

Được triển khai trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, Hà Nội là địa phương tiên phong áp dụng mô hình Trung tâm một cấp trực thuộc UBND Thành phố, vận hành theo nguyên tắc “một cấp - không trung gian - lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”.

Hiện Trung tâm đã hoàn thiện tổ chức với 12 chi nhánh và 131 điểm hỗ trợ dịch vụ công số trên toàn địa bàn, giảm từ 158 điểm trước đây, hướng tới còn 90 điểm vào năm 2030 nhằm tinh gọn, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kết quả cho thấy những chuyển biến tích cực cả về chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị. Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tăng từ 90,43 điểm năm 2025 lên 95,65 điểm vào đầu tháng 4/2026; 100% xã, phường đạt mức đánh giá cao, phần lớn trên 95 điểm.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã làm việc và khảo sát tình hình thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội.

Đáng chú ý, việc tinh gọn nhân sự gắn với nâng cao năng suất đạt kết quả rõ rệt. Số lượng nhân sự thực hiện nhiệm vụ một cửa và kiểm soát thủ tục hành chính giảm hơn 65%, từ gần 3.000 người xuống còn hơn 1.000 người, trong khi năng suất xử lý hồ sơ tăng hơn 3 lần, đạt khoảng 366 hồ sơ/người/tháng trong quý I/2026.

Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, vận hành ổn định hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống chuyên ngành. Các nền tảng như tổng đài, chatbot, callbot, công chức AI được triển khai đồng bộ, phục vụ hàng chục nghìn lượt người dân. Nền tảng số iHanoi tiếp tục phát huy hiệu quả với gần 6 triệu tài khoản, hàng trăm triệu lượt truy cập, trở thành kênh tương tác quan trọng giữa chính quyền và người dân. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị được thực hiện minh bạch, đa kênh, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan.

Đáng chú ý, trong giải quyết thủ tục hành chính, thành phố đã thực hiện ủy quyền đối với 636 thủ tục, giúp rút ngắn thời gian xử lý từ 3 - 5 ngày, tiết kiệm khoảng 571.925 giờ công và hơn 63 tỷ đồng chi phí xã hội.

Xu hướng chuyển dịch sang môi trường số diễn ra mạnh mẽ. Năm 2025, Trung tâm tiếp nhận hơn 3,57 triệu hồ sơ; quý I/2026 tiếp nhận hơn 831 nghìn hồ sơ, trong đó tỷ lệ trực tuyến đạt 63,41%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 84%, số hóa hồ sơ đạt hơn 94% vào tháng 3/2026.

Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm mạnh từ 44,63% xuống còn 11,67% trong 3 tháng; thời gian chờ tiếp nhận trực tiếp giảm khoảng 50%, còn trung bình 15 phút/hồ sơ. Các mô hình như dịch vụ công lưu động, tổ hành chính công xung kích, kiosk số hóa góp phần mở rộng phạm vi phục vụ, nhất là với nhóm yếu thế. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt gần 99%...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, bám sát định hướng phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp theo như Thông báo số 350-TB/TU ngày 02/4/2026 của Thành ủy. Đó là vận hành mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố theo nguyên tắc “một cấp- không trung gian- phục vụ người dân làm trung tâm”, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chuyển từ “làm thay” sang “hỗ trợ nâng cao”; tăng cường giám sát, tuyệt đối không để phát sinh tầng nấc trung gian; đảm bảo không phát sinh tiêu cực, chậm trễ trong giải quyết thủ hành chính về đất đai.

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.902,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - IHG Hotels & Resorts chính thức khai trương voco Scenia Bay Nha Trang by IHG vào ngày 31/3/2026, đánh dấu khách sạn thứ ba mang thương hiệu voco tại Việt Nam.
(TBTCO) - Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), "chìa khóa" để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao không nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, bảo đảm môi trường pháp lý ổn định, minh bạch.
(TBTCO) - Ngày 31/3/2026, tại Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đánh dấu năm thứ 23 liên tiếp vinh dự được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.
(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - M&A (mua bán - sáp nhập) không đơn thuần là mua lại cả doanh nghiệp. Thông qua hoạt động tái cấu trúc, trong nhiều thương vụ, bên mua - đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài - thường nhắm đến mảng kinh doanh lõi của các doanh nghiệp mục tiêu.
(TBTCO) - Rủi ro về chính sách thương mại, thuế quan, chi phí năng lượng và logistics gia tăng đang tạo áp lực lớn đối với nhiều ngành sản xuất và xuất khẩu. Đứng trước khó khăn, các doanh nghiệp đang căng mình để duy trì hoạt động và giữ đà tăng trưởng.
