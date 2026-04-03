Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

Cụ thể, với Quyết định số 711/QĐ-BTC ban hành (ngày 31/3/2026), Bộ Tài chính chính thức công bố loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung theo hướng tinh gọn, dựa trên dữ liệu. Động thái này không chỉ giảm chi phí tuân thủ mà còn tạo thuận lợi rõ rệt cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Quyết định số 711/QĐ-BTC được ban hành trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Theo đó, hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung theo hướng minh bạch hơn, giảm giấy tờ, tăng tính điện tử hóa.

Đáng chú ý, nhiều thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp được điều chỉnh, như: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu: Đăng ký, thay đổi thông tin tài khoản sử dụng hệ thống hải quan; Công nhận doanh nghiệp ưu tiên; Thủ tục đối với đại lý làm thủ tục hải quan; Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Việc sửa đổi các thủ tục này giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm tiếp xúc trực tiếp, qua đó hạn chế rủi ro phát sinh chi phí không chính thức.

Một điểm mới nổi bật của Quyết định là việc tích hợp mạnh yếu tố “dựa trên dữ liệu” trong cải cách thủ tục hành chính. Các quy định được điều chỉnh theo hướng khai thác dữ liệu sẵn có, giảm yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin.

Điều này phù hợp với xu hướng hiện đại hóa của Cục Hải quan, đồng thời tạo nền tảng cho việc triển khai hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian tới. Đối với doanh nghiệp, thay đổi này mang lại lợi ích kép, vừa tiết kiệm thời gian, vừa nâng cao tính dự báo và chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tạo lực đẩy cho hoạt động xuất nhập khẩu, trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần giảm chi phí và tăng tốc phục hồi, việc đơn giản hóa thủ tục hải quan được xem là một trong những giải pháp thiết thực nhất./.