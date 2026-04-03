Thuế - Hải quan

Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

Song Linh

[email protected]
13:42 | 03/04/2026
(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
Hải quan cùng 3 lực lượng siết chặt cửa ngõ, chặn đứng ma túy xuyên biên giới Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép 9 bánh heroin qua biên giới

Cụ thể, với Quyết định số 711/QĐ-BTC ban hành (ngày 31/3/2026), Bộ Tài chính chính thức công bố loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung theo hướng tinh gọn, dựa trên dữ liệu. Động thái này không chỉ giảm chi phí tuân thủ mà còn tạo thuận lợi rõ rệt cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính. Ảnh: CTVAH

Quyết định số 711/QĐ-BTC được ban hành trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Theo đó, hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung theo hướng minh bạch hơn, giảm giấy tờ, tăng tính điện tử hóa.

Đáng chú ý, nhiều thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp được điều chỉnh, như: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu: Đăng ký, thay đổi thông tin tài khoản sử dụng hệ thống hải quan; Công nhận doanh nghiệp ưu tiên; Thủ tục đối với đại lý làm thủ tục hải quan; Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Việc sửa đổi các thủ tục này giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm tiếp xúc trực tiếp, qua đó hạn chế rủi ro phát sinh chi phí không chính thức.

Một điểm mới nổi bật của Quyết định là việc tích hợp mạnh yếu tố “dựa trên dữ liệu” trong cải cách thủ tục hành chính. Các quy định được điều chỉnh theo hướng khai thác dữ liệu sẵn có, giảm yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin.

Điều này phù hợp với xu hướng hiện đại hóa của Cục Hải quan, đồng thời tạo nền tảng cho việc triển khai hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian tới. Đối với doanh nghiệp, thay đổi này mang lại lợi ích kép, vừa tiết kiệm thời gian, vừa nâng cao tính dự báo và chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tạo lực đẩy cho hoạt động xuất nhập khẩu, trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần giảm chi phí và tăng tốc phục hồi, việc đơn giản hóa thủ tục hải quan được xem là một trong những giải pháp thiết thực nhất./.

Quyết định 711/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đồng thời bãi bỏ, thay thế nhiều nội dung thủ tục hành chính đã được công bố trước đó tại các quyết định như 1080/QĐ-BTC, 710/QĐ-BTC, 2628/QĐ-BTC, 1325/QĐ-BTC và 344/QĐ-BTC.
Song Linh
Từ khóa:
cải cách thủ tục cải cách thủ tục hải quan Hưởng lợi doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Cao Bằng: Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan phối hợp lập công

(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt “lá chắn” phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
Số hóa toàn diện, mở rộng không gian kinh doanh hàng miễn thuế

(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
Hải quan khu vực XVI: Thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng hành cùng doanh nghiệp

(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
Quảng Ninh: Thí điểm thông quan cuối tuần tại Cửa khẩu Móng Cái đạt kết quả tích cực

(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
Thuế tỉnh Tuyên Quang giải đáp kịp thời vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp quyết toán thuế

(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
Tăng lực đẩy, nâng tầm hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh, hợp tác hải quan đang được thúc đẩy theo hướng sâu sắc hơn, với vai trò cầu nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc.
Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế gắn với xây dựng văn hóa kinh doanh

(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
Siết chặt quản lý tình trạng sử dụng 2 sổ kế toán để gian lận thuế

(TBTCO) - Qua công tác quản lý của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng phần mềm để vận hành song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thuế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

