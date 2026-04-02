Thuế - Hải quan

Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép 9 bánh heroin qua biên giới

Song Linh

19:23 | 02/04/2026
(TBTCO) - Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Chi cục Hải quan khu vực XVI phối hợp Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn, thu giữ 9 bánh heroin, khởi tố vụ án hình sự và bàn giao đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Tối ngày 2/4/2026, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép 9 bánh heroin qua biên giới. Vụ án có sự tham gia của lực lượng hải quan.

Tang vật và đối tượng phạm pháp (thứ 2 bên trái). Ảnh: CTVHQ116

Cụ thể, vào tối ngày 25/3, tại khu vực xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, các lực lượng gồm Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Chi cục Hải quan khu vực XVI) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Cao Bằng) đã tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Ong Thế Văn (sinh năm 1988, trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 9 bánh heroin, tổng trọng lượng 2.775,52 gram. Đây là lượng ma túy lớn, cho thấy hoạt động vận chuyển trái phép qua khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Trước đó, ngày 8/3/2026, tại xóm Bản Buống, xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan./.

Các vụ việc liên tiếp bị triệt phá cho thấy quyết tâm cao của các lực lượng chức năng trong việc siết chặt kiểm soát, ngăn chặn ma túy xâm nhập qua khu vực cửa khẩu, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.
(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt “lá chắn” phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh, hợp tác hải quan đang được thúc đẩy theo hướng sâu sắc hơn, với vai trò cầu nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc.
(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
