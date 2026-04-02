Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép 9 bánh heroin qua biên giới

Tối ngày 2/4/2026, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép 9 bánh heroin qua biên giới. Vụ án có sự tham gia của lực lượng hải quan.

Tang vật và đối tượng phạm pháp (thứ 2 bên trái). Ảnh: CTVHQ116

Cụ thể, vào tối ngày 25/3, tại khu vực xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, các lực lượng gồm Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Chi cục Hải quan khu vực XVI) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Cao Bằng) đã tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Ong Thế Văn (sinh năm 1988, trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 9 bánh heroin, tổng trọng lượng 2.775,52 gram. Đây là lượng ma túy lớn, cho thấy hoạt động vận chuyển trái phép qua khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Trước đó, ngày 8/3/2026, tại xóm Bản Buống, xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan./.