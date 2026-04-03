Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế gắn với xây dựng văn hóa kinh doanh

Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là nghĩa vụ thuế, không chỉ là trách nhiệm mà còn là biểu hiện cốt lõi của văn hóa kinh doanh. Việc hình thành thói quen kinh doanh minh bạch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước sẽ góp phần nâng cao uy tín của từng chủ thể, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh.

Theo VCCI, hội thảo không chỉ dừng ở việc phổ biến chính sách mà còn mở ra cơ chế phối hợp thực chất giữa cơ quan thuế và tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, việc lan tỏa nhận thức, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối nguồn lực xã hội được xem là giải pháp quan trọng để hình thành văn hóa tuân thủ ngay từ khu vực hộ kinh doanh, lực lượng “mầm” của doanh nghiệp trong tương lai.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thu Trà - Trưởng Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế cho biết, ngành Thuế đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý theo hướng số hóa, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm. Đối với hộ kinh doanh, quan điểm xuyên suốt là quản lý đi đôi với hỗ trợ, hướng dẫn đi trước kiểm tra.

Việc kê khai, nộp thuế đúng và đầy đủ không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là bước đầu giúp hộ kinh doanh xây dựng uy tín, tạo dựng niềm tin với khách hàng và đối tác. Các số liệu về doanh thu, chi phí, hóa đơn, chứng từ cần được ghi nhận trung thực, chính xác và đúng thời hạn.

Một nội dung trọng tâm được nhấn mạnh là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý thuế. Các nền tảng như kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử đang được triển khai đồng bộ, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và minh bạch hoạt động.

Theo đại diện Cục Thuế, tuân thủ thuế cần trở thành thói quen tự giác trong hoạt động kinh doanh hằng ngày. Đây không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là trách nhiệm đối với xã hội và chính sự phát triển bền vững của mỗi hộ kinh doanh./.