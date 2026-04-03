Thuế - Hải quan

Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế gắn với xây dựng văn hóa kinh doanh

Song Linh

[email protected]
15:28 | 03/04/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
Thuế hộ kinh doanh "đại cải tổ" vì quyền lợi người dân Những quy định chuyển tiếp trong khai thuế hộ kinh doanh cần lưu ý

Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là nghĩa vụ thuế, không chỉ là trách nhiệm mà còn là biểu hiện cốt lõi của văn hóa kinh doanh. Việc hình thành thói quen kinh doanh minh bạch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước sẽ góp phần nâng cao uy tín của từng chủ thể, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh.

Ông Hoàng Quang Phòng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Theo VCCI, hội thảo không chỉ dừng ở việc phổ biến chính sách mà còn mở ra cơ chế phối hợp thực chất giữa cơ quan thuế và tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, việc lan tỏa nhận thức, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối nguồn lực xã hội được xem là giải pháp quan trọng để hình thành văn hóa tuân thủ ngay từ khu vực hộ kinh doanh, lực lượng “mầm” của doanh nghiệp trong tương lai.

Bà Nguyễn Thu Trà phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HA

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thu Trà - Trưởng Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế cho biết, ngành Thuế đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý theo hướng số hóa, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm. Đối với hộ kinh doanh, quan điểm xuyên suốt là quản lý đi đôi với hỗ trợ, hướng dẫn đi trước kiểm tra.

Việc kê khai, nộp thuế đúng và đầy đủ không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là bước đầu giúp hộ kinh doanh xây dựng uy tín, tạo dựng niềm tin với khách hàng và đối tác. Các số liệu về doanh thu, chi phí, hóa đơn, chứng từ cần được ghi nhận trung thực, chính xác và đúng thời hạn.

Một nội dung trọng tâm được nhấn mạnh là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý thuế. Các nền tảng như kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử đang được triển khai đồng bộ, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và minh bạch hoạt động.

Theo đại diện Cục Thuế, tuân thủ thuế cần trở thành thói quen tự giác trong hoạt động kinh doanh hằng ngày. Đây không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là trách nhiệm đối với xã hội và chính sự phát triển bền vững của mỗi hộ kinh doanh./.

Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với VCCI và các đơn vị liên quan đẩy mạnh truyền thông chính sách, mở rộng các kênh hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến, kịp thời giải đáp vướng mắc, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
Từ khóa:
hộ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế văn hóa kinh doanh

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt "lá chắn" phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh, hợp tác hải quan đang được thúc đẩy theo hướng sâu sắc hơn, với vai trò cầu nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc.
(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Qua công tác quản lý của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng phần mềm để vận hành song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thuế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

