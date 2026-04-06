IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

09:00 | 06/04/2026
(TBTCO) - IHG Hotels & Resorts chính thức khai trương voco Scenia Bay Nha Trang by IHG vào ngày 31/3/2026, đánh dấu khách sạn thứ ba mang thương hiệu voco tại Việt Nam.
Mỗi khách sạn voco đều mang một cá tính riêng, tạo nên những trải nghiệm khác biệt trong một không gian thư thái, chỉn chu và dễ chịu - cho phép du khách có thể thực sự thư giãn và tận hưởng theo cách của riêng mình. Với những điểm chạm tinh tế cùng cảm hứng địa phương được lồng ghép khéo léo, voco Scenia Bay Nha Trang mở ra một điểm khởi đầu lý tưởng để khám phá thành phố biển Nha Trang.

Với vị trí ven vịnh cùng thiết kế đương đại gần gũi, phóng khoáng, voco Scenia Bay Nha Trang mở ra một điểm khởi đầu lý tưởng để khám phá thành phố biển Nha Trang. Ảnh: voco Scenia Bay Nha Trang by IHG

Tọa lạc tại khu vực ven biển phía Bắc Nha Trang cách đường Trần Phú khoảng 10 phút, tòa cao ốc 31 tầng này là một phần trong danh mục cao cấp của IHG Hotels & Resorts. Sở hữu 250 phòng nghỉ, voco Scenia Bay Nha Trang mang đến sự thuận tiện trong việc di chuyển đến các điểm đến nổi bật của thành phố, đồng thời vẫn giữ được một không gian nghỉ dưỡng riêng tư, tách biệt bên bờ vịnh với toàn bộ các phòng đều hướng ra đại dương.

Ông Justin Malcolm - Tổng Quản lý khách sạn voco Scenia Bay Nha Trang by IHG, chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng khi đưa thương hiệu voco đến với thành phố biển Nha Trang, mang đến một trải nghiệm lưu trú vừa quen thuộc về chất lượng, vừa khác biệt trong phong thái nghỉ dưỡng. Khách sạn thể hiện rõ tinh thần thương hiệu - thư thái, chỉn chu và dễ chịu với trọng tâm là dịch vụ mang tính cá nhân hóa và cam kết bền vững. Ngoài ra, vị trí bên vịnh cho phép du khách tận hưởng sự yên tĩnh của biển, đồng thời dễ dàng kết nối với nhịp sống sôi động của thành phố. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần vào hành trình phát triển của Nha Trang, nơi đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến ven biển năng động bậc nhất Việt Nam”.

Ngay từ khi đặt chân đến, du khách sẽ được chào đón với lời mời gọi thân thuộc “Come on in”, cùng những thức quà mang dấu ấn địa phương, đi kèm quy trình nhận phòng nhanh gọn, liền mạch. Tại voco Scenia Bay Nha Trang, trải nghiệm bắt đầu với thanh chocolate nhân xoài sấy khô, được chế biến từ những trái xoài tươi được tuyển chọn tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Được thiết kế để nổi bật với cá tính riêng, voco hotels là thương hiệu cao cấp hiện đang phát triển nhanh nhất của IHG, mang đến trải nghiệm lưu trú vừa nhất quán vừa khác biệt. Ảnh: voco Scenia Bay Nha Trang by IHG

Khoảnh khắc “me time” mở ra trong không gian 250 phòng lưu trú và suite được thiết kế tinh tế. Sự kết hợp giữa tiện nghi hiện đại cùng những chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng và tầm nhìn trọn vẹn ra đường bờ biển tạo nên một trải nghiệm nghỉ dưỡng êm ái, thảnh thơi cho du khách lưu trú tại voco Scenia Bay Nha Trang.

Hành trình ẩm thực tại khách sạn trải dài qua năm không gian riêng biệt, mang đến những lát cắt khác nhau của “voco life”. Infini Bleu, quầy bar hồ bơi với tầm nhìn vô cực ra biển, là nơi lý tưởng để tận hưởng hoàng hôn bên những ly cocktail nhẹ nhàng. Nhà hàng đặc trưng La Bonita mang đến sắc màu Địa Trung Hải với hương vị Ý và Tây Ban Nha, trong khi The Show - nhà hàng phục vụ nguyên ngày - tạo nên trải nghiệm đa giác quan với các màn trình diễn chế biến trực tiếp. Socialite, không gian lounge tại sảnh, chuyển mình linh hoạt từ quán cà phê ban ngày sang quầy bar ấm cúng vào buổi tối, với thực đơn đồ uống thủ công và món ăn nhẹ phù hợp theo từng thời điểm trong ngày.

Các không gian sự kiện ngập tràn ánh sáng tự nhiên, bao gồm phòng khiêu vũ tích hợp hệ thống AV với tầm nhìn hướng biển, mang đến không gian lý tưởng cho các hội nghị doanh nghiệp, buổi gặp gỡ, tiệc cưới và những sự kiện riêng tư. Trải nghiệm lưu trú tại khách sạn thêm phần hoàn thiện với các tiện ích chăm sóc sức khỏe như phòng gym hoạt động 24/7 và trung tâm voco Wellness.

Trung thành với triết lý phát triển bền vững “step by step” của voco, khách sạn cam kết theo đuổi các giải pháp đổi mới với niềm tin rằng những thay đổi nhỏ có thể tạo nên tác động lớn về lâu dài. Điều này được thể hiện qua việc tích hợp các giải pháp thân thiện môi trường trong vận hành - từ ruột gối, chăn làm từ vật liệu tái chế, đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân hữu cơ cao cấp từ New Zealand của Antipodes.

Để biết thêm thông tin ưu đãi hoặc đặt phòng, vui lòng truy cập website khách sạn, gọi +84 (0) 258 359 5555 hoặc email: [email protected].

Nhân dịp khai trương voco™ Scenia Bay Nha Trang, khách sạn giới thiệu ưu đãi “Opening Special” với mức giảm 20% trên Mức giá linh hoạt tốt nhất, bao gồm bữa sáng cho hai khách, quà chào mừng, nhận phòng sớm và trả phòng muộn đến 16h (tùy tình trạng phòng). Thành viên IHG One Rewards được tận hưởng thêm mức giảm 10%. Với kỳ nghỉ từ hai đêm trở lên, khách lưu trú sẽ được hưởng thêm điểm tín dụng sử dụng tại các nhà hàng và quầy bar trong khách sạn.

Nhật Hà
Gỡ điểm nghẽn thể chế để mở dư địa tăng trưởng

Gỡ điểm nghẽn thể chế để mở dư địa tăng trưởng

(TBTCO) - Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), "chìa khóa" để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao không nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, bảo đảm môi trường pháp lý ổn định, minh bạch.
PVFCCo - Phú Mỹ: Niềm tin trọn vẹn với danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026

PVFCCo - Phú Mỹ: Niềm tin trọn vẹn với danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026

(TBTCO) - Ngày 31/3/2026, tại Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đánh dấu năm thứ 23 liên tiếp vinh dự được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.
Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế gắn với xây dựng văn hóa kinh doanh

Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế gắn với xây dựng văn hóa kinh doanh

(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
Sôi động thương vụ M&A: Khối ngoại lọc tìm mảng kinh doanh lõi

Sôi động thương vụ M&A: Khối ngoại lọc tìm mảng kinh doanh lõi

(TBTCO) - M&A (mua bán - sáp nhập) không đơn thuần là mua lại cả doanh nghiệp. Thông qua hoạt động tái cấu trúc, trong nhiều thương vụ, bên mua - đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài - thường nhắm đến mảng kinh doanh lõi của các doanh nghiệp mục tiêu.
Doanh nghiệp xuất khẩu căng mình giữ đà tăng trưởng

Doanh nghiệp xuất khẩu căng mình giữ đà tăng trưởng

(TBTCO) - Rủi ro về chính sách thương mại, thuế quan, chi phí năng lượng và logistics gia tăng đang tạo áp lực lớn đối với nhiều ngành sản xuất và xuất khẩu. Đứng trước khó khăn, các doanh nghiệp đang căng mình để duy trì hoạt động và giữ đà tăng trưởng.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam đối thoại với đoàn viên thanh niên PV GAS

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam đối thoại với đoàn viên thanh niên PV GAS

(TBTCO) - Ngày 26/3/2026, tại trụ sở Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã diễn ra Chương trình đối thoại “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng”. Đây là diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo Tổng công ty và lực lượng trẻ về các định hướng chiến lược, góp phần thúc đẩy triển khai các Nghị quyết gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh.
Thêm một người chơi Vietlott trúng 23 giải xổ số tự chọn Max 3D Pro

Thêm một người chơi Vietlott trúng 23 giải xổ số tự chọn Max 3D Pro

(TBTCO) - Ông N.Đ.T, người chơi hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Hưng Yên, đã mua vé số trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott đã trúng 05 giải đặc biệt sản phẩm Max 3D Pro với tổng giá trị trúng thưởng hơn 10 tỷ đồng.
