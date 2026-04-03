PVFCCo - Phú Mỹ: Niềm tin trọn vẹn với danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026

17:11 | 03/04/2026
(TBTCO) - Ngày 31/3/2026, tại Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đánh dấu năm thứ 23 liên tiếp vinh dự được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.
Lễ công bố được tổ chức trang trọng tại Hội trường Thống Nhất, đã vinh danh 581 doanh nghiệp xuất sắc vượt qua quá trình bình chọn, khảo sát, xác minh và sàng lọc khắt khe. Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã nhấn mạnh thông điệp cốt lõi: “Đừng chỉ làm ra sản phẩm tốt. Hãy làm ra niềm tin… để khi sản phẩm không còn, niềm tin vẫn ở lại”.

Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2026

Sớm thấu hiểu triết lý này, từ ngày mới ra đời tới nay, PVFCCo - Phú Mỹ luôn đặt chất lượng và công tác xây dựng thương hiệu – tức niềm tin nơi người tiêu dùng – lên hàng đầu. Trong thời gian qua, Tổng công ty liên tục nâng cao, chăm chút chất lượng sản phẩm và quản lý toàn trình sản phẩm từ Nhà máy tới hộ tiêu thụ;liên tục đầu tư phát triển sản phẩm mới; quyết liệt triển khai công tác bảo vệ nhãn hiệu, đổi mới và chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu và tiếp cận khách hàng. Mọi nỗ lực đều hướng tới việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của cổ đông và đối tác, đồng thời củng cố niềm tin vững chắc nơi người tiêu dùng.

Vượt lên ý nghĩa của một danh hiệu thường niên, việc nằm trong nhóm ngành Phân bón & thuốc BVTV do người tiêu dùng bình chọn năm nay minh chứng cho thành công của chiến lược quản trị chuẩn mực, năng lực đổi mới sáng tạo và diện mạo thương hiệu tỏa sáng của PVFCCo - Phú Mỹ.

Các dòng sản phẩm được trao danh hiệu năm 2026

Bên cạnh hai sản phẩm chủ lực là Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ tiếp tục giữ trọn niềm tin của người dùng, PVFCCo - Phú Mỹ đã ghi nhận sự bứt phá chiến lược khi 2 dòng sản phẩm mới đều được người tiêu dùng tín nhiệm bình chọn và được công nhận là Hàng Việt Nam Chất lượng cao: Hữu cơ Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ.

• DAP Phú Mỹ: sản xuất bằng công nghệ hóa học tại Tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ, đặc biệt vượt trội vì hàm lượng đạm, lân cao; Cadimi (Cd) rất thấp, màu tự nhiên thân thiện môi trường.

• Hữu cơ Phú Mỹ: Giải pháp “Hồi sinh đất, bật sức cây” được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, hàm lượng OM cao, giúp cải thiện cấu trúc đất, nuôi cây tốt. Hữu cơ Phú Mỹ chính là mảnh ghép hoàn thiện của “Bộ ba vàng vô cơ - hữu cơ - sinh học Phú Mỹ”, vừa giúp chủ động nguồn cung cho sản xuất nông nghiệp trong nước, đặc biệt trong những giai đoạn thế giới nhiều biến động, vừa hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững.

Niềm tin trọn vẹn với danh hiệu Hàng Việt Nam CLC

Sự hiện diện của 4 dòng sản phẩm Phú Mỹ trong danh mục đã khẳng định niềm tin trọn vẹn của người tiêu dùng cho bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ, và qua đó, khẳng định vị thế doanh nghiệp có tư duy đột phá, tầm nhìn toàn cầu, kiến tạo sự thịnh vượng bền vững./.

Hằng Nga
(TBTCO) - Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), "chìa khóa" để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao không nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, bảo đảm môi trường pháp lý ổn định, minh bạch.
(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo "Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật", kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - M&A (mua bán - sáp nhập) không đơn thuần là mua lại cả doanh nghiệp. Thông qua hoạt động tái cấu trúc, trong nhiều thương vụ, bên mua - đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài - thường nhắm đến mảng kinh doanh lõi của các doanh nghiệp mục tiêu.
(TBTCO) - Rủi ro về chính sách thương mại, thuế quan, chi phí năng lượng và logistics gia tăng đang tạo áp lực lớn đối với nhiều ngành sản xuất và xuất khẩu. Đứng trước khó khăn, các doanh nghiệp đang căng mình để duy trì hoạt động và giữ đà tăng trưởng.
(TBTCO) - Ngày 26/3/2026, tại trụ sở Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã diễn ra Chương trình đối thoại "Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng". Đây là diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo Tổng công ty và lực lượng trẻ về các định hướng chiến lược, góp phần thúc đẩy triển khai các Nghị quyết gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh.
(TBTCO) - Ông N.Đ.T, người chơi hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Hưng Yên, đã mua vé số trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott đã trúng 05 giải đặc biệt sản phẩm Max 3D Pro với tổng giá trị trúng thưởng hơn 10 tỷ đồng.
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới tăng trưởng hai con số, doanh nghiệp giữ vai trò then chốt. Để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp cần đổi mới, nâng cao hiệu suất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
