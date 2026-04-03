Lần đầu thiết lập “chuẩn ESG” cho dự án xanh: Mở đường dòng vốn ưu đãi

Nguyên Phương

Nguyên Phương

17:24 | 03/04/2026
(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
Hoàn thiện “chìa khóa” cho tài chính xanh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện đang lấy ý kiến cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này. Nếu được ban hành, đây sẽ là công cụ pháp lý then chốt, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn ưu đãi một cách minh bạch, đồng thời hiện thực hóa các chủ trương lớn về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Trong những năm gần đây, nhu cầu huy động tài chính xanh tại Việt Nam tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, một trong những “điểm nghẽn” lớn là thiếu hệ thống tiêu chí thống nhất để xác định thế nào là dự án xanh, mức độ tuần hoàn ra sao và điều kiện nào để được tiếp cận ưu đãi.

Dự thảo Quyết định lần này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán đó. Khi có bộ tiêu chí rõ ràng, doanh nghiệp sẽ có “tấm vé” để tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp, đồng thời dễ dàng tham gia chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Ngược lại, các tổ chức tài chính cũng có cơ sở để thẩm định, giảm rủi ro và chi phí giao dịch.

Áp lực hội nhập quốc tế cũng là yếu tố thúc đẩy việc xây dựng khung tiêu chuẩn ESG. Các quy định mới từ thị trường lớn như EU - từ Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đến tiêu chuẩn báo cáo bền vững đang chuyển từ khuyến khích sang bắt buộc. Nếu không có hệ thống tiêu chí tương thích, doanh nghiệp Việt Nam có nguy cơ bị loại khỏi chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc ban hành Quyết định còn nhằm triển khai Nghị quyết 198/2025/QH15 và các chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước cho khu vực kinh tế tư nhân khi thực hiện dự án xanh, tuần hoàn.

Dự thảo đưa ra hệ thống tiêu chí tương đối toàn diện và chi tiết. Theo đó, danh mục dự án xanh dự kiến gồm 45 loại thuộc 7 lĩnh vực trọng tâm như năng lượng, giao thông, xây dựng, tài nguyên nước, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ môi trường.

Lần đầu thiết lập “chuẩn ESG” cho dự án xanh: Mở đường dòng vốn ưu đãi
Dự án xanh, tuần hoàn sẽ được ưu đãi vốn đầu tư. Ảnh: TL

Song song, dự án tuần hoàn được chia thành 3 nhóm chính, gồm: Thiết kế tuần hoàn: tối ưu sử dụng tài nguyên, giảm khai thác tài nguyên không tái tạo. Sử dụng tuần hoàn: kéo dài vòng đời sản phẩm thông qua tái sử dụng, sửa chữa, chia sẻ. Phục hồi tài nguyên: tái chế, xử lý chất thải, giảm phát sinh và tác động môi trường

Ngoài ra, dự thảo cũng xác định 8 lĩnh vực chính được xem xét áp dụng, từ nông nghiệp, năng lượng đến logistics, khu công nghiệp và đô thị.

Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên đưa vào khung tiêu chuẩn ESG với 52 tiêu chí làm căn cứ đánh giá và hỗ trợ lãi suất. Trong đó, doanh nghiệp lớn phải đáp ứng tối thiểu 40 tiêu chí, còn doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh áp dụng theo mức phù hợp với quy mô. Báo cáo ESG sẽ được gửi tới ngân hàng và các quỹ tài chính, đồng thời công khai (nếu có).

Cơ chế linh hoạt nhưng kiểm soát chặt

Một điểm tích cực của dự thảo là cho phép doanh nghiệp tự đánh giá dự án hoặc thông qua tổ chức đánh giá độc lập. Cơ chế này giúp giảm chi phí, đặc biệt với các dự án quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, để đảm bảo minh bạch, các tổ chức đánh giá phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như TCVN ISO/IEC 17029 hoặc ISAE 3000. Điều này nhằm đảm bảo tính khách quan, tránh lợi dụng chính sách.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm duy trì tiêu chí của chủ đầu tư. Nếu dự án không còn đáp ứng tiêu chuẩn xanh hoặc ESG trong thời gian hưởng hỗ trợ, doanh nghiệp phải thông báo và có thể bị dừng hoặc thu hồi ưu đãi.

Bên cạnh đó, cơ chế báo cáo với cơ quan địa phương trong vòng 30 ngày sau khi nhận hỗ trợ sẽ giúp hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dự án xanh - nền tảng quan trọng để quản lý và điều chỉnh chính sách trong tương lai.

Việc xây dựng khung tiêu chuẩn ESG không chỉ là một quy định kỹ thuật, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc kết nối chính sách nhà nước với thị trường tài chính và yêu cầu quốc tế.

Khi được ban hành, Quyết định sẽ góp phần hình thành một hệ sinh thái pháp lý đồng bộ, nơi doanh nghiệp có định hướng rõ ràng, ngân hàng có cơ sở thẩm định, còn Nhà nước có công cụ điều tiết hiệu quả.

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành xu thế tất yếu, việc “chuẩn hóa” tiêu chí dự án xanh và tuần hoàn sẽ là đòn bẩy quan trọng để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn chất lượng cao và tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển bền vững./.

Nhà nước đang từng bước gắn hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ lãi suất và mở rộng khả năng vay vốn với dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị.
Nguyên Phương
Agribank kiến tạo dự án xanh bằng nguồn vốn vay ưu đãi

Agribank kiến tạo dự án xanh bằng nguồn vốn vay ưu đãi

Mở rộng đối tượng hỗ trợ lãi suất 2% cho dự án xanh, danh sách cập nhật 6 tháng/lần

Mở rộng đối tượng hỗ trợ lãi suất 2% cho dự án xanh, danh sách cập nhật 6 tháng/lần

Bất động sản Việt chuyển mình xanh để sinh lời bền vững

Bất động sản Việt chuyển mình xanh để sinh lời bền vững

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
Tăng cường kiểm soát quan trắc môi trường, ngăn chặn gian lận dữ liệu

Tăng cường kiểm soát quan trắc môi trường, ngăn chặn gian lận dữ liệu

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 3154/BNNNMT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra và giám sát các hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và khí thải trên địa bàn.
Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận 71,96 triệu USD do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) cho năm 2014.
Phát hiện sai phạm dữ liệu quan trắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì?

Phát hiện sai phạm dữ liệu quan trắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì?

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận, những sai phạm tại các trạm quan trắc phát thải vừa qua chủ yếu bắt nguồn từ việc giám sát kỹ thuật và hậu kiểm chưa theo kịp thực tiễn. Bộ cam kết xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật và quản lý dữ liệu để siết chặt kiểm soát.
Việt Nam năm 2025 có gần 15 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 42%

Việt Nam năm 2025 có gần 15 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 42%

(TBTCO) - Năm 2025, diện tích rừng của Việt Nam đạt gần 15 triệu ha, với tỷ lệ che phủ trên toàn quốc vượt mức 42%.
Tìm giải pháp công nghệ, chính sách thúc đẩy giao thông xanh tại TP. Hồ Chí Minh

Tìm giải pháp công nghệ, chính sách thúc đẩy giao thông xanh tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Ngày 31/3, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kỹ thuật “Thúc đẩy phương tiện giao thông cơ giới cá nhân phát thải thấp tại TP. Hồ Chí Minh: Giải pháp về công nghệ, chính sách và thị trường”.
Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập cấp bách

(TBTCO) - Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng có với loạt dự án chống ngập cấp bách, nhằm giảm thiểu tình trạng úng ngập kéo dài mỗi khi mưa lớn. 10 dự án cấp bách đang được triển khai gồm: 2 dự án hệ thống thoát nước, 7 hồ điều hòa và 1 dự án hỗ trợ kiểm soát ngập toàn thành phố.
Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

(TBTCO) - Việc triển khai khung pháp lý và hướng dẫn nghiệp vụ vận hành sàn giao dịch các-bon đang đánh dấu bước chuyển quan trọng của Việt Nam từ giai đoạn xây dựng chính sách sang vận hành thực tế. Không chỉ là công cụ hỗ trợ giảm phát thải, thị trường các-bon còn mở ra dư địa lớn cho dòng vốn xanh và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.
Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn