(TBTCO) - Ngành bất động sản và khách sạn Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh hóa, không chỉ để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững mà còn nhằm tối ưu chi phí, gia tăng giá trị tài sản và lợi nhuận dài hạn. Tuy nhiên, bài toán vốn đầu tư và thời gian thu hồi vẫn là thách thức lớn với doanh nghiệp.

Trong bối cảnh toàn cầu hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của thị trường bất động sản và khách sạn Việt Nam. Không chỉ là yêu cầu về môi trường, đây còn là bài toán kinh tế dài hạn khi doanh nghiệp nhận ra rằng đầu tư xanh chính là đầu tư cho hiệu quả tài chính bền vững.

Tại Hội thảo "Green Leadership - Net Zero Future", bà Mai Kim Liên - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ, khung pháp lý về biến đổi khí hậu, năng lượng và môi trường của Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và đồng bộ hơn. Những chính sách này tạo nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp định hướng phát triển xanh, vừa đáp ứng mục tiêu quốc gia, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Ở góc độ vận hành, ngành khách sạn là một trong những lĩnh vực tiêu thụ năng lượng lớn nhất. Chi phí năng lượng chiếm khoảng 4 - 6% tổng chi phí hoạt động, trong đó điện năng có thể chiếm tới 60% tổng tiêu thụ. Việc đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng và hệ thống điều hòa thông minh vì vậy không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn trực tiếp tác động đến hiệu quả tài chính.

Ông Huỳnh Phước Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty Điều hòa Gree Việt Nam, cho biết: “Gree luôn tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho mọi công trình. Chúng tôi tập trung phát triển hệ thống HVAC thông minh, ứng dụng công nghệ tiên tiến để giảm tiêu hao điện năng và sử dụng năng lượng sạch. Dù chi phí đầu tư ban đầu cao hơn, nhưng về lâu dài, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành và tăng lợi nhuận bền vững".

Ông Owen Li - Giám đốc Kinh doanh Khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Gree Global cũng chia sẻ, trên thế giới, ‘dấu chân carbon’ đã trở thành một tiêu chí cạnh tranh trong ngành bất động sản và du lịch. Các dự án xanh không chỉ giúp giảm phát thải mà còn nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu. Ông Owen Li cho rằng Việt Nam cần thúc đẩy mô hình hợp tác ba bên giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà cung cấp giải pháp để giảm áp lực vốn và chia sẻ lợi ích trong chuyển đổi xanh.

Thực tế cho thấy, khi xu hướng đầu tư bền vững và tiêu chuẩn ESG ngày càng phổ biến, các công trình xanh đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư và người mua. Dự án áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, vật liệu thân thiện môi trường thường có giá trị tài sản cao hơn, khả năng cho thuê tốt hơn và ít rủi ro pháp lý hơn trong tương lai.

Tuy vậy, trở ngại lớn nhất vẫn là nguồn vốn. Để đầu tư vào công nghệ xanh, doanh nghiệp cần chi phí lớn cho thiết bị, chứng nhận và đào tạo nhân lực, trong khi thời gian thu hồi vốn kéo dài. Do đó, sự hỗ trợ từ phía Nhà nước thông qua ưu đãi thuế, tín dụng xanh hay các quỹ đầu tư bền vững là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn chuyển đổi.

Có thể nói, “xanh hóa” đang mở ra hướng đi mới cho thị trường bất động sản Việt Nam – nơi lợi nhuận không chỉ đến từ quy mô mà còn từ hiệu quả vận hành và giá trị bền vững. Doanh nghiệp nào sớm thích ứng và đầu tư đúng hướng sẽ nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng gắn chặt với tiêu chí xanh./.