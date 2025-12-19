SGO Group khởi công dự án nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long

(TBTCO) - Ngày 19/12/2025, SGO Group đã chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội SGO We City Hạ Long thuộc quỹ đất 20% trong quần thể Khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở SGO La Emera Hạ Long tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện chủ đầu tư bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Việt Dương

Là 1 trong 234 công trình, dự án trên địa bàn cả nước, đồng thời là 1 trong 2 dự án nhà ở xã hội thuộc tỉnh Quảng Ninh đủ điều kiện khởi công - khánh thành đồng loạt trong sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng, thể hiện ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt và vai trò của Quảng Ninh trong bức tranh phát triển chung của cả nước.

Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 với quy mô sản phẩm khoảng 1.400 căn hộ chung cư đáp ứng quy mô dân số cho khoảng 2.760 người; thời gian thực hiện 2025-2029.

Đây là dự án được chuẩn bị bài bản, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng; thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo của tỉnh và sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành, UBND phường Hà Tu.

Được biết, Quảng Ninh là tỉnh có tổng thu ngân sách và quy mô GRDP luôn nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc. Trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh đứng Top 1 trong 34 tỉnh thành. Cùng với đó là hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại bậc nhất cả nước, tạo bệ đỡ vững chắc để trở thành trung tâm phát triển du lịch - dịch vụ - công nghiệp của khu vực phía Bắc.

Quá trình đô thị hóa nhanh đặt ra bài toán lớn về nhu cầu nhà ở, đặc biệt là nhà ở dành cho người thu nhập thấp và trung bình. Phù hợp với chủ trương lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước.

Hiện nay, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển nhà ở xã hội. Theo kế hoạch, giai đoạn 2025-2030 tỉnh được giao hoàn thành gần 18.000 căn nhà ở xã hội, riêng trong năm 2025 khoảng 2.200 căn.

Đến nay, Quảng Ninh đang phấn đấu vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Điều này cho thấy quyết tâm và sự nỗ lực của tỉnh trong việc chăm lo chỗ ở cho nhân dân. Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh hôm nay chính là một đóng góp thiết thực vào những thành tựu ấn tượng đó.

Trong đợt khởi công, khánh thành ngày 19/12, tỉnh Quảng Ninh còn 1 dự án nhà ở xã hội khác cũng được khởi công là dự án Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông (phường Cao Xanh) thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.