Thuế TP. Hồ Chí Minh tuyên dương 262 doanh nghiệp tiêu biểu, chấp hành tốt chính sách pháp luật

(TBTCO) - Ngày 19/12, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương 262 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho 436.050 doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động trên địa bàn.

Đây là những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024 được Cục Thuế, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau khi chuyển đổi từ mô hình quản lý thuế theo chức năng sang mô hình quản lý thuế theo đối tượng, Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa ổn định tổ chức bộ máy, đồng thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì ổn định sản xuất kinh doanh.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng)

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, song, cộng đồng doanh nghiệp luôn thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo. Là những chiến sỹ trên mặt trận kinh tế dấn thân đi đầu trong những khâu khó, việc mới, tạo ra những giá trị về mặt vật chất và tinh thần cho xã hội...

“Thuế TP. Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận và cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, thời gian qua đã nêu cao ý thức chấp hành chính sách pháp luật thuế, chung tay cùng ngành thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước”, ông Dũng nói.

Thông tin thêm về kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, ông Đoàn Minh Dũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 581.900 tỷ đồng, đạt 116% dự toán pháp lệnh, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, số thu nội địa trừ dầu, trừ xổ số kiến thiết, trừ tiền sử dụng đất, trừ lợi nhuận còn lại thực hiện trên 460.000 tỷ đồng, đạt 116% dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so cùng kỳ.

Đặc biệt, sau giai đoạn hợp nhất, số thu ngân sách được toàn ngành duy trì đạt mức tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ (tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm đạt trên 287.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024).

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh trao Giấy khen, tuyên dương cho doanh nghiệp tiêu biểu. (Ảnh: Văn Dũng)

Theo ông Dũng, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 ấn tượng với dấu mốc về đích trước 2 tháng không chỉ là thành quả của ngành Thuế Thành phố mà còn là sự đồng hành, ủng hộ hết sức quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Vì vậy, việc tuyên dương và khen thưởng này nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp.

Với phương châm “lấy Người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Thuế TP. Hồ Chí Minh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chính sách thuế, đóng góp tích cực cho ngân sách thành phố.

Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, cơ quan thuế cam kết luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách thuế. Hỗ trợ người nộp thuế thụ hưởng kịp thời các ưu đãi về chính sách thuế của Nhà nước để doanh nghiệp yên tâm tập trung sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại và nghĩa tình.