Sớm ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật Ngân sách nhà nước năm 2025

(TBTCO) - Ngày 19/12/2025 đã diễn ra Hội thảo xin ý kiến dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Hội thảo do Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) phối hợp với Hợp phần 1 “Tăng cường quản lý tài chính công với tầm nhìn trung hạn” đồng tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và Chính phủ Đức thông qua Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam tổ chức. Tham dự hội thảo có ông Marco Salm - Trưởng Dự án Hợp phần 1, cùng hơn 90 đại biểu đến từ các vụ, cục các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Ông Dương Tiến Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Dương Tiến Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (NSNN) cho biết, Luật NSNN năm 2025 là một dự án luật quan trọng, có phạm vi rất rộng, tác động tới toàn bộ các ngành, lĩnh vực và các địa phương, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới. Tại Luật này, Quốc hội đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết 4 nội dung, giao Chính phủ quy định chi tiết 26 nội dung.

Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NSNN năm 2025 Bộ Tài chính đã trình Chính phủ với phạm vi quy định chi tiết 20/26 nội dung Quốc hội đã giao Chính phủ, thay thế Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN năm 2015. Trong đó, giao Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đối với 12 nhóm nội dung làm cơ sở tổ chức triển khai Luật và Nghị định.

Dự thảo Thông tư được xây dựng bám sát các nội dung được giao hướng dẫn và trên các quan điểm đảm bảo thống nhất với quy định của luật, nghị định; chỉ quy định chi tiết và hướng dẫn các nội dung được nghị định giao; không hướng dẫn lại các nội dung đã được quy định chi tiết tại nghị định. Dự thảo cũng bảo đảm tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật, cũng như chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành và địa phương theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Thông tư cũng kế thừa những quy định hiện hành đã được thực tiễn chứng minh đem lại các tác động tích cực đến kinh tế - xã hội của đất nước; những nội dung cần sửa đổi, bổ sung phải có quy định rõ ràng, minh bạch; bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đơn giản hóa trình tự, thủ tục; đảm bảo tính khả thi; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm; tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo tính chủ động cho các bộ, ngành, địa phương trong việc lập, chấp hành, quyết toán, công khai, giám sát NSNN.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Minh

“Dự thảo Thông tư này có vai trò rất quan trọng trong việc cụ thể hóa Luật NSNN mới, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời thực hiện các chủ trương lớn về phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài chính - NSNN. Bộ Tài chính mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư” - ông Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Marco Salm cho biết, còn khoảng 2 tuần nữa, Luật NSNN năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực. Do đó, thời gian hoàn thiện thông tư rất ngắn, ông mong muốn các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến đầy đủ, đưa ra những giả định, câu hỏi để hoàn thiện văn bản pháp luật này. Theo ông, việc trao đổi cởi mở, nghiêm túc về dự thảo sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính công của Việt Nam hiện nay.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi những vấn đề trọng tâm như: hướng dẫn phân cấp rõ đối với một số khoản thu, nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; hướng dẫn về quy trình, thủ tục thực hiện đối với một số khoản chi NSNN bằng lệnh chi tiền, chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới, chi trả nợ, ghi thu, ghi chi ngân sách; quy định về hạch toán, kế toán các khoản vay phát hành, hoán đổi, mua lại công cụ nợ trong nước vào ngân sách nhà nước; quy định về việc đối chiếu, xử lý số dư và hạch toán các khoản chuyển nguồn sang năm sau; quy định về hoạt động tài chính khác của ngân sách cấp xã; quy định về công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; hệ thống mẫu biểu cho công tác xây dựng dự toán, chấp hành, quyết toán và công khai NSNN.

Phó Vụ trưởng Dương Tiến Dũng đã trực tiếp giải đáp, tiếp thu từng ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đánh giá cao các ý kiến góp ý cụ thể, sát thực tiễn của các cơ quan trung ương và địa phương, ông Dũng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu, rà soát toàn diện dự thảo, hướng tới ban hành thông tư với chất lượng cao, thống nhất hệ thống văn bản và nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước.