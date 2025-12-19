(TBTCO) - Công ty cổ phần đồng Tả Phời - Vinacomin (ĐTP) thông báo về việc tổ chức đấu giá hàng hoá với những thông tin như sau:

1. Thông tin về Phiên đấu giá:

1.1. Tổ chức đấu giá:

- Bên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần đồng Tả Phời - Vinacomin (Sau đây gọi/viết tắt là “Bên Bán/ĐTP”).

- Phiên đấu giá: CB TQCu/2026

1.2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp hoặc qua thư tín theo phương thức trả lên Hệ số đặt mua.

2. Hàng hoá đấu giá

- Tên hàng hóa: Tinh quặng đồng, loại quặng chứa đồng có gốc sunfua (sau đây gọi/viết tắt là “TQ Cu/hàng hóa”).

- Xuất xứ: TQ Cu được Bên Bán sản xuất năm 2025 và năm 2026 tại nhà máy tuyển đồng Tả Phời, tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

- Hàm lượng đồng (%Cu): Bình quân khoảng 23,00%Cu;

- Hàm lượng vàng: Bình quân khoảng 4,28 gam/tấn;

- Thành phần nguyên tố hóa học khác: Theo thực tế hàng hóa giao nhận;

- Chất lượng của TQ Cu (% Cu; gram Au/tấn) thực tế mua bán: Theo kết quả kiểm định (lấy mẫu, phân tích) TQ Cu thực tế giao nhận.

3. Quy cách hàng hóa

- Dạng bột mịn; độ ẩm: £ (nhỏ hơn hoặc bằng) 11,0%.

- Bao gói: Hàng rời, không đóng bao.

4. Số lượng hàng hóa đấu giá:

Khối lượng TQ Cu đưa ra đấu giá: 29.041 tấn ± 10%, quy khô/độ ẩm 0%.

Bằng chữ: Hai mươi chín nghìn không trăm bốn mươi mốt tấn cộng trừ mười phần trăm, quy khô/độ ẩm không phần trăm.

5. Địa điểm, thời gian giao hàng:

- Địa điểm giao hàng: Toàn bộ số hàng hóa mua bán được giao/nhận tại kho của bên bán Nhà máy tuyển đồng Tả Phời, tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

- Thời gian giao hàng: Trong năm 2026.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian bắt đầu phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày 19/12/2025 đến 09 giờ 00 phút ngày 30/12/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá: Công ty cổ phần đồng Tả Phời - Vinacomin, phố Bích Đào, khu đô thị The Manor, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai (Phòng Kế hoạch - Kinh doanh); Điện thoại: 02143 848 029.

- Địa chỉ nộp Hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty cổ phần đồng Tả Phời - Vinacomin, phố Bích Đào, khu đô thị The Manor, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai (Phòng Kế hoạch - Kinh doanh).

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ tham gia đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 30/12/2025.

- Phiên đấu giá sẽ được bắt đầu công khai để mở các Hồ sơ tham giá đấu giá vào 09 giờ 30 phút ngày 30/12/2025 tại Công ty cổ phần đồng Tả Phời - Vinacomin, phố Bích Đào, khu đô thị The Manor, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Công ty cổ phần đồng Tả Phời - Vinacomin kính mời các khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mua Tinh quặng đồng (TQ Cu) đến nhận Hồ sơ mời tham gia đấu giá và tham gia đấu giá theo các nội dung nêu trên.

Khi đến nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá và/hoặc tham dự phiên đấu giá các khách hàng phải xuất trình giấy giới thiệu hợp lệ và phải được ĐTP chấp thuận.

Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 (một) bộ hồ sơ mời tham gia đấu giá. ĐTP chỉ chấp nhận bộ hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng trong trường hợp ĐTP phát hành trực tiếp hồ sơ mời tham gia đấu giá cho khách hàng.

7. Nội dung khác: Các thông tin khác liên quan đến phiên đấu giá được quy định trong hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Công ty cổ phần đồng Tả Phời - Vinacomin trân trọng thông báo./.