Đơn giản tối đa quy định về hóa đơn, tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh

(TBTCO) - Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 500 triệu đồng trở xuống, thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế; nếu doanh thu hằng năm trên 500 triệu đồng và dưới 1 tỷ đồng, thì không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Đây là những nội dung nổi bật tại dự thảo Nghị định quy định việc khai, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đang được Bộ Tài chính xây dựng.

Hộ kinh doanh được tự xác định số thuế phải nộp

Theo dự thảo Nghị định quy định việc khai, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định có mức doanh thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 500 triệu đồng trở xuống, thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/1 hằng năm.

Trường hợp xác định có mức doanh thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên 500 triệu đồng, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này.

Công chức Thuế cơ sở 2 tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ hộ kinh doanh tại chợ Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên sử dụng eTax Mobile. Ảnh: Đức Thanh

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, Hệ thống thông tin quản lý thuế tự động tạo lập tờ khai thuế để hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong việc khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ sở dữ liệu quản lý thuế và các nguồn cơ sở dữ liệu khác mà cơ quan thuế có được từ cơ quan nhà nước khác, tổ chức, cá nhân cung cấp.

Trường hợp không sử dụng hóa đơn điện tử, thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định số thuế phải nộp theo quy định.

Đối với các loại thuế khác và khoản thu khác, dự thảo Nghị định quy định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định số thuế, khoản thu khác phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế, quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về thời hạn nộp thuế, chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

“Cơ quan thuế đã tích cực lắng nghe, nắm bắt thông tin từ cộng đồng hộ kinh doanh để kịp thời báo cáo, tham gia ý kiến với các cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách với mục tiêu hỗ trợ tối đa hộ kinh doanh”. Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử hoặc nộp trực tiếp (đối với trường hợp không thể nộp bằng phương thức điện tử) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh (cửa hàng) hoạt động trên cùng địa bàn một tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố, thì thực hiện khai thuế tổng hợp chung cho các địa điểm kinh doanh trên 1 hồ sơ khai thuế để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh chính (được xác định là địa điểm ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai danh sách các địa điểm kinh doanh (địa chỉ, tên cửa hàng, số điện thoại) với cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh chính (được xác định là địa điểm ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế cho từng địa điểm kinh doanh. Hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan thuế tự động hỗ trợ phân bổ tỷ lệ (%) doanh thu từng địa điểm kinh doanh trên tổng doanh thu để xác định số thuế phải nộp theo từng địa điểm kinh doanh.

Hộ kinh doanh yên tâm hoạt động

Đối với quy định về sử dụng hóa đơn điện tử, theo dự thảo Nghị định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên, thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh, thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ địa chỉ của từng địa điểm kinh doanh trên hóa đơn.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm trên 500 triệu đồng và dưới 1 tỷ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, thì cơ quan thuế khuyến khích và hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Để kịp thời hoàn thiện Nghị định quy định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành và các hội, hiệp hội để xin ý kiến đóng góp.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia và các đơn vị, Cục Thuế tiếp thu các nội dung đóng góp và đã giải trình, trao đổi, làm rõ những nội dung mà các chuyên gia còn băn khoăn và có ý kiến khác nhau để kịp thời hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tạo điều kiện thuận lợi nhất để kinh tế tư nhân phát triển.

Nêu quan điểm đối với dự thảo Nghị định mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến, bà Lan - chủ hộ kinh doanh vải Lan Minh tại chợ Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết, hiện tại, hộ kinh doanh của bà đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Được cán bộ thuế và nhà cung cấp giải pháp hướng dẫn tận tình, về cơ bản, việc xuất hóa đơn diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, vướng mắc; việc kê khai và nộp thuế theo doanh thu thực tế cũng khá rõ ràng, thuận lợi.

“Đối với quy định hộ kinh doanh có doanh thu thấp không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, mà chỉ khuyến khích sử dụng, tôi cho rằng, đây là chính sách rất nhân văn, tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh, đặc biệt là hộ kinh doanh nhỏ tại các khu chợ yên tâm kinh doanh” - bà Lan bày tỏ.