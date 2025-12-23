Chứng khoán ngày 23/12: Cổ phiếu “họ” Vingroup giúp VN-Index lập đỉnh mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (23/12) tiếp tục có một phiên giao dịch bùng nổ về điểm số trong ngày 23/12, khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc “họ” Vingroup, đóng vai trò dẫn dắt giúp VN-Index vượt qua đỉnh lịch sử, chính thức thiết lập mốc cao mới tại 1.772 điểm. Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến của chỉ số, bức tranh thị trường cho thấy sự phân hóa rất mạnh khi phần lớn cổ phiếu còn đa phần giảm điểm.

VN-Index tăng hơn 21 điểm

Tiếp diễn phiên tăng điểm mạnh, dưới ảnh hưởng dẫn dắt thị trường của nhóm cổ phiếu Vingroup, trong phiên hôm nay VN-Index tiếp tục tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hướng đến vùng 1.770 điểm, tuy nhiên mức độ phân hóa mạnh. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 21,12 điểm, lên mức 1.772,15 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 23/12

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng trong phiên ngày 23/12 có: VIC (+20,34), VHM (+7,30), VPL (+2,09), STB (+1,61), MWG (+0,84)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: LPB (-1,38), VCB (-1,10), TCB (-0,62), BID (-0,61), VPB (- 0,52).

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng của thị trường nghiêng về tiêu cực khi số cổ phiếu giám giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 102 mã tăng giá, 61 mã giữ giá tham chiếu và 212 mã giảm giá.

VN-Index tăng điểm tích cực, tuy nhiên sắc đỏ bao phủ thị trường khi có tới 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, bán lẻ và nhựa là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, xây dựng và bảo hiểm là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +27,59 điểm, lên mức 2.012,87 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giám giá chiếm phần ưu thế khi có 16 mã giảm giá, 11 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Thị trường tiếp tục cho thấy sự nhộn nhịp khi thanh khoản khớp lệnh ở mức cao hơn ( 8,9%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 861 triệu cổ phiếu (-12,25%), tương đương giá trị đạt 26.266 tỷ đồng (-14,40%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,76 điểm về mức 255,47 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,11 điểm lên mức 119,95 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi mua ròng lên con số 3 với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 715 tỷ đồng. MWG 235 tỷ đồng, MBB 103 tỷ đồng và VIX 99 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, HDB -163 tỷ đồng, LPB -79 tỷ đồng, FPT -66 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng nhẹ gần 200 triệu đồng

Biên độ tăng của các nhóm cổ phiếu phân hóa rất mạnh

Diễn biến phiên chiều không đem đến sự tích cực cho danh mục của nhà đầu tư dù cho sắc xanh vẫn được giữ vững trên vùng giá 1.770 điểm và trạng thái giao dịch ảm đạm của từng mã cổ phiếu không phản ánh đúng với biên độ bứt phá của chỉ số ở thời điểm hiện tại. Chỉ tính riêng 4 mã cổ phiếu VIC, VHM, VPL và VRE đã đem về tới 28,19 điểm trong khi VN-Index chỉ tăng 21,12 điểm trong phiên ngày hôm nay. Nhóm cổ phiếu họ Vingroup chiếm lấy toàn bộ “spotlight” của thị trường, trong khi đó các cổ phiếu còn lại lực cầu mất hút khiến cho số lượng mã giảm điểm (212 mã) áp đảo so với số mã tăng (102 mã). Áp lực bán không có dấu hiệu buông tha cho bất kỳ nhóm ngành nào, trải dài từ ngân hàng, chứng khoán cho tới bất động sản với biên độ điều chỉnh bình quân quanh ngưỡng 1 - 2%.

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng với phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo ngành, cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh nhất. Các mã đầu ngành như VCB, BID, CTG và MBB đều đóng cửa trong sắc đỏ. Ở nhóm chứng khoán, hầu hết cổ phiếu mất trên 1,5%. Các mã mới niêm yết thời gian qua như VPX, VCK, TCX tiếp tục là tâm điểm xả hàng. VIX là điểm sáng hiếm hoi của nhóm này khi tăng 1,7%, lên gần 24.000 đồng.

Trong nhóm bất động sản, ngoài 4 cổ phiếu liên quan đến Vingroup, sắc xanh chỉ rải rác ở một số mã vốn hóa nhỏ như QCG và SCR. Hầu hết cổ phiếu vốn hóa vừa như NVL, NLG, DIG, PDR, KDH... đều chốt phiên dưới tham chiếu.

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng với phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Đáng chú ý là VN-Index đóng cửa thiết lập mức đỉnh lịch sử mới với thanh khoản ở mức cao hơn mức bình quân 20 phiên. Tuy đóng cửa ở mức đỉnh lịch sử, nhưng biên độ tăng điểm của các nhóm ngành cổ phiếu thì phân hóa rất mạnh. Phần lớn các nhóm cổ phiếu giảm điểm, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tập trung chủ yếu ở "họ Vin" (VRE, VPL, VHM, VIC) thì tăng điểm rất mạnh và chi phối gần như toàn bộ điểm số tăng của VN-Index.

Xu hướng hiện tại của VN-Index được quyết định bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà nhóm cổ phiếu này hiện vẫn đang rất tích cực nên khả năng cao VN-Index vẫn sẽ tiếp tục xu hướng lạc quan. Các chuyên gia vẫn tiếp tục duy trì vị thế nắm giữ cổ phiếu, nhưng hạn chế việc mua mới, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi nhịp rung lắc của thị trường chung mới gia tăng dần tỷ trọng ở các mã cổ phiếu đang có lợi nhuận./.