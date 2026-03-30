Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 680 tỷ đồng

Thu Hương

19:57 | 30/03/2026
(TBTCO) - Đạm Phú Mỹ dự kiến doanh thu năm 2026 đạt hơn 17.600 tỷ đồng, tăng gần 6% so với năm 2025, song dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 680 tỷ đồng, giảm khoảng 38%.
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty CP (Đạm Phú Mỹ, mã: Ck: DPM) đã công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo kế hoạch, đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 23/4 theo hình thức trực tiếp tại hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1.

Trong tờ trình gửi cổ đông, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt hơn 17.600 tỷ đồng, tăng gần 6% so với kết quả thực hiện năm 2025. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 680 tỷ đồng, giảm khoảng 38% so với năm trước.

Đồ họa: Thu Hương.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Đạm Phú Mỹ đề xuất chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 1.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn mức 1.200 đồng/cổ phiếu đã được thông qua tại đại hội năm trước. Với vốn điều lệ hơn 6.800 tỷ đồng, tổng số tiền chi trả ước tính trên 1.019 tỷ đồng.

Đối với năm 2026, trên cơ sở lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang cùng với lợi nhuận dự kiến trong năm, doanh nghiệp dự kiến duy trì mức cổ tức tiền mặt tương đương 12% mệnh giá, đồng thời trích 20% lợi nhuận sau thuế vào quỹ đầu tư phát triển.

Diễn biến hoạt động sản xuất - kinh doanh trong những tháng đầu năm ghi nhận một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2026, sản lượng urê quy đổi ước đạt hơn 91.600 tấn, cao hơn khoảng 10% so với kế hoạch đề ra. Sản lượng NPK đạt trên 28.600 tấn, vượt 55%, trong khi sản phẩm UFC85 đạt hơn 1.600 tấn, cao hơn 77% so với mục tiêu. Ở khâu tiêu thụ, tổng sản lượng urê Phú Mỹ và các sản phẩm liên quan đạt hơn 146.000 tấn, vượt 14% kế hoạch; riêng tiêu thụ NPK đạt khoảng 25.700 tấn, cao hơn 24% so với chỉ tiêu.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 30/3, cổ phiếu DPM đóng cửa ở mức 30.850 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt xấp xỉ 20.975 tỷ đồng./.

Bài liên quan

Hòa Phát hướng tới doanh thu 210.000 tỷ đồng trong năm 2026

Hòa Phát hướng tới doanh thu 210.000 tỷ đồng trong năm 2026

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tăng mạnh lợi nhuận trong năm 2025

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tăng mạnh lợi nhuận trong năm 2025

Dành cho bạn

Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 tỷ đồng

Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 tỷ đồng

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Lá phiếu của cử tri phải được tiếp nối bằng những quyết sách đúng đắn

Lá phiếu của cử tri phải được tiếp nối bằng những quyết sách đúng đắn

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

TKV kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại hai đơn vị thành viên

TKV kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại hai đơn vị thành viên

(TBTCO) - Sáng ngày 30/3, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ tại hai đơn vị trực thuộc là Công ty Xây lắp mỏ - TKV và Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.
Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan

Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan

(TBTCO) - Được UBND tỉnh Cao Bằng giao chủ trì nhiều nội dung then chốt trong kế hoạch triển khai nền tảng cửa khẩu số, Chi cục Hải quan khu vực XVI đang chủ động xây dựng “bài toán nghiệp vụ” tổng thể, hướng tới rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý.
Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

(TBTCO) - Trước biến động mạnh của thị trường nhiên liệu hàng không, Petrolimex Aviation chủ động đa dạng nguồn cung, điều hành linh hoạt, đảm bảo Jet A-1 liên tục, không gián đoạn hoạt động bay.
Giữ vững “trục xương sống” truyền tải điện miền Trung mùa cao điểm

Giữ vững “trục xương sống” truyền tải điện miền Trung mùa cao điểm

(TBTCO) - Miền Trung giữ vai trò then chốt trong truyền tải điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn cung biến động. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Chiến - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cho biết, PTC2 đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục trong mùa khô và ứng phó với các rủi ro thiên tai.
Hải Phòng: Chủ động đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ

Hải Phòng: Chủ động đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ

(TBTCO) - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường tại Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng lỏng (xăng, dầu, khí) trên địa bàn thành phố vào sáng ngày 29/3.
EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa tổ chức thành công Đại hội Thường niên, đánh dấu một năm đầy thành tựu của EuroCham, đồng thời công bố Ban Lãnh đạo mới gồm 17 thành viên cho nhiệm kỳ 2026.
Ứng dụng AI, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng đồng hành doanh nghiệp chuyển đổi số

Ứng dụng AI, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng đồng hành doanh nghiệp chuyển đổi số

(TBTCO) - Thực hiện chủ trương tạo thuận lợi thương mại, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khai báo hải quan cho thấy quyết tâm của Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng, Chi cục Hải quan khu vực XII trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giảm sai sót, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao chất lượng tuân thủ.
Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 27/3/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00523 cho anh N.Q.T, người chơi hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh An Giang, với giá trị trúng thưởng hơn 14,5 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh N.Q.T đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Mỹ: Bang Washington thông qua thuế mới đối với thu nhập trên 1 triệu USD

Lá phiếu của cử tri phải được tiếp nối bằng những quyết sách đúng đắn

Lá phiếu của cử tri phải được tiếp nối bằng những quyết sách đúng đắn

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định vốn vay ODA trị giá 50 tỷ Yên

Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Hai ngân hàng nhận chuyển giao đẩy tín dụng tăng tới 30%, vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 30/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/3: Giá heo hơi biến động mạnh, dao động 61.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng

Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 31/3: Giá cà phê đứng trước nguy cơ điều chỉnh mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao