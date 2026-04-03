Quảng Ninh: Thí điểm thông quan cuối tuần tại cửa khẩu Móng Cái đạt kết quả tích cực

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, việc thí điểm được triển khai từ ngày 7/3/2026 trên cơ sở thống nhất giữa phía Quảng Ninh (Việt Nam) và TP. Đông Hưng (Trung Quốc), sau các cuộc trao đổi hợp tác đầu Xuân giữa hai bên. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp trong hoạt động giao thương xuyên biên giới.

Trong 4 tuần thí điểm, tương ứng 8 ngày cuối tuần, tổng cộng 1.484 phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đã thực hiện thông quan qua khu vực cầu Bắc Luân II. Trong đó, có 653 phương tiện chở hàng xuất khẩu và 831 phương tiện chở hàng nhập khẩu. Tổng giá trị hàng hóa đạt gần 160 triệu USD, với hơn 1.200 tờ khai hải quan được xử lý. Số thu từ thuế nhập khẩu đạt hơn 13 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy nhu cầu thông quan ngoài giờ hành chính, đặc biệt vào cuối tuần, là rất lớn. Việc duy trì hoạt động thông quan liên tục đã góp phần giảm áp lực ùn tắc tại cửa khẩu, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa và nâng cao hiệu quả logistics cho doanh nghiệp.

Hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: T.D

Để đảm bảo hoạt động thông quan diễn ra thuận lợi, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và duy trì chế độ làm việc linh hoạt. Các khâu kiểm tra, giám sát, xử lý thủ tục được thực hiện đồng bộ, không để xảy ra ách tắc hay gián đoạn trong quá trình thông quan, kể cả vào những ngày nghỉ.

Không chỉ mang lại hiệu quả trước mắt, việc thí điểm còn góp phần tạo động lực tăng trưởng cho hoạt động xuất nhập khẩu của toàn khu vực. Tính từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt khoảng 4,12 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu đạt 2,54 tỷ USD và xuất khẩu đạt 1,58 tỷ USD. Tổng thu thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 800 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Trương Mạnh Hùng - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phát biểu tại Họp báo thường kỳ tháng 4/2026

Bên cạnh đó, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu trong quý I/2026 đạt hơn 124.800 lượt, cho thấy sự sôi động và phục hồi mạnh mẽ của hoạt động thương mại biên giới trong bối cảnh nhu cầu giao thương ngày càng gia tăng.

Theo đánh giá của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Việc mở rộng thời gian thông quan không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng môi trường thông quan thông thoáng, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Ông Trương Mạnh Hùng - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho biết: Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành cửa khẩu. Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ đẩy mạnh xúc tiến, thu hút thêm doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, đặc biệt khuyến khích tận dụng khung thời gian cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II.

Việc thí điểm thành công được kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở quan trọng để xem xét duy trì lâu dài mô hình thông quan cuối tuần, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới và tăng cường hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn tới./.