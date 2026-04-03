Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

Tùng Linh

Tùng Linh

17:46 | 03/04/2026
(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
Sau phiên hiếm hoi giải ngân ròng liền trước, khối ngoại quay lại trạng thái bán ròng mạnh hơn 1.500 tỷ đồng trên cả ba sàn trong phiên hôm nay. Phiên mua ròng chủ yếu từ dòng vốn hơn 3.900 tỷ đồng đổ vào cổ phiêu Vinpearl (VPL). Ở chiều mua phiên 3/4, dòng tiền ngoại vẫn có sự chọn lọc nhất định, tập trung vào một số cổ phiếu như ACB, MSN, HCM và DGC. Tuy nhiên, giá trị mua ròng không đủ lớn để cân bằng áp lực bán đang lan rộng trên thị trường.

Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại
Top cổ phiếu được khối ngoại mua và bán ròng phiên 3/4

Ngược lại, áp lực bán ròng diễn ra trên diện rộng khi ghi nhận tới 7 cổ phiếu bị bán ròng trên 100 tỷ đồng. VHM tiếp tục đứng đầu danh sách với giá trị bán ròng hơn 450 tỷ đồng, theo sau là HPG, MWG, VPB, HDB, FPT và VCB. Đáng chú ý, dù bị bán ròng mạnh, một số mã vẫn giữ được mức biến động giá không quá tiêu cực, cho thấy lực cầu trong nước vẫn đóng vai trò hấp thụ.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) tiếp tục là tâm điểm khi bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất thị trường, với giá trị hơn 450 tỷ đồng trong phiên. Lũy kế ba phiên đầu tháng 4, giá trị bán ròng tại VHM đã xấp xỉ 950 tỷ đồng. Tuy nhiên, trái ngược với áp lực xả hàng từ nhà đầu tư nước ngoài, cổ phiếu này vẫn duy trì đà tăng ấn tượng.

Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại
Khối ngoại bán ròng 950 tỷ đồng cổ phiếu Vinhomes trong 3 phiên đầu tháng 4/2026

Cụ thể, VHM đã ghi nhận hai phiên tăng trần liên tiếp trước đó và tiếp tục đóng cửa tăng thêm 1,1% trong phiên hôm nay. Lực cầu trong nước đang hấp thụ tốt lượng cung từ khối ngoại, đồng thời phản ánh kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư đối với triển vọng doanh nghiệp.

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông công bố gần đây, Vinhomes đang chuẩn bị trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và 16% so với kết quả thực hiện năm 2025. Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 153.271 tỷ đồng, trong đó mảng chuyển nhượng bất động sản đóng góp hơn 108.597 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 43.335 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng, Vinhomes cũng dự kiến trình phương án phân phối lợi nhuận với mức cổ tức tiền mặt 60% vốn điều lệ (tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu), tổng giá trị chi trả gần 25.000 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng trong năm 2026. Ngoài ra, công ty dự kiến mở rộng sang các lĩnh vực mới như năng lượng và logistics, bao gồm sản xuất, truyền tải và phân phối điện, cũng như vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt./.

Tùng Linh
Khối ngoại bất ngờ “gom” mạnh SHS, giải ngân hơn 240 tỷ đồng trong phiên 31/3

Khối ngoại bán ròng gần 2.500 tỷ đồng

Khối ngoại tái cơ cấu danh mục và những kỳ vọng đảo chiều dòng vốn

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng “zích zắc” đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
Chứng khoán phái sinh ngày 3/4: Gia tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index đảo chiều giảm

(TBTCO) - Dòng tiền đang gia tăng vị thế nắm giữ mới trong các phiên gần đây. Khối lượng mở tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index đáo hạn tháng gần nhất đã tăng lên 43.848 hợp đồng trong phiên 3/4.
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

