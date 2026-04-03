Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

Sau phiên hiếm hoi giải ngân ròng liền trước, khối ngoại quay lại trạng thái bán ròng mạnh hơn 1.500 tỷ đồng trên cả ba sàn trong phiên hôm nay. Phiên mua ròng chủ yếu từ dòng vốn hơn 3.900 tỷ đồng đổ vào cổ phiêu Vinpearl (VPL). Ở chiều mua phiên 3/4, dòng tiền ngoại vẫn có sự chọn lọc nhất định, tập trung vào một số cổ phiếu như ACB, MSN, HCM và DGC. Tuy nhiên, giá trị mua ròng không đủ lớn để cân bằng áp lực bán đang lan rộng trên thị trường.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua và bán ròng phiên 3/4

Ngược lại, áp lực bán ròng diễn ra trên diện rộng khi ghi nhận tới 7 cổ phiếu bị bán ròng trên 100 tỷ đồng. VHM tiếp tục đứng đầu danh sách với giá trị bán ròng hơn 450 tỷ đồng, theo sau là HPG, MWG, VPB, HDB, FPT và VCB. Đáng chú ý, dù bị bán ròng mạnh, một số mã vẫn giữ được mức biến động giá không quá tiêu cực, cho thấy lực cầu trong nước vẫn đóng vai trò hấp thụ.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) tiếp tục là tâm điểm khi bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất thị trường, với giá trị hơn 450 tỷ đồng trong phiên. Lũy kế ba phiên đầu tháng 4, giá trị bán ròng tại VHM đã xấp xỉ 950 tỷ đồng. Tuy nhiên, trái ngược với áp lực xả hàng từ nhà đầu tư nước ngoài, cổ phiếu này vẫn duy trì đà tăng ấn tượng.

Khối ngoại bán ròng 950 tỷ đồng cổ phiếu Vinhomes trong 3 phiên đầu tháng 4/2026

Cụ thể, VHM đã ghi nhận hai phiên tăng trần liên tiếp trước đó và tiếp tục đóng cửa tăng thêm 1,1% trong phiên hôm nay. Lực cầu trong nước đang hấp thụ tốt lượng cung từ khối ngoại, đồng thời phản ánh kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư đối với triển vọng doanh nghiệp.

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông công bố gần đây, Vinhomes đang chuẩn bị trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và 16% so với kết quả thực hiện năm 2025. Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 153.271 tỷ đồng, trong đó mảng chuyển nhượng bất động sản đóng góp hơn 108.597 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 43.335 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng, Vinhomes cũng dự kiến trình phương án phân phối lợi nhuận với mức cổ tức tiền mặt 60% vốn điều lệ (tương đương 6.000 đồng/cổ phiếu), tổng giá trị chi trả gần 25.000 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng trong năm 2026. Ngoài ra, công ty dự kiến mở rộng sang các lĩnh vực mới như năng lượng và logistics, bao gồm sản xuất, truyền tải và phân phối điện, cũng như vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt./.