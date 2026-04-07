Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

Tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh đã công bố Nghị quyết số 07/2026/QH16 của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Quốc hội về công tác cán bộ cho đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa; đồng thời tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đã có một quá trình công tác ở ngành ngân hàng, Ban Kinh tế Trung ương, tỉnh Hưng Yên, là một Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; có nhiều kinh nghiệm từ ở trung ương và địa phương. Chủ tịch Quốc hội mong rằng với bề dày kinh nghiệm, đồng chí sẽ cùng tập thể Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và đánh giá cao quá trình công tác cũng như những đóng góp của đồng chí Ngô Văn Tuấn đối với Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, đối với ngành Kiểm toán Nhà nước trong hơn 3 năm qua; đồng thời chúc mừng đồng chí được giao nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Các đồng chí cần giữ vững tinh thần đoàn kết để xây dựng Kiểm toán Nhà nước ngày càng phát triển, vươn tầm, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VIII; triển khai tốt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công trung hạn cũng như quản lý vay, trả nợ công. Ngành Kiểm toán cần chủ động tham gia sâu vào các lĩnh vực này nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm toán” - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước. Theo đồng chí, đây là vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Cũng theo tân Tổng Kiểm toán nhà nước, đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đặt ra yêu cầu mới, nặng nề hơn đối với toàn Đảng, toàn dân, quân ta cũng như ngành Kiểm toán Nhà nước, mà trọng tâm là đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Bối cảnh đó đòi hỏi Kiểm toán Nhà nước phải tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa với tư duy mới, tầm nhìn mới mang tính đột phá nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước thực sự là công cụ của Đảng và Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và ngân sách nhà nước.

Tân Tổng Kiểm toán nhà nước cũng chia sẻ, dù đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ Trung ương đến địa phương, song với trọng trách mới ở lĩnh vực mới, bản thân đồng chí sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn.

“Tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ, giúp đỡ hơn nữa của các cấp lãnh đạo Trung ương, đặc biệt trực tiếp và thường xuyên là Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đồng chí Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội; sự hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước để tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - tân Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu.

Nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn và tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa ký biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa; đồng thời, hai đồng chí đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ.