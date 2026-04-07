Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Năm 2025, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện, đồng thời quy mô vốn tiếp tục gia tăng.

Theo thông tin công bố định kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 28,7 tỷ đồng, tăng hơn 125% (tương ứng 2,2 lần) so với năm 2024. Kết quả này phản ánh sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh của các mảng chính như vận hành cáp treo, dịch vụ lưu trú và các hoạt động du lịch, giải trí.

Cùng với diễn biến tích cực về lợi nhuận, quy mô vốn của doanh nghiệp cũng tăng mạnh. Tại thời điểm ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu đạt hơn 4.806 tỷ đồng, tăng gần 2,8 lần so với cuối năm 2024, qua đó cho thấy năng lực tài chính được củng cố.

Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động tiếp tục ghi nhận cải thiện so với cùng kỳ. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,22% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 0,88%, đều cao hơn so với năm trước. Bên cạnh đó, khả năng thanh toán ngắn hạn được duy trì ở mức an toàn với hệ số đạt 1,94 lần, tăng nhẹ so với mức 1,86 lần của năm 2024, cho thấy doanh nghiệp đảm bảo khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trong ngắn hạn.

Trong năm, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn, đồng thời tuân thủ các quy định liên quan đến an toàn tài chính.

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa là đơn vị vận hành khu du lịch Sun World Fansipan Legend tại Sa Pa. Hoạt động của doanh nghiệp gắn với việc khai thác hệ thống cáp treo và cung cấp các dịch vụ du lịch, góp phần vào hoạt động du lịch tại địa phương.