Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký văn bản gửi Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính về tình hình thực hiện công tác chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong quý I/2026.

Nhà máy sản xuất của Bidiphar tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Nguồn: Bidiphar- VnExpress.

Theo Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025, tỉnh Gia Lai có 2 doanh nghiệp thuộc danh mục thực hiện thoái vốn nhà nước hoàn thành trong giai đoạn 2024 - 2025.

Bao gồm, Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), nhà nước nắm giữ 13,34% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (Bimico), nhà nước nắm giữ 25% vốn điều lệ.

Về tình hình thoái vốn, tại Bimico, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đã đặt lệnh bán cổ phiếu BMC trên thị trường từ ngày 24/10/2024 đến ngày 21/11/2024.

Kết quả thoái được 0,01% vốn điều lệ, đưa tỷ lệ phần vốn nhà nước tại Bimico giảm từ 25% xuống còn 24,99% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, giá trị cổ phiếu BMC trên sàn chứng khoán HOSE diễn biến không ổn định, giá giao dịch cổ phần trên sàn thấp hơn giá trị thẩm định và giá khởi điểm chào bán phần vốn nhà nước được phê duyệt, dẫn đến chưa bảo đảm nguyên tắc thu hồi vốn nhà nước để thực hiện thoái vốn tại công ty trong năm 2025.

Do đó, gần đây nhất, vào ngày 29/12/2025, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản đề xuất Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, phê duyệt chủ trương tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước đối với Bimico trong giai đoạn 2026-2030.

Tại Bidiphar, tỷ lệ phần vốn nhà nước tại công ty đã giảm từ 13,34% xuống còn 13,21% vốn điều lệ. Kết quả này đến từ việc trong năm 2025, Bidiphar đã tổ chức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thực hiện Nghị quyết số 79- NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ về phát triển kinh tế nhà nước, UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Trong khi đó, UBND tỉnh Gia Lai đề xuất giữ lại phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định và đề xuất cấp thẩm quyền không thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty.

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai đề xuất Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính xem xét đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Bidiphar để thúc đẩy phát triển thành doanh nghiệp thương hiệu quốc gia có uy tín, phấn đấu nâng tỷ lệ phần vốn nhà nước nắm giữ tại công ty.

Lý do đề xuất này là Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định có dòng sản phẩm thuốc điều trị ung thư đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022.

Ngoài ra, Bidiphar được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách "Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất" năm 2024 và được Vietnam Report chứng nhận: Top 10 Công ty dược Việt Nam uy tín giai đoạn từ 2016-2021; Top 5 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2022, 2023; Top 4 Công ty dược uy tín Việt Nam năm 2025.