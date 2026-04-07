Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

20:52 | 07/04/2026
(TBTCO) - Ngoài việc giữ lại 13,21% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), tỉnh Gia Lai đề xuất Bộ Tài chính xem xét đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Bidiphar để thúc đẩy phát triển thành doanh nghiệp thương hiệu quốc gia có uy tín.
Làn sóng thoái vốn nhà nước sẽ nóng trở lại? Sóng thoái vốn nhà nước: Thêm động lực từ chính sách giai đoạn mới

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký văn bản gửi Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính về tình hình thực hiện công tác chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong quý I/2026.

Nhà máy sản xuất của Bidiphar tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Nguồn: Bidiphar- VnExpress.

Theo Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025, tỉnh Gia Lai có 2 doanh nghiệp thuộc danh mục thực hiện thoái vốn nhà nước hoàn thành trong giai đoạn 2024 - 2025.

Bao gồm, Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), nhà nước nắm giữ 13,34% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (Bimico), nhà nước nắm giữ 25% vốn điều lệ.

Về tình hình thoái vốn, tại Bimico, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đã đặt lệnh bán cổ phiếu BMC trên thị trường từ ngày 24/10/2024 đến ngày 21/11/2024.

Kết quả thoái được 0,01% vốn điều lệ, đưa tỷ lệ phần vốn nhà nước tại Bimico giảm từ 25% xuống còn 24,99% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, giá trị cổ phiếu BMC trên sàn chứng khoán HOSE diễn biến không ổn định, giá giao dịch cổ phần trên sàn thấp hơn giá trị thẩm định và giá khởi điểm chào bán phần vốn nhà nước được phê duyệt, dẫn đến chưa bảo đảm nguyên tắc thu hồi vốn nhà nước để thực hiện thoái vốn tại công ty trong năm 2025.

Do đó, gần đây nhất, vào ngày 29/12/2025, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản đề xuất Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, phê duyệt chủ trương tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước đối với Bimico trong giai đoạn 2026-2030.

Tại Bidiphar, tỷ lệ phần vốn nhà nước tại công ty đã giảm từ 13,34% xuống còn 13,21% vốn điều lệ. Kết quả này đến từ việc trong năm 2025, Bidiphar đã tổ chức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thực hiện Nghị quyết số 79- NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ về phát triển kinh tế nhà nước, UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định.

Trong khi đó, UBND tỉnh Gia Lai đề xuất giữ lại phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định và đề xuất cấp thẩm quyền không thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty.

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai đề xuất Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính xem xét đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Bidiphar để thúc đẩy phát triển thành doanh nghiệp thương hiệu quốc gia có uy tín, phấn đấu nâng tỷ lệ phần vốn nhà nước nắm giữ tại công ty.

Lý do đề xuất này là Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định có dòng sản phẩm thuốc điều trị ung thư đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022.

Ngoài ra, Bidiphar được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách "Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất" năm 2024 và được Vietnam Report chứng nhận: Top 10 Công ty dược Việt Nam uy tín giai đoạn từ 2016-2021; Top 5 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2022, 2023; Top 4 Công ty dược uy tín Việt Nam năm 2025.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, Bidiphar có tổng nguồn vốn hơn 2.596 tỷ đồng; trong đó, vốn chủ sở hữu hơn 1.735 tỷ đồng (gồm vốn cổ phần hơn 945 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển hơn 230 tỷ đồng).

Năm 2025, Bidiphar đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 1.946 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 1.865 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn và các chi phí, Bidiphar ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 346 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế là hơn 291 tỷ đồng).

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (diễn ra vào ngày 25/4/2026), Bidiphar đề cập, Bidiphar đã nỗ lực để đạt mức tăng trưởng doanh thu 7% so với năm 2024 (1.817 tỷ đồng) và đạt 97% kế hoạch năm 2025 (2.000 tỷ đồng).

Đồng thời, lợi nhuận tăng trưởng 103% so với năm 2024 (325 tỷ đồng) và 106% so với kế hoạch năm 2025 (335 tỷ đồng).

Chỉ tiêu năm 2026, Bidiphar giữ nguyên vốn điều lệ 945 tỷ đồng, phấn đấu tổng doanh thu đạt 2.090 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 375 tỷ đồng (tăng trưởng lần lượt 7% và 9% so với năm 2025).

Bài liên quan

Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

Gia Lai thu hút hơn 117.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý I/2026

Gia Lai thu hút hơn 117.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý I/2026

Gia Lai sắp có trung tâm Dự án Trung tâm Dữ liệu nghìn tỷ đồng

Gia Lai sắp có trung tâm Dự án Trung tâm Dữ liệu nghìn tỷ đồng

Dành cho bạn

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

Đọc thêm

Khối ngoại hạ tỷ trọng cổ phiếu nhóm tài chính

Khối ngoại hạ tỷ trọng cổ phiếu nhóm tài chính

(TBTCO) - Sắc xanh tương đối áp đảo ở nhóm cổ phiếu tài chính, đặc biệt là cổ phiếu dòng chứng khoán. Tuy nhiên, đây cũng lại là nhóm cổ phiếu bị khối ngoại tập trung bán ròng.
Vắng bóng phát hành mới trái phiếu trong tuần đầu tháng 4

Vắng bóng phát hành mới trái phiếu trong tuần đầu tháng 4

(TBTCO) - Trong tuần tuần từ 30/3 - 3/4, thị trường không ghi nhận đợt phát hành mới trái phiếu nào.
Thanh khoản sàn HOSE tháng 3/2026 tăng mạnh, hơn 1 tỷ cổ phiếu “sang tay” mỗi ngày

Thanh khoản sàn HOSE tháng 3/2026 tăng mạnh, hơn 1 tỷ cổ phiếu “sang tay” mỗi ngày

(TBTCO) - Áp lực điều chỉnh mạnh về điểm số trong tháng 3/2026 diễn ra song song với sự gia tăng đáng kể của thanh khoản với hơn 1 tỷ cổ phiếu giao dịch mỗi ngày. Quy mô vốn hoá sàn HOSE hiện tương đương 61,28% GDP năm 2025.
Chứng khoán phái sinh ngày 7/4: Sắc xanh tiếp tục áp đảo, duy trì chênh lệch dương

Chứng khoán phái sinh ngày 7/4: Sắc xanh tiếp tục áp đảo, duy trì chênh lệch dương

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Trạng thái chênh lệch dương tiếp tục được duy trì khi giá hợp đồng tương lai các kỳ hạn đều cao hơn VN30-Index và VN100-Index nhưng thu hẹp so với hôm qua ở một số hợp đồng.
Chứng khoán ngày 7/4: VN-Index tích lũy cạn cung cầu, chứng khoán kỳ vọng thông tin nâng hạng

Chứng khoán ngày 7/4: VN-Index tích lũy cạn cung cầu, chứng khoán kỳ vọng thông tin nâng hạng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (7/4) ghi nhận diễn biến giằng co với thanh khoản tiếp tục suy giảm, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Dù chịu áp lực điều chỉnh trong phần lớn thời gian giao dịch, lực cầu bất ngờ gia tăng cuối phiên đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm.
Bảo hiểm BSH tái định vị theo hướng tinh gọn, lợi nhuận kỳ vọng tăng hơn 70%

Bảo hiểm BSH tái định vị theo hướng tinh gọn, lợi nhuận kỳ vọng tăng hơn 70%

Bảo hiểm BSH đặt kế hoạch năm 2026 với phí bảo hiểm giữ lại đạt 1.326,3 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc còn 879 tỷ đồng, giảm 66% cùng kỳ. Dù quy mô thu hẹp, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng 73% lên 49 tỷ đồng, tiếp tục theo đuổi chiến lược tinh gọn, tập trung vào hiệu quả lợi nhuận, phù hợp với chiến lược phát triển mới.
PVOIL đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 30% năm 2026

PVOIL đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 30% năm 2026

(TBTCO) - PVOIL đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu hợp nhất 150.700 tỷ đồng, gần tương đương năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 656 tỷ đồng, tăng khoảng 30%.
Hoàn thiện “mảnh ghép” giám sát để thị trường các-bon vận hành hiệu quả

Hoàn thiện “mảnh ghép” giám sát để thị trường các-bon vận hành hiệu quả

(TBTCO) - Việc xây dựng Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon được kỳ vọng sẽ hoàn thiện “mảnh ghép” quan trọng trong khung pháp lý cho thị trường các-bon tại Việt Nam. Không chỉ bảo đảm tính minh bạch và kỷ luật, đây còn là nền tảng để thị trường vận hành hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

