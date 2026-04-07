Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Quảng Ninh hiện đang có tổng cộng 237 dự án FDI còn hiệu lực, đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 16 tỷ USD. Trong đó, vốn thực hiện của các dự án FDI đã đạt gần 10 tỷ USD. Những năm qua, các dự án FDI này đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không chỉ tạo ra giá trị gia tăng lớn mà còn thúc đẩy sự hình thành các chuỗi cung ứng, gia tăng kỹ năng lao động, và thúc đẩy các dịch vụ phụ trợ, từ đó tạo động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, mặc dù các doanh nghiệp FDI đã có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, nhưng mức độ lan tỏa của các dự án này vẫn chưa được như kỳ vọng. Các doanh nghiệp FDI vẫn gặp phải một số khó khăn trong việc kết nối với các doanh nghiệp trong nước, cũng như chưa thể khai thác hết tiềm năng của nền kinh tế địa phương. Các vấn đề về hạ tầng giao thông, điện, cũng như việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn là những điểm nghẽn trong phát triển bền vững của khu vực FDI.

UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh. Ảnh T.D

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã nêu ra nhiều kiến nghị cụ thể liên quan đến việc cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng nguồn điện, việc bố trí nguồn vật liệu san lấp, và các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính như đất đai và môi trường. Cũng trong buổi gặp gỡ, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trực tiếp trả lời và cam kết sẽ giải quyết dứt điểm những vướng mắc này trong thời gian tới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả tại Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Bùi Văn Khắng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các doanh nghiệp FDI vì sự tin tưởng và cam kết đầu tư lâu dài tại Quảng Ninh. Ông khẳng định, tỉnh Quảng Ninh sẽ không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, bằng cách triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, một trong những dự án trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc kết nối Quảng Ninh với các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang tích cực đề xuất các chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút thêm đầu tư, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp FDI trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh rằng Quảng Ninh cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp FDI, thực hiện đúng những cam kết chính trị mà tỉnh đã đề ra. Ông đặc biệt lưu ý rằng chính quyền Quảng Ninh luôn giữ vững nguyên tắc "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", và sẽ không ngừng cải thiện hệ thống thủ tục hành chính để tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi và minh bạch. Những cam kết này không chỉ là lời nói, mà sẽ được hiện thực hóa thông qua các hành động cụ thể, nhằm tạo sự ổn định và tin tưởng cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh T.D

Ngoài ra, ông Bùi Văn Khắng cũng kêu gọi các doanh nghiệp FDI không chỉ đầu tư về tài chính mà còn cần hỗ trợ Quảng Ninh trong việc chuyển giao công nghệ, đào tạo lao động tay nghề cao và các kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho địa phương. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực sản xuất và quản lý tại Quảng Ninh, mà còn góp phần tạo ra những giá trị bền vững cho nền kinh tế tỉnh nhà. Bên cạnh đó, tỉnh cũng mong muốn các doanh nghiệp FDI áp dụng chính sách ưu đãi đối với đội ngũ công nhân, giúp thu hút lao động từ các địa phương khác, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp.