Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Tiến Dũng

Tiến Dũng

21:03 | 07/04/2026
(TBTCO) - Ngày 7/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh, nhằm giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động.
Quảng Ninh hiện đang có tổng cộng 237 dự án FDI còn hiệu lực, đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 16 tỷ USD. Trong đó, vốn thực hiện của các dự án FDI đã đạt gần 10 tỷ USD. Những năm qua, các dự án FDI này đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không chỉ tạo ra giá trị gia tăng lớn mà còn thúc đẩy sự hình thành các chuỗi cung ứng, gia tăng kỹ năng lao động, và thúc đẩy các dịch vụ phụ trợ, từ đó tạo động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, mặc dù các doanh nghiệp FDI đã có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, nhưng mức độ lan tỏa của các dự án này vẫn chưa được như kỳ vọng. Các doanh nghiệp FDI vẫn gặp phải một số khó khăn trong việc kết nối với các doanh nghiệp trong nước, cũng như chưa thể khai thác hết tiềm năng của nền kinh tế địa phương. Các vấn đề về hạ tầng giao thông, điện, cũng như việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn là những điểm nghẽn trong phát triển bền vững của khu vực FDI.

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI
UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh. Ảnh T.D

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã nêu ra nhiều kiến nghị cụ thể liên quan đến việc cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng nguồn điện, việc bố trí nguồn vật liệu san lấp, và các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính như đất đai và môi trường. Cũng trong buổi gặp gỡ, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trực tiếp trả lời và cam kết sẽ giải quyết dứt điểm những vướng mắc này trong thời gian tới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả tại Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Bùi Văn Khắng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các doanh nghiệp FDI vì sự tin tưởng và cam kết đầu tư lâu dài tại Quảng Ninh. Ông khẳng định, tỉnh Quảng Ninh sẽ không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, bằng cách triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, một trong những dự án trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc kết nối Quảng Ninh với các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang tích cực đề xuất các chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút thêm đầu tư, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp FDI trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh rằng Quảng Ninh cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp FDI, thực hiện đúng những cam kết chính trị mà tỉnh đã đề ra. Ông đặc biệt lưu ý rằng chính quyền Quảng Ninh luôn giữ vững nguyên tắc "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", và sẽ không ngừng cải thiện hệ thống thủ tục hành chính để tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi và minh bạch. Những cam kết này không chỉ là lời nói, mà sẽ được hiện thực hóa thông qua các hành động cụ thể, nhằm tạo sự ổn định và tin tưởng cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI.

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh T.D

Ngoài ra, ông Bùi Văn Khắng cũng kêu gọi các doanh nghiệp FDI không chỉ đầu tư về tài chính mà còn cần hỗ trợ Quảng Ninh trong việc chuyển giao công nghệ, đào tạo lao động tay nghề cao và các kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho địa phương. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực sản xuất và quản lý tại Quảng Ninh, mà còn góp phần tạo ra những giá trị bền vững cho nền kinh tế tỉnh nhà. Bên cạnh đó, tỉnh cũng mong muốn các doanh nghiệp FDI áp dụng chính sách ưu đãi đối với đội ngũ công nhân, giúp thu hút lao động từ các địa phương khác, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Quảng Ninh luôn chào đón các doanh nghiệp FDI đến đầu tư, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp này không chỉ thành công tại Quảng Ninh mà còn có thể đóng góp vào sự phát triển lâu dài và bền vững của tỉnh. Ông cũng khuyến khích các doanh nghiệp FDI thành lập thêm chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Quảng Ninh, từ đó giúp tăng trưởng kinh tế và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của địa phương.
Tiến Dũng
Miễn nhiều khoản phí giao thông vận tải hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng

Miễn nhiều khoản phí giao thông vận tải hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Miễn nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp giao thông vận tải

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

FDI vào Việt Nam tăng mạnh gần 43% trong quý I/2026

(TBTCO) - Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục khởi sắc trong những tháng đầu năm 2026, với tổng vốn đăng ký đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
Công bố các thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư tiếp tục được áp dụng một phần hoặc toàn bộ

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 486/QĐ-BTC công bố các thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư tiếp tục được áp dụng một phần hoặc toàn bộ kể từ ngày 1/3/2026 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ.
“Đánh thức” nguồn điện mặt trời mái nhà: Giảm chi phí, tăng tự chủ năng lượng

(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, nguy cơ thiếu điện cục bộ vào mùa khô ngày càng rõ nét, Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được xem là "cú hích" mạnh mẽ thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho người dân, doanh nghiệp, mô hình này còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng xanh, bền vững.
Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

(TBTCO) - Để hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm, Hà Nội dự kiến huy động nguồn lực khoảng 11 triệu tỷ đồng đến năm 2045, ưu tiên xây dựng khung hạ tầng chiến lược.
Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

(TBTCO) - Đạt mức tăng trưởng GRDP 7,87% trong quý I/2026 - thuộc nhóm cao nhất nhiều năm, Hà Nội vẫn đối mặt áp lực từ giá xăng dầu và chi phí đầu vào gia tăng. Bước sang quý II, thành phố xác định phải đồng thời bứt tốc đầu tư công, khơi thông mạnh nguồn lực xã hội và tạo động lực tăng trưởng mới từ đổi mới sáng tạo, kinh tế số và dịch vụ.
Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 242.800 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 43.634 tỷ đồng; xuất khẩu tăng 1,1%; nhập khẩu tăng 4,2%… là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026.
Nông nghiệp tìm động lực mới để "mở khóa" tăng trưởng

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước đang đặt ngành nông nghiệp đứng trước yêu cầu phải chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một động lực tăng trưởng thực sự. Các chuyên gia đều chung nhận định, dù dư địa còn rất lớn, nhưng muốn bứt phá, ngành nông nghiệp phải vượt qua hàng loạt điểm nghẽn.
Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội quý I/2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2026 trên địa bàn ước đạt 255 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách ước thực hiện 43,7 nghìn tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán, tăng 75,7% so cùng kỳ.
Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao