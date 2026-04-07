Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

21:56 | 07/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh nhiều địa phương đang tăng tốc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mang tính bước ngoặt, việc huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp ngày càng trở thành yếu tố then chốt. Tại Khánh Hòa, hành trình hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn 2027 - 2028 đang được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua các chiến lược phát triển kinh tế biển, du lịch và đô thị. Việc Khánh Hòa đăng cai Giải Vô địch Quốc gia Tiền Phong Marathon 2026 mới đây không chỉ là một sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn là chất xúc tác quan trọng, mở ra cơ hội tăng trưởng mới với sự đồng hành chủ động từ cộng đồng doanh nghiệp.
aa

Đằng sau tầm nhìn bứt phá của Khánh Hòa

Sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam cùng chuỗi vịnh biển nhiều tiềm năng, Khánh Hòa đã thành công thu hút hơn 12,000 vận động viên tham gia giải chạy Tiền Phong Marathon lần thứ 67, đạt kỷ lục về quy mô trong lịch sử của sự kiện thể thao này. Đó cũng là minh chứng cho thấy tỉnh Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội để bứt tốc phát triển.

Theo định hướng của Nghị quyết số 09-NQ/TW, tỉnh đang dồn toàn lực hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, thậm chí đang phấn đấu "về đích" sớm vào năm 2027 - 2028. Đây được coi là mục tiêu kiến tạo một cực tăng trưởng cao, một trung tâm kinh tế biển hiện đại bậc nhất cả nước.

Với định hướng đưa tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm trên 90%, cùng tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%, Khánh Hòa đang vươn mình trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch quốc tế. Mức sống được nâng cao, cộng hưởng cùng sự gia tăng của giới chuyên gia và du khách quốc tế, đang tạo ra một sức cầu khổng lồ cho toàn nền kinh tế.

Bước sang năm 2026, với hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng và đô thị quy mô lớn được cấp phép (thu hút hơn 503 nghìn tỷ đồng vốn ngoài ngân sách trong năm qua), Khánh Hòa tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cao ở mức 10 - 11%.

Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số và hoàn thiện các tiêu chí khắt khe còn lại về cơ cấu kinh tế, nguồn lực từ bộ máy chính quyền là chưa đủ. Lãnh đạo tỉnh nhận định, sức bật vĩ mô phải đến từ sự đồng hành chiến lược của khối doanh nghiệp lớn.

Để cải thiện môi trường đầu tư, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cam kết sẽ chủ động - minh bạch - trách nhiệm đối với nhà đầu tư, tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng của doanh nhân là thước đo cải cách hành chính.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhận định sự đồng hành của khối doanh nghiệp lớn là yếu tố quan trọng cho sự tăng trưởng của Khánh Hòa.

Đòn bẩy từ doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa mục tiêu của địa phương

Trong tiến trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn của địa phương, vai trò của doanh nghiệp ngày càng mở rộng, không chỉ ở khía cạnh đầu tư mà còn ở sự đồng hành mang tính chiến lược. Sự hiện diện và gắn bó lâu dài của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tại Khánh Hòa là một ví dụ cho cách doanh nghiệp có thể trở thành một phần trong động lực tăng trưởng của tỉnh.

Với hệ thống sản xuất và kinh doanh đặt tại địa phương trong gần hai thập kỷ, SABECO đã tạo ra việc làm và đóng góp ổn định cho ngân sách, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế, dịch vụ liên quan ở tỉnh.

Riêng trong năm 2025, ước tính hai công ty có vốn sở hữu của SABECO là Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách tỉnh, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế địa phương.

Đồng hành cùng các sáng kiến phát triển cộng đồng và quảng bá hình ảnh điểm đến trong vai trò Nhà tài trợ Kim Cương của Giải Vô địch Quốc gia Tiền Phong Marathon 2026, SABECO góp phần lan tỏa sức hút của Khánh Hòa, đồng thời hỗ trợ kích hoạt các hoạt động du lịch dịch vụ gắn với sự kiện.

Bà Patsy Lim - Phó Tổng giám đốc phụ trách Marketing của SABECO cho biết, Khánh Hòa luôn là một trong những địa bàn trọng điểm trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Bà nhấn mạnh “SABECO rất vinh dự được chung tay cùng chính quyền địa phương thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh” .

Hành trình bứt tốc vươn mình của mỗi địa phương bao gồm phát triển kinh tế, giải quyết bài toán an sinh xã hội đến hiện thực hóa các khát vọng vĩ mô, luôn cần đến nguồn lực vững chắc từ các doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đặt tầm nhìn phát triển của mình song hành cùng mục tiêu của địa phương, sự cộng hưởng đó sẽ đem lại nhiều giá trị bền vững, góp phần không nhỏ vào hành trình vươn mình của cả Việt Nam.
Thanh Thủy
Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Ngành chăn nuôi đối mặt áp lực chi phí và cơ hội tái cấu trúc

(TBTCO) - Thức ăn chăn nuôi chiếm tới 60 - 70% giá thành sản xuất, khiến mọi biến động giá lập tức lan sang toàn bộ chuỗi chăn nuôi và thị trường thực phẩm. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới tăng, chi phí vận chuyển leo thang do căng thẳng địa chính trị, ngành chăn nuôi Việt Nam đang phải đối mặt với “áp lực kép” với đầu vào tăng mạnh, trong khi giá đầu ra sụt giảm.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng gửi thư chúc mừng 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 - 11/4/2026), thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể trên cả nước.
Tập huấn cán bộ Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đổi mới hoạt động

(TBTCO) - Chương trình tập huấn tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường gắn kết phong trào thanh niên với công việc chuyên môn và thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong bối cảnh mới.
Tổng kết Tháng Thanh niên 2026 với nhiều kết quả nổi bật

(TBTCO) - Tháng Thanh niên 2026 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ghi nhận nhiều công trình, phần việc thiết thực và kết quả tích cực trên các lĩnh vực, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Chính phủ.
Lần đầu thiết lập “chuẩn ESG” cho dự án xanh: Mở đường dòng vốn ưu đãi

(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
Hoàn thiện khung pháp lý cho vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước

(TBTCO) - Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước theo hướng minh bạch, hiệu quả.
Trái phiếu xanh Việt Nam tăng tốc nhưng quy mô còn khiêm tốn

(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
Tập trung hậu kiểm 3 nhóm sản phẩm trọng điểm, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm

(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2026 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt với các nhóm sản phẩm nguy cơ cao xảy ra ngộ độc thực phẩm.
