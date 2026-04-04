Tập huấn cán bộ Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đổi mới hoạt động

Thu Hương

07:09 | 04/04/2026
(TBTCO) - Chương trình tập huấn tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường gắn kết phong trào thanh niên với công việc chuyên môn và thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong bối cảnh mới.
aa

Ngày 3/4, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc các cơ quan trong khối Chính phủ. Chương trình tập trung bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, đồng thời tạo động lực đổi mới trong công tác tập hợp, phát huy vai trò thanh niên khu vực hành chính nhà nước trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026. Ảnh: Thu Hương.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ; đồng chí Lê Đôn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính; cùng TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia và đông đảo đoàn viên thanh niên.

TS. Cấn Văn Lực phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Hương.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Hoàng Tùng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn trên cả nước, đồng thời đánh giá cao kết quả đạt được trong Tháng Thanh niên hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn. Theo đồng chí, đây là nền tảng quan trọng để toàn hệ thống bước vào năm 2026, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I với nhiều định hướng mới.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, đồng chí Bùi Hoàng Tùng cho biết, hội nghị tập trung vào hai định hướng lớn. Một là gắn kết chặt chẽ phong trào thanh niên với nhiệm vụ chuyên môn, qua đó phát huy vai trò xung kích của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Hai là đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thực chất, tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Đồng chí cũng yêu cầu các nội dung tập huấn cần bám sát thực tiễn, trở thành diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hiệu quả giữa các đơn vị, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Chính phủ thống nhất, vững mạnh.

Tại hội nghị, TS. Cấn Văn Lực đã trình bày chuyên đề về xung đột Trung Đông và an ninh kinh tế, trong đó làm rõ yêu cầu chuyển từ tăng trưởng sang phát triển, hướng tới mục tiêu quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 trên cơ sở ba trụ cột gồm đầu tư, hấp thụ công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo TS. Cấn Văn Lực, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để gia tăng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Các nội dung thảo luận cũng tập trung phân tích tác động của bối cảnh địa chính trị tới kinh tế toàn cầu và Việt Nam, qua đó đặt ra yêu cầu đối với lực lượng thanh niên trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động thích ứng với những biến động mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới./.

tập huấn đoàn công tác đoàn đoàn thanh niên hội nghị tập huấn Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026 Đoàn Thanh niên TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ bộ tài chính

Tổng kết Tháng Thanh niên 2026 với nhiều kết quả nổi bật
(TBTCO) - Tháng Thanh niên 2026 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ghi nhận nhiều công trình, phần việc thiết thực và kết quả tích cực trên các lĩnh vực, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Chính phủ.
(TBTCO) - Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế xanh khi lần đầu tiên xây dựng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) làm căn cứ xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn và xem xét hỗ trợ lãi suất.
(TBTCO) - Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước theo hướng minh bạch, hiệu quả.
(TBTCO) - Xu hướng trái phiếu bền vững toàn cầu phân hóa cùng yêu cầu minh bạch gia tăng đang định hình thị trường, trong khi tại Việt Nam, trái phiếu xanh dù tăng tốc nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.
(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2026 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt với các nhóm sản phẩm nguy cơ cao xảy ra ngộ độc thực phẩm.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 3154/BNNNMT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra và giám sát các hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải và khí thải trên địa bàn.
(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận 71,96 triệu USD do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) cho năm 2014.
(TBTCO) - Báo cáo mới công bố ngày 1/4 của Tổ chức Lao động quốc tế cho thấy, lương tối thiểu tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm mức sống. Việt Nam có tỷ lệ lao động hưởng mức lương thấp hơn mức tối thiểu tương đối thấp, song vẫn tồn tại chênh lệch giữa các nhóm lao động và khu vực.
