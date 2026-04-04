Tập huấn cán bộ Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đổi mới hoạt động

Ngày 3/4, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc các cơ quan trong khối Chính phủ. Chương trình tập trung bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, đồng thời tạo động lực đổi mới trong công tác tập hợp, phát huy vai trò thanh niên khu vực hành chính nhà nước trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026. Ảnh: Thu Hương.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ; đồng chí Lê Đôn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính; cùng TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia và đông đảo đoàn viên thanh niên.

TS. Cấn Văn Lực phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Hương.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Hoàng Tùng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn trên cả nước, đồng thời đánh giá cao kết quả đạt được trong Tháng Thanh niên hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn. Theo đồng chí, đây là nền tảng quan trọng để toàn hệ thống bước vào năm 2026, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I với nhiều định hướng mới.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, đồng chí Bùi Hoàng Tùng cho biết, hội nghị tập trung vào hai định hướng lớn. Một là gắn kết chặt chẽ phong trào thanh niên với nhiệm vụ chuyên môn, qua đó phát huy vai trò xung kích của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Hai là đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thực chất, tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Đồng chí cũng yêu cầu các nội dung tập huấn cần bám sát thực tiễn, trở thành diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hiệu quả giữa các đơn vị, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Chính phủ thống nhất, vững mạnh.

Tại hội nghị, TS. Cấn Văn Lực đã trình bày chuyên đề về xung đột Trung Đông và an ninh kinh tế, trong đó làm rõ yêu cầu chuyển từ tăng trưởng sang phát triển, hướng tới mục tiêu quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 trên cơ sở ba trụ cột gồm đầu tư, hấp thụ công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo TS. Cấn Văn Lực, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để gia tăng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Các nội dung thảo luận cũng tập trung phân tích tác động của bối cảnh địa chính trị tới kinh tế toàn cầu và Việt Nam, qua đó đặt ra yêu cầu đối với lực lượng thanh niên trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động thích ứng với những biến động mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới./.