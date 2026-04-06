Đầu tư

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Nguyên Phương

20:47 | 06/04/2026
(TBTCO) - Để hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm, Hà Nội dự kiến huy động nguồn lực khoảng 11 triệu tỷ đồng đến năm 2045, ưu tiên xây dựng khung hạ tầng chiến lược.
Tạo hành lang pháp lý để triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô phù hợp với giai đoạn mới Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, cửa ngõ phía Nam thành "Đô thị Đại học"

Đó là thông tin tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026 do TP. Hà Nội tổ chức chiều ngày 6/4. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh đã thông tin về tiến độ và những định hướng cốt lõi trong việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Quy hoạch lần này được xây dựng trên triết lý “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, hướng tới đưa Hà Nội trở thành cực tăng trưởng chủ đạo của vùng Đồng bằng sông Hồng và là đô thị có khả năng kết nối toàn cầu.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã tiếp nhận 14.645 ý kiến góp ý từ bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và cộng đồng dân cư.

Điểm mới của quy hoạch là tầm nhìn xuyên suốt một thế kỷ, tập trung giải quyết các vấn đề nội tại như quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường, thiếu cân bằng không gian phát triển, đồng thời tạo nền tảng cho các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Một trong những nội dung trọng tâm là định hình mô hình phát triển đô thị đa trung tâm theo cấu trúc “chùm đô thị".

Theo đó, Hà Nội định hướng hình thành các khu vực phát triển động lực tại phía Bắc gồm Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn; phía Tây gồm Hòa Lạc, Xuân Mai; và phía Nam tại Phú Xuyên. Các khu vực này được quy hoạch trở thành các trung tâm dịch vụ, khoa học công nghệ, giáo dục, logistics và hội nhập quốc tế, đóng vai trò là các cực tăng trưởng mới, góp phần giảm áp lực dân cư và hạ tầng cho khu vực nội đô lịch sử.

Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh thông tin tại họp báo.

Quy hoạch cũng xác định 9 trục phát triển không gian chủ đạo, trong đó trục cảnh quan sông Hồng giữ vai trò “xương sống”, kết nối hệ thống đô thị hai bên bờ sông với khu vực lõi di sản. Việc phát triển hài hòa không gian ven sông được kỳ vọng tạo diện mạo đô thị hiện đại, đồng thời mở rộng quỹ đất phát triển hạ tầng và dịch vụ.

Để hiện thực hóa tầm nhìn, Hà Nội dự kiến huy động nguồn lực khoảng 11 triệu tỷ đồng đến năm 2045, ưu tiên xây dựng khung hạ tầng chiến lược gồm các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm và mạng lưới đường sắt đô thị (metro) xuyên tâm.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho biết, gắn liền với quy hoạch là việc triển khai các cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là đòn bẩy pháp lý quan trọng cho phép Hà Nội chủ động hơn trong việc quản lý đất đai, đầu tư công và thu hút nhân tài. Đặc biệt, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng sẽ được áp dụng mạnh mẽ tại các nhà ga Metro, tạo ra các khu đô thị nén hiện đại, giúp giảm áp lực dân cư cho khu vực nội đô lịch sử.

Thành phố khẳng định quy hoạch không chỉ là những con số về xây dựng mà là cam kết về chất lượng sống. Tầm nhìn 100 năm hướng tới một Hà Nội "Xanh - Thông minh", nơi các giá trị di sản ngàn năm được bảo tồn song hành cùng các trung tâm tài chính, khu công nghiệp công nghệ cao. Quy mô dân số được dự báo đạt mức 17-19 triệu người vào năm 2065, đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

"Hà Nội đã xác lập ngưỡng giới hạn về dân số, đồng thời phát triển hạ tầng mang tính chất dẫn dắt như đường sắt đô thị, trục hướng tâm và trục vành đai. Đặc biệt triển khai hơn 1.000 km tuyến đường sắt đô thị. Với lộ trình này, trong thời gian rất ngắn, năm 2035 sẽ đạt 400 - 450 km đường sắt đô thị, đây là điểm rất mới" - ông Kỳ Anh nói.

5 giải pháp kiểm soát áp lực hạ tầng

Để bảo đảm phát triển bền vững và giữ vững kỷ cương quy hoạch, TP. Hà Nội xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm: Thứ nhất, điều tiết dân cư theo mô hình đa cực, đa trung tâm. Thứ hai, kiểm soát dân số theo ngưỡng cụ thể. Thứ ba, phát triển hạ tầng mang tính dẫn dắt, đặc biệt là giao thông công cộng. Thứ tư, quản lý không gian theo hướng đa tầng, đa lớp. Thứ năm, tăng cường quản trị đô thị bằng công nghệ số.
