“Nam tiến” dự án bất động sản 85ha tại Tây Ninh, hệ sinh thái BIM Group có gì?

Phối cảnh dự án Thanh Phú Centre Point. Vị trí dự án nằm kề Đại đô thị Eco Retreat (Ecopark Long An). Ảnh tư liệu

Dự án BIM Group “nam tiến” ra sao?

BIM Land, công ty thành viên thuộc Tập đoàn BIM vừa chính thức khởi công dự án có diện tích 85 ha tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh với tên gọi Thanh Phú Centre Point. Đây là dự án đầu tay trong hệ sinh thái bất động sản của Tập đoàn BIM Group ở thị trường phía Nam.

Nằm tại cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh, Bến Lức là một điểm kết nối quan trọng trong cấu trúc phát triển vùng. Khu vực này hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, đồng thời đón làn sóng phát triển mạnh của công nghiệp, logistics và dịch chuyển dân cư theo việc làm.

Từ Thanh Phú Centre Point có thể di chuyển về trung tâm TP. Hồ Chí Minh (quận 1 cũ) qua các tuyến đường chính như: Quốc lộ 1A, Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương hoặc Nguyễn Văn Linh, với thời gian dự kiến hơn 40 phút. Đây là vị trí chiến lược, là vùng kết nối giữa miền Tây vào trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thu Thủy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM khẳng định, với Thanh Phú Centre Point, chủ đầu tư sẽ kiến tạo một tâm điểm mới cho khu Tây TP. Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nâng cao diện mạo đô thị và tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.

Còn ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch UBND xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh cũng đánh giá, việc khởi công Thanh Phú Centre Point là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển đô thị của địa phương, trong bối cảnh khu vực đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cùng các hoạt động thương mại và dịch vụ.

Ông Nam kỳ vọng, dự án sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, gia tăng nguồn thu ngân sách và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

Với cấu trúc phát triển tích hợp, Thanh Phú Centre Point không chỉ hướng tới hình thành một dự án bất động sản quy mô lớn, mà còn được kỳ vọng trở thành điểm đến có khả năng thu hút dòng người, giữ nhịp tiêu dùng tại chỗ và thúc đẩy các hoạt động thương mại – dịch vụ – giải trí ngay tại địa phương.

Nếu nhìn vào hệ sinh thái bất động sản và hiện tại là dự án Thanh Phú Centre Poin, có thể dễ dàng nhận ra, BIM Group đang dịch chuyển mạnh mẽ từ việc "bán bất động sản" sang "kiến tạo điểm đến". Tại Thanh Phú Centre Point, chủ đầu tư không chỉ bán nhà mà là hình thành cả một hệ sinh thái sống bao gồm Megamall, công viên, hồ sinh thái và các hoạt động kinh tế đêm.

Hệ sinh thái đa dạng với mũi nhọn BIM Land

Những năm qua (đặc biệt giai đoạn 2024 - 2026), câu chuyện tài chính và hành trình phát triển dự án của BIM Group là một bức tranh về sự chuyển mình từ một tập đoàn đa ngành sang nhà "kiến tạo điểm đến" với nền tảng tài chính đang dần được củng cố.

Trong giai đoạn 2024 - 2025 được xem là thời điểm "bản lề" về tài chính của BIM Group, đặc biệt là mảng bất động sản (BIM Land).

Nửa đầu năm 2024, BIM Land đã bật tăng trở lại với doanh thu cả năm 2024 đạt hơn 6.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 247 tỷ đồng. Đến nửa đầu năm 2025, doanh thu tiếp tục tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, cho thấy sức hấp dẫn của các dòng sản phẩm cao cấp. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của BIM Land đạt gần 29.150 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức hơn 27.000 tỷ đồng của cuối năm 2023.

Song song đó, BIM Group cũng đang quản lý các lô trái phiếu quốc tế và nội địa một cách chủ động. Đáng chú ý là việc thanh toán đúng hạn các khoản lãi và gốc trái phiếu, đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho lô trái phiếu quốc tế 200 triệu USD đáo hạn vào tháng 5/2026.

Một cột mốc tài chính quan trọng khác là vào tháng 3/2026, BIM Group và Vietcombank đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Điều này giúp tập đoàn đảm bảo nguồn vốn tín dụng bền vững để triển khai các đại dự án quy mô lớn trong tương lai.

BIM Group thể hiện sự đồng bộ, đa ngành khi không chỉ thực hiện các dự án đơn lẻ mà tập trung xây dựng các "hệ sinh thái đô thị tích hợp" dựa trên 4 trụ cột chính bao gồm:

Mảng bất động sản (BIM Land), đây là lĩnh vực đóng góp doanh thu lớn nhất với triết lý gắn liền với các thương hiệu quốc tế (Park Hyatt, Regent, InterContinental).

Đặc biệt, chiến lược Nam tiến với dự án Thanh Phú Centre Point (khởi công 22/3/2026), quy mô giai đoạn 1 hơn 85ha tại Tây Ninh, mục tiêu cung cấp khoảng 1.000 sản phẩm ra thị trường vào năm 2026.

Khu vực phía Bắc có Thanh Xuan Valley (Vĩnh Phúc). Đại dự án 170ha được ví như "thung lũng thanh xuân" với mô hình nghỉ dưỡng ngoại ô cao cấp.

Tại Quảng Ninh, BIM Land tiếp tục khẳng định vị thế với các dự án như Grand Bay Halong Villas và việc khởi công cụm 3 dự án mới trị giá hơn 10.500 tỷ đồng cuối năm 2025.

Ngoài ra, tại Phú Quốc, Tập đoàn BIM duy trì vận hành các tổ hợp 6 sao như Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort và đang hoàn thiện Park Hyatt Phu Quoc.

Đối với mảng năng lượng tái tạo (BIM Energy), BIM Group sở hữu tổ hợp năng lượng sạch (điện mặt trời và điện gió) lớn nhất Việt Nam tại Ninh Thuận với tổng công suất hơn 500MW. Trong đó, ACEN (thuộc tập đoàn Ayala - Philippines) đã mua lại 49% cổ phần tại BIM Energy

Mảng nông nghiệp và thực phẩm, BIM Foods là nhà sản xuất muối công nghiệp lớn nhất Đông Nam Á với diện tích hơn 2.500ha tại Ninh Thuận, cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp quan trọng.