Thị trường

Ngày 7/4: Giá cao su thế giới diễn biến khởi sắc

06:27 | 07/04/2026
Giá cao su tại các khu vực chính hôm nay (7/4) diễn biến khởi sắc, tuy nhiên xu hướng tăng còn nhiều phụ thuộc vào bất ổn giá dầu hiện nay. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang.
Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 1% (0,8 Baht) lên mức 79,7 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 1,08% lên 385,1 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 0,14% (25 Nhân dân tệ) lên mức 16.795 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường cao su thiên nhiên được dự báo sẽ đối mặt với sự đan xen giữa "dư địa tăng giá và biến động" trong những tháng tới, dưới tác động của căng thẳng địa chính trị, bất ổn thương mại và nhu cầu phục hồi từ ngành ô tô.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất công bố, Hiệp hội Các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên cho biết căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài có thể gây sức ép lên hoạt động kinh tế toàn cầu và làm gián đoạn các mô hình nhu cầu. Trong khi đó, các rủi ro leo thang liên quan đến Iran, Israel và Mỹ có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa, dẫn đến biến động giá trong ngắn hạn và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Về phía nguồn cung, hiệp hội cảnh báo rằng điều kiện thời tiết khó lường tại các quốc gia sản xuất cao su chủ chốt trước mùa thấp điểm có thể làm thắt chặt nguồn cung trong một thị trường vốn đã hạn chế, qua đó gia tăng áp lực tăng giá.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
