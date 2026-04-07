Thị trường

Ngày 7/4: Giá tiêu xuất khẩu quý I tăng hơn 30%, cà phê đi ngang

06:44 | 07/04/2026
Giá cà phê hôm nay (7/4) đi ngang dưới 90.000 đồng/kg khi thị trường thế giới nghỉ lễ, trong bối cảnh cà phê Robusta chịu áp lực giảm lớn hơn cà phê Arabica do nguồn cung dồi dào. Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu quý I tăng hơn 30%, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét của ngành hồ tiêu.
aa
giatieu.png
Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong quý I/2026 ghi nhận sự bứt phá đáng kể. Ảnh minh họa

Giá tiêu xuất khẩu bứt phá đáng kể

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong quý I/2026 ghi nhận sự bứt phá đáng kể. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 66.350 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 430 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 39,2% và kim ngạch tăng 31,7%.

Riêng trong tháng 3/2026, xuất khẩu đạt 30.638 tấn với kim ngạch 199,3 triệu USD, tăng tới 119,3% so với tháng trước và tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt khoảng 6.520 USD/tấn, trong khi tiêu trắng đạt 8.735 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu nội địa sáng 7/4 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động trước đó. Theo khảo sát, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 138.000 - 139.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, cùng đạt 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) duy trì mức 138.500 đồng/kg, Gia Lai và Đồng Nai phổ biến ở mức 138.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy sau khi trải qua nhịp điều chỉnh giảm trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tiếp tục giữ ổn định tại các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 7.115 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.150 USD/tấn và Malaysia duy trì mức cao 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.000 - 6.100 USD/tấn, chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau đợt giảm mạnh trước đó.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giữ mức 9.374 USD/tấn, trong khi Việt Nam và Malaysia lần lượt ở mức 8.900 USD/tấn và 12.200 USD/tấn. Việc giá xuất khẩu chưa tăng trở lại cho thấy áp lực cạnh tranh vẫn hiện hữu, dù nhu cầu quốc tế đang dần cải thiện.

Giá cà phê dao động dưới mốc 90.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Khảo sát trong sáng 7/4 cho thấy, giá cà phê trong nước không ghi nhận biến động mới khi các sàn giao dịch quốc tế bước vào kỳ nghỉ lễ. Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 88.700 - 89.300 đồng/kg, giữ nguyên so với ngày hôm trước.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 89.300 đồng/kg. Theo sau là Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch quanh mức 89.200 đồng/kg. Ở chiều thấp hơn, Lâm Đồng duy trì mức 88.700 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán và người mua trong bối cảnh thị trường quốc tế tạm thời thiếu tín hiệu dẫn dắt.

Trên thị trường thế giới, tuần trước ghi nhận xu hướng giảm trên cả hai dòng cà phê, tuy nhiên mức giảm của Robusta lớn hơn đáng kể so với Arabica. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 5/2026 giảm 4% (145 USD/tấn), xuống còn 3.448 USD/tấn; hợp đồng tháng 7 giảm mạnh hơn, tới 4,8% (170 USD/tấn), còn 3.346 USD/tấn.

Trên sàn New Yor, giá cà phê Arabicak giảm nhẹ hơn, với hợp đồng tháng 5/2026 lùi 2,1% xuống 295,4 US cent/pound; hợp đồng tháng 7 giảm 2,2% xuống 289,4 US cent/pound.

Giá cà phê Arabica tăng trở lại nhờ nguồn cung hạn chế và lo ngại về địa chính trị, trong khi cà phê Robusta chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào hơn, đặc biệt khi vụ thu hoạch mới đang đến gần./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Bài liên quan

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Dành cho bạn

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kho bạc Nhà nước tăng tốc cải cách, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Kho bạc Nhà nước tăng tốc cải cách, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Chuẩn hóa định giá, tín nhiệm và thanh khoản để hút vốn tổ chức

Chuẩn hóa định giá, tín nhiệm và thanh khoản để hút vốn tổ chức

Thu thuế hàng giá trị thấp: Ngăn ngừa gian lận, tăng thu ngân sách

Thu thuế hàng giá trị thấp: Ngăn ngừa gian lận, tăng thu ngân sách

Infographics: CPI quý I/2026 tăng 3,51%

Infographics: CPI quý I/2026 tăng 3,51%

VietABank đặt mục tiêu lãi gần 2.000 tỷ đồng, tiếp nối kế hoạch tăng vốn 55% còn dang dở

VietABank đặt mục tiêu lãi gần 2.000 tỷ đồng, tiếp nối kế hoạch tăng vốn 55% còn dang dở

Đọc thêm

Ngày 7/4: Giá cao su thế giới diễn biến khởi sắc

Ngày 7/4: Giá cao su thế giới diễn biến khởi sắc

Giá cao su tại các khu vực chính hôm nay (7/4) diễn biến khởi sắc, tuy nhiên xu hướng tăng còn nhiều phụ thuộc vào bất ổn giá dầu hiện nay. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang.
Ngày 7/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 7/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc hôm nay (7/4) đối mặt áp lực giảm khi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, lãi suất cao và đồng USD mạnh lên, làm suy yếu vai trò trú ẩn an toàn. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.337.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.367.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,13 USD/ounce, giảm 0,83 USD so với hôm qua.
Ngày 7/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, thế giới biến động mạnh

Ngày 7/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, thế giới biến động mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (7/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động; một số loại gạo tại các chợ lẻ tăng. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), chỉ số giá gạo toàn cầu tháng 3 đạt trung bình 100,1 điểm, giảm 3% so với tháng trước và gần 4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tác động từ xung đột Trung Đông.
Tâm lý thị trường cải thiện, giá bạc COMEX tăng 4,83%

Tâm lý thị trường cải thiện, giá bạc COMEX tăng 4,83%

Thị trường kim loại thế giới trong tuần qua ghi nhận sắc xanh áp đảo khi có tới 9/10 mặt hàng kim loại khép tuần tăng giá. Dẫn dắt xu hướng của toàn nhóm là bạc COMEX tăng 4,83%.
Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Giá cà phê hôm nay (6/4) tiếp tục giảm mạnh, rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg do nhu cầu suy yếu và áp lực cạnh tranh từ nguồn cung Indonesia. Trong khi đó, giá tiêu diễn biến trái chiều khi thị trường thế giới tăng nhưng trong nước và xuất khẩu Việt Nam lại giảm sâu do áp lực cạnh tranh và chi phí logistics.
Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Giá cao su thế giới hôm nay (6/4) biến động trái chiều khi đi ngang trên sàn TOCOM và sàn SGX, sàn SHFE biến động nhẹ, sàn OSE leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục “án binh” bất động.
Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Giá bạc hôm nay (6/4) ổn định, chờ tín hiệu mới từ lãi suất. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.
Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
