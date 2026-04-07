Ngày 7/4: Giá tiêu xuất khẩu quý I tăng hơn 30%, cà phê đi ngang

Giá tiêu xuất khẩu bứt phá đáng kể

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong quý I/2026 ghi nhận sự bứt phá đáng kể. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 66.350 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 430 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 39,2% và kim ngạch tăng 31,7%.

Riêng trong tháng 3/2026, xuất khẩu đạt 30.638 tấn với kim ngạch 199,3 triệu USD, tăng tới 119,3% so với tháng trước và tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt khoảng 6.520 USD/tấn, trong khi tiêu trắng đạt 8.735 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu nội địa sáng 7/4 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động trước đó. Theo khảo sát, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 138.000 - 139.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất, cùng đạt 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) duy trì mức 138.500 đồng/kg, Gia Lai và Đồng Nai phổ biến ở mức 138.000 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy sau khi trải qua nhịp điều chỉnh giảm trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tiếp tục giữ ổn định tại các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 7.115 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.150 USD/tấn và Malaysia duy trì mức cao 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.000 - 6.100 USD/tấn, chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau đợt giảm mạnh trước đó.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giữ mức 9.374 USD/tấn, trong khi Việt Nam và Malaysia lần lượt ở mức 8.900 USD/tấn và 12.200 USD/tấn. Việc giá xuất khẩu chưa tăng trở lại cho thấy áp lực cạnh tranh vẫn hiện hữu, dù nhu cầu quốc tế đang dần cải thiện.

Giá cà phê dao động dưới mốc 90.000 đồng/kg

Khảo sát trong sáng 7/4 cho thấy, giá cà phê trong nước không ghi nhận biến động mới khi các sàn giao dịch quốc tế bước vào kỳ nghỉ lễ. Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 88.700 - 89.300 đồng/kg, giữ nguyên so với ngày hôm trước.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 89.300 đồng/kg. Theo sau là Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch quanh mức 89.200 đồng/kg. Ở chiều thấp hơn, Lâm Đồng duy trì mức 88.700 đồng/kg.

Diễn biến đi ngang phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán và người mua trong bối cảnh thị trường quốc tế tạm thời thiếu tín hiệu dẫn dắt.

Trên thị trường thế giới, tuần trước ghi nhận xu hướng giảm trên cả hai dòng cà phê, tuy nhiên mức giảm của Robusta lớn hơn đáng kể so với Arabica. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 5/2026 giảm 4% (145 USD/tấn), xuống còn 3.448 USD/tấn; hợp đồng tháng 7 giảm mạnh hơn, tới 4,8% (170 USD/tấn), còn 3.346 USD/tấn.

Trên sàn New Yor, giá cà phê Arabicak giảm nhẹ hơn, với hợp đồng tháng 5/2026 lùi 2,1% xuống 295,4 US cent/pound; hợp đồng tháng 7 giảm 2,2% xuống 289,4 US cent/pound.

Giá cà phê Arabica tăng trở lại nhờ nguồn cung hạn chế và lo ngại về địa chính trị, trong khi cà phê Robusta chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào hơn, đặc biệt khi vụ thu hoạch mới đang đến gần./.