Thị trường

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

06:07 | 06/04/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (6/4) biến động trái chiều khi đi ngang trên sàn TOCOM và sàn SGX, sàn SHFE biến động nhẹ, sàn OSE leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục “án binh” bất động.
Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động
Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) duy trì ổn định tại các kỳ hạn. Trong đó, hợp đồng giao tháng 5/2026 đi ngang hiện ở mức 383.10 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 dao động trong khoảng 385.10 Yên/kg.

Trên sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), giá cao su tự nhiên tăng giảm đan xen tại các hợp đồng giao hàng. Cụ thể, hợp đồng tháng 4/2026 giảm nhẹ 30 Nhân dân tệ/tấn (- 0,17%), về mức 16.600 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 95 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,57%), lên mức 16.770 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch Osaka, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 6,1 Yên, tương đương 1,6% lên 393,7 Yên/kg (tương đương 2,5 USD/kg), leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua.

Trên sàn SGX (Singapore) giá hợp đồng tháng 5/2026 và các kỳ hạn gần ổn định ở mức cao. SGX theo sát đà tăng chung của khu vực, hỗ trợ bởi nhu cầu xuất khẩu từ các nước sản xuất lớn như Thái Lan và Indonesia.

Nhìn chung, tuần qua chứng kiến lực mua chiếm lĩnh sau các phiên mở đầu không đồng nhất. Giá cao su chuẩn RSS3 trên sàn quốc tế duy trì đà tích lũy, dù có giảm nhẹ ở một số hợp đồng cụ thể vào giữa tuần. Giá cao su chuẩn ở mức 198,80 US cents/kg vào ngày 2/4 nhưng vẫn cao hơn 7,17% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên dự báo nhu cầu toàn cầu năm 2026 đạt 15,6 triệu tấn, vượt sản lượng 15,2 triệu tấn, nhờ tăng trưởng từ ngành ô tô tại Trung Quốc và Ấn Độ. Trading Economics kỳ vọng giá sẽ lên 205,10 US cents/kg cuối quý này và tiếp tục tăng trong 12 tháng tới.

Về ngắn hạn, thị trường có thể gặp áp lực điều chỉnh nhẹ do mùa khai thác cao su bắt đầu tại một số khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc, cộng với nhu cầu lốp xe chưa bứt phá mạnh.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su hôm nay tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Giá bạc hôm nay (6/4) ổn định, chờ tín hiệu mới từ lãi suất. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.
Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (6/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
Ngày 4/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 4/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Khảo sát cho thấy, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (4/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.050 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.450 - 8.550 đồng/kg…
