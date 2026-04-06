Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) duy trì ổn định tại các kỳ hạn. Trong đó, hợp đồng giao tháng 5/2026 đi ngang hiện ở mức 383.10 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 dao động trong khoảng 385.10 Yên/kg.

Trên sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), giá cao su tự nhiên tăng giảm đan xen tại các hợp đồng giao hàng. Cụ thể, hợp đồng tháng 4/2026 giảm nhẹ 30 Nhân dân tệ/tấn (- 0,17%), về mức 16.600 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 95 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,57%), lên mức 16.770 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch Osaka, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 6,1 Yên, tương đương 1,6% lên 393,7 Yên/kg (tương đương 2,5 USD/kg), leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua.

Trên sàn SGX (Singapore) giá hợp đồng tháng 5/2026 và các kỳ hạn gần ổn định ở mức cao. SGX theo sát đà tăng chung của khu vực, hỗ trợ bởi nhu cầu xuất khẩu từ các nước sản xuất lớn như Thái Lan và Indonesia.

Nhìn chung, tuần qua chứng kiến lực mua chiếm lĩnh sau các phiên mở đầu không đồng nhất. Giá cao su chuẩn RSS3 trên sàn quốc tế duy trì đà tích lũy, dù có giảm nhẹ ở một số hợp đồng cụ thể vào giữa tuần. Giá cao su chuẩn ở mức 198,80 US cents/kg vào ngày 2/4 nhưng vẫn cao hơn 7,17% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên dự báo nhu cầu toàn cầu năm 2026 đạt 15,6 triệu tấn, vượt sản lượng 15,2 triệu tấn, nhờ tăng trưởng từ ngành ô tô tại Trung Quốc và Ấn Độ. Trading Economics kỳ vọng giá sẽ lên 205,10 US cents/kg cuối quý này và tiếp tục tăng trong 12 tháng tới.

Về ngắn hạn, thị trường có thể gặp áp lực điều chỉnh nhẹ do mùa khai thác cao su bắt đầu tại một số khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc, cộng với nhu cầu lốp xe chưa bứt phá mạnh.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su hôm nay tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.