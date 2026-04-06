Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.724.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.827.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.361.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.395.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.918.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.923.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 6/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.359.000 2.389.000 2.361.000 2.395.000 1 kg 62.909.000 63.707.000 62.961.000 63.858.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.367.000 2.397.000 2.368.000 2.399.000 1 kg 63.115.000 63.919.000 63.157.000 63.970.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.

Trong tuần qua, thị trường bạc xuất hiện một số tín hiệu khởi sắc, song xu hướng tổng thể vẫn phản ánh mức độ biến động đáng kể. Theo đánh giá của giới phân tích, diễn biến lãi suất tại Mỹ tiếp tục là yếu tố then chốt chi phối giá bạc hiện nay.

Nhận định về vấn đề này, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis cho rằng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh mức 4,30% đang đóng vai trò như một ngưỡng tham chiếu quan trọng. Thực tế cho thấy, khi lợi suất giảm xuống dưới mốc này, kim loại quý thường có xu hướng đi lên; ngược lại, mỗi khi lợi suất vượt trên 4,30%, giá vàng và bạc lại chịu áp lực điều chỉnh giảm.

Theo ông, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc tính của vàng và bạc là các tài sản không tạo ra dòng tiền. Khi mặt bằng lãi suất gia tăng, các kênh đầu tư sinh lợi như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn, từ đó làm suy giảm sức hút của kim loại quý đối với nhà đầu tư. Điều này lý giải vì sao, dù bối cảnh địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, giá vàng và bạc chưa thể bứt phá mạnh.

