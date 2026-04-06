Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

06:05 | 06/04/2026
Giá bạc hôm nay (6/4) ổn định, chờ tín hiệu mới từ lãi suất. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.
Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất
Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.724.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.827.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.361.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.395.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.918.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.923.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 6/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Bạc 99.9 1 lượng 2.359.000 2.389.000 2.361.000 2.395.000
1 kg 62.909.000 63.707.000 62.961.000 63.858.000
Bạc 99.99 1 lượng 2.367.000 2.397.000 2.368.000 2.399.000
1 kg 63.115.000 63.919.000 63.157.000 63.970.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.

Trong tuần qua, thị trường bạc xuất hiện một số tín hiệu khởi sắc, song xu hướng tổng thể vẫn phản ánh mức độ biến động đáng kể. Theo đánh giá của giới phân tích, diễn biến lãi suất tại Mỹ tiếp tục là yếu tố then chốt chi phối giá bạc hiện nay.

Nhận định về vấn đề này, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis cho rằng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh mức 4,30% đang đóng vai trò như một ngưỡng tham chiếu quan trọng. Thực tế cho thấy, khi lợi suất giảm xuống dưới mốc này, kim loại quý thường có xu hướng đi lên; ngược lại, mỗi khi lợi suất vượt trên 4,30%, giá vàng và bạc lại chịu áp lực điều chỉnh giảm.

Theo ông, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc tính của vàng và bạc là các tài sản không tạo ra dòng tiền. Khi mặt bằng lãi suất gia tăng, các kênh đầu tư sinh lợi như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn, từ đó làm suy giảm sức hút của kim loại quý đối với nhà đầu tư. Điều này lý giải vì sao, dù bối cảnh địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, giá vàng và bạc chưa thể bứt phá mạnh.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 5/4/2026:

Đơn vị VND
Mua vào Bán ra
1 ounce 1.918.000 1.923.000
1 chỉ 231.230 231.864
1 lượng 2.312.000 2.319.000
1 kg 61.661.000 61.830.000
Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Ngày 4/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn