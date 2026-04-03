Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ trong tuần tới

Chiều 3/4, Văn phòng Quốc hội đã họp báo thông tin về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ Nhất khai mạc ngày 6/4

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh, Kỳ họp thứ Nhất là Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI. Đây là Kỳ họp đặc biệt, quyết định nhiều nội dung quan trọng, do vậy, công tác chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo phục vụ Kỳ họp như công tác an ninh, hậu cần, lễ tân, y tế được chuẩn bị hết sức chu đáo và quan tâm đặc biệt.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự gồm: Quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV; Bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bầu Chủ tịch nước theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI theo đề nghị của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV;

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị vào chiều ngày 5/4/2026, khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/4/2026 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp thứ Nhất là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 6/4 đến ngày 12/4; Đợt 2 từ ngày 20/4 đến ngày 23/4/2026 và dự phòng ngày 24 và 25/4/2026.

Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Chủ tịch nước; Bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước; Quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ; Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Về công tác lập pháp, Quốc hội xem xét, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết gồm: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi) (theo trình tự thủ tục rút gọn); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (theo trình tự thủ tục rút gọn).

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hộ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác như: Xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2026. Xem xét, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030. Xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. Xem xét, thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 – 2030. Xem xét, thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024; xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025;

Bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao

Trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác nhân sự tại Kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết: “Tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp này là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, đảm bảo điều kiện kiện toàn thiết chế theo nhiệm kỳ mới”.

Theo bà Tạ Thị Yên, đây là nội dung trọng tâm có ý nghĩa đặc biệt nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Bộ Chính trị đã quy định phương án tổng thể về tổ chức bộ máy và giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, cho ý kiến. Sau đó các nội dung này đã được hoàn thiện để trình Quốc hội quyết định theo đúng thẩm quyền và bảo đảm nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ”.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới với yêu cầu rất cao về hoàn thiện thể chế và thúc đẩy tăng trưởng, bà Tạ Thị Yên khẳng định việc lựa chọn, bầu và phê chuẩn bộ máy lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín có ý nghĩa quyết định đối với việc tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

“Đây không chỉ là công tác nhân sự mà còn là tiền đề quan trọng mở ra nhiệm kỳ mới, kỳ vọng mới về đổi mới, hành động và phát triển”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nhấn mạnh.