Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận vào sáng 4/4, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên khoảng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Mức tăng cũng được ghi nhận tại Bảo Tín Minh Châu khi doanh nghiệp này điều chỉnh giá vàng miếng lên cùng vùng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng, trong đó giá mua vào tăng 1,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 4/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà tăng không chỉ diễn ra ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. SJC niêm yết vàng nhẫn quanh mức 170,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 174,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. DOJI cũng ghi nhận mức tăng, hiện giao dịch quanh 171 - 174,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá xuống khoảng 169,4 - 172,9 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng tăng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý nâng giá vàng nhẫn thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lên khoảng 171 - 174 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng, với mặt bằng giao dịch phổ biến dao động quanh 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.676 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, tương đương khoảng 148,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). So với giá vàng miếng trong nước, mức chênh lệch hiện duy trì khoảng 25,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong tuần, giá vàng thế giới tăng khoảng 3%, vượt mốc 4.600 USD/ounce, song chưa thể bứt phá qua ngưỡng 4.800 USD/ounce khi gặp lực cản trong các phiên giữa tuần. Thị trường sau đó tạm thời ít biến động do bước vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Các dữ liệu kinh tế mới công bố từ Mỹ cho thấy thị trường lao động tiếp tục duy trì tích cực. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 3 tăng 178.000, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%. Diễn biến này được cho là có thể gây áp lực nhất định lên giá vàng trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, một số chuyên gia nhận định các dữ liệu kinh tế khả quan có thể tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát. Đồng thời, vàng vẫn chịu tác động đan xen từ các yếu tố địa chính trị và biến động năng lượng.

Giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng cùng những lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đang góp phần củng cố sức mạnh của đồng USD. Theo ông Alex Kuptsikevich - Nhà phân tích thị trường chính tại FxPro, triển vọng xung đột địa chính trị còn kéo dài tiếp tục tạo ra sự giằng co đối với giá vàng, khiến kim loại quý này khó hình thành xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn./.