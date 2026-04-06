Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 88.700 - 89.300 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm mạnh

Thị trường cà phê nội địa khép lại tuần qua với xu hướng giảm rõ rệt khi giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt đi xuống. Theo ghi nhận, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 88.700 - 89.300 đồng/kg, giảm từ 2.800 - 3.200 đồng/kg so với tuần trước và chính thức mất mốc 90.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giảm mạnh nhất tới 3.200 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 89.300 đồng/kg, tuy nhiên vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 3.100 đồng/kg, hiện phổ biến ở mức 89.200 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm nhẹ hơn, khoảng 2.800 đồng/kg, xuống còn 88.700 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục ghi nhận tuần giảm mạnh trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 đóng cửa tuần qua ở mức 3.448 USD/tấn, giảm 4% (145 USD/tấn). Hợp đồng tháng 7/2026 còn giảm sâu hơn 4,8% (170 USD/tấn), xuống còn 3.346 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2026 giảm 2,1% (6,3 US cent/pound), về mức 295,4 US cent/pound; hợp đồng tháng 7/2026 giảm 2,2% (6,5 US cent/pound), đạt 289,4 US cent/pound.

Giá tiêu lùi sâu dưới mốc 140.000 đồng/kg

Giá tiêu nội địa giảm mạnh. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu nội địa tuần qua ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt, trái ngược với diễn biến tích cực trên thị trường quốc tế. Theo khảo sát, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm hiện dao động trong khoảng 138.000 - 139.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 1.500 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cùng ghi nhận mức giảm mạnh nhất 1.500 đồng/kg, đưa giá thu mua về mốc 139.000 đồng/kg, cao nhất thị trường nhưng đã suy yếu đáng kể so với giai đoạn trước.

Trong khi đó, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) lùi về 138.500 đồng/kg, còn Gia Lai và Đồng Nai phổ biến ở mức 138.000 đồng/kg. Việc giá giảm trong bối cảnh nguồn cung vẫn đang được đưa ra thị trường sau vụ thu hoạch cho thấy áp lực bán vẫn còn lớn, trong khi lực mua chưa thực sự cải thiện.

Trái ngược với thị trường trong nước, giá tiêu thế giới tuần qua ghi nhận xu hướng tăng tại một số quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 1,57% (110 USD/tấn), lên mức 7.115 USD/tấn.

Tương tự, tiêu đen Brazil ASTA 570 cũng tăng 0,82% (50 USD/tấn), đạt 6.150 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ ổn định ở mức 9.300 USD/tấn. Đáng chú ý, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam lại giảm mạnh tới 300 USD/tấn, xuống chỉ còn 6.000 - 6.100 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, xu hướng cũng tương tự khi giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 100 USD/tấn, đạt 9.374 USD/tấn. Ngược lại, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giảm 150 USD/tấn, xuống còn 8.900 USD/tấn, trong khi Malaysia vẫn duy trì ở mức 12.200 USD/tấn./.