Ngày 12/6: Giá bạc trong nước bật tăng mạnh, giá bạc thế giới ngược chiều

Giá bạc trong nước hôm nay chứng kiến một cơn “địa chấn” khi bất ngờ bùng nổ. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h ngày 12/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.533.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.611.000 đồng/lượng (bán ra), tăng mạnh so với mức 2.424.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.499.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.533.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.611.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.533.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.980.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 67.546.498 đồng/lượng (mua vào) và 69.626.493 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h ngày 12/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h50 ngày 12/6, giá bạc giao ngay ở mức 66,9735 USD/ounce, giảm 0,54% so với ngày hôm qua.

Diễn biến trên thị trường hợp đồng tương lai không mấy tích cực. Giá bạc giao tháng 7 giảm 1,2 USD/ounce, tương đương mức giảm 1,86%, xuống còn 63,54 USD/ounce.

Theo các chuyên gia phân tích, áp lực giảm giá xuất phát từ tâm lý thận trọng gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu. Nhà đầu tư đang đánh giá lại triển vọng tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong bối cảnh hàng loạt ngân hàng trung ương lớn tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn.

Ngoài yếu tố kinh tế vĩ mô, thị trường bạc còn chịu tác động từ các rủi ro địa chính trị đang leo thang tại Trung Đông.

Các chuyên gia kỹ thuật nhận định, thị trường bạc đang bước vào giai đoạn quyết định.

Đối với phe mua, mục tiêu quan trọng là đưa giá bạc quay trở lại vùng kháng cự 66 - 68,54 USD/ounce. Nếu vượt thành công khu vực này, giá bạc có thể tiếp tục hướng tới các mốc cao hơn là 70,5 USD/ounce, thậm chí 72 USD/ounce.

Ngược lại, phe bán đang tập trung vào mục tiêu kéo giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 62,15 USD/ounce. Nếu mốc này bị phá vỡ, thị trường có thể chứng kiến một đợt giảm sâu hơn về vùng 61 USD/ounce, thậm chí 60 USD/ounce.

Hiện tại, ngưỡng kháng cự gần nhất của bạc được xác định xấp xỉ tại 67 USD/ounce, trong khi vùng hỗ trợ quan trọng nằm ở 62,15 USD/ounce./.