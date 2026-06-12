Thuế - Hải quan

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thu ngân sách hơn 3.591 tỷ đồng sau gần 5 tháng

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

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08:23 | 12/06/2026
(TBTCO) - Hơn 3.591 tỷ đồng đã được Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nộp vào ngân sách nhà nước tính đến ngày 28/5. So với cùng kỳ năm 2025, số thu tăng 28,1%, tương đương gần 48,4% chỉ tiêu pháp lệnh được giao cho cả năm 2026.
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Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, tính đến ngày 28/5/2026, số thu ngân sách nhà nước của đơn vị đạt 3.591,13 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này tương đương 48,37% chỉ tiêu pháp lệnh được giao là 7.425 tỷ đồng và đạt 43,27% chỉ tiêu phấn đấu 8.300 tỷ đồng. Riêng trong kỳ từ ngày 1/5 đến 28/5, số thu ngân sách đạt 620,78 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn thu tính từ đầu năm đến ngày 28/5, thuế giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với số thu lũy kế 2.994,24 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thuế nhập khẩu đạt 579,09 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 2,91 tỷ đồng và các khoản thu khác đạt 13,73 tỷ đồng.

Theo Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đơn vị đã quán triệt nhiệm vụ thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, góp phần duy trì nguồn thu ổn định.

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thu ngân sách hơn 3.591 tỷ đồng sau gần 5 tháng
Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan. Ảnh: Lê Toàn

Cùng với kết quả thu ngân sách tích cực, hoạt động xuất nhập khẩu qua sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về kim ngạch. Tính từ đầu năm đến ngày 28/5, đơn vị đã làm thủ tục cho 55.160 tờ khai nhập khẩu với tổng kim ngạch 5,923 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 656,26 triệu USD với 19.725 tờ khai, tăng 27,28%.

Lượng hành khách quốc tế qua sân bay cũng duy trì đà tăng trưởng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/5, có hơn 4,02 triệu lượt khách xuất cảnh, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách nhập cảnh đạt hơn 3,86 triệu lượt, tăng 9,69%.

Ngoài ra, trong gần 5 tháng đầu năm, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 46.219 chuyến bay xuất nhập cảnh, tăng 3,43% so với cùng kỳ năm trước.

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đang tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan, áp dụng quản lý rủi ro trong quá trình làm thủ tục đối với hàng hóa và hành lý của hành khách xuất nhập cảnh.

Đối với công tác thu hồi nợ thuế, đến ngày 31/5/2026, tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn còn hơn 21,2 tỷ đồng, giảm so với cuối năm 2025. Số nợ thuế quá hạn đã thu hồi đạt hơn 287 triệu đồng, tương đương 54,33% chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn được giao trong năm nay.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát nguồn thu, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý thuế, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2026./.

Lạc Nguyên
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