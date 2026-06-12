Xã hội

Hà Nội thúc đẩy thi hành Luật Thủ đô tại kỳ họp chuyên đề

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
10:10 | 12/06/2026
(TBTCO) - Sáng 12/6, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ tư để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Kỳ họp diễn ra từ ngày 12 - 15/6.
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Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, tiếp nối kết quả của Kỳ họp thứ ba diễn ra cách đây 10 ngày, HĐND TP. Hà Nội tiếp tục xem xét, quyết định 55 nội dung, dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực. Đây là số lượng nghị quyết được trình nhiều nhất từ trước đến nay tại một kỳ họp của HĐND thành phố.

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, khối lượng lớn cơ chế, chính sách mới lần này có tác động trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và cần được ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời để triển khai ngay khi Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố đã khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm trong xây dựng hồ sơ, dự thảo nghị quyết. Nhiều nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan Trung ương và bám sát yêu cầu thực tiễn của Thủ đô. Các ban của HĐND TP. Hà Nội cũng tiến hành thẩm tra nhiều vòng nhằm bảo đảm chất lượng trước khi trình HĐND xem xét, quyết định.

Hà Nội thúc đẩy thi hành Luật Thủ đô tại kỳ họp chuyên đề
Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp chuyên đề thứ tư. Ảnh: Khánh Linh

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nghị quyết, Thường trực HĐND TP. Hà Nội đã xây dựng chương trình kỳ họp theo hướng tăng thời gian dành cho hoạt động thảo luận, xem xét và hoàn thiện chính sách. Theo đó, sau phần trình bày các tờ trình của UBND thành phố, các đại biểu sẽ dành trọn một ngày làm việc để thảo luận theo từng nhóm lĩnh vực, tập trung phân tích những nội dung còn có ý kiến khác nhau, các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn và những chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trên cơ sở ý kiến của đại biểu, kỳ họp sẽ dành một ngày rưỡi để UBND TP. Hà Nội tiếp thu, giải trình và hoàn thiện các nội dung trình HĐND. Đồng thời, các ban của HĐND tiếp tục rà soát, tổng hợp ý kiến, đối chiếu với nội dung giải trình của UBND thành phố để làm rõ những vấn đề còn khác nhau hoặc cần bổ sung cơ sở thực tiễn, pháp lý.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khẳng định, mục tiêu của kỳ họp không phải là thông qua nghị quyết thật nhanh, mà đặt yêu cầu cao nhất vào chất lượng của từng quyết nghị. Các nội dung phải được xem xét thấu đáo, làm rõ đầy đủ trước khi biểu quyết, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi triển khai trong thực tiễn.

Trong quá trình điều hành kỳ họp, Thường trực HĐND TP. Hà Nội sẽ theo dõi sát diễn biến thảo luận, chủ động điều chỉnh chương trình và thời lượng làm việc khi cần thiết, bảo đảm mỗi vấn đề được xem xét đầy đủ, thực chất nhưng không kéo dài thời gian theo hình thức.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Thủ đô, nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, tham gia thảo luận khách quan, thẳng thắn trên cơ sở thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành liên quan chuẩn bị tốt nội dung tiếp thu, giải trình, phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND để làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, mỗi nghị quyết được xem xét tại kỳ họp lần này đều gắn với yêu cầu tổ chức thực hiện ngay sau khi được ban hành. Chất lượng của các quyết nghị sẽ được đánh giá không chỉ tại hội trường, mà còn bằng kết quả triển khai trong thực tiễn, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và những chuyển biến cụ thể trong công tác quản lý, phát triển của Thủ đô.

Với tinh thần đó, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội tin tưởng các đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm của người đại biểu dân cử để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của Hà Nội với chất lượng cao nhất, góp phần đưa Luật Thủ đô năm 2026 sớm đi vào cuộc sống.

Tại kỳ họp, UBND TP. Hà Nội cho biết, các nội dung cần xin ý kiến HĐND Thành phố xem xét thuộc nhóm văn hóa - xã hội và kinh tế - ngân sách, trong đó, làm rõ các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, khác và chưa có so với quy định của trung ương. Trong đó, có 23 nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô và 3 nghị quyết cá biệt, gồm 1 nghị quyết về lĩnh vực văn hóa - xã hội và 2 nghị quyết về lĩnh vực kinh tế - ngân sách.
Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội cơ chế chính sách luật thủ đô

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