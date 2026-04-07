Ngày 7/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, thế giới biến động mạnh

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.050 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.450 - 8.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước. Giá các loại khác bình ổn, hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.700 - 5.800; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua vẫn bán yếu, giá ít biến động. Tại An Giang, nông dân chào bán giá khá, giao dịch mua bán chậm, giá vững. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa chào bán đều tại các đồng, giao dịch mua bán yếu, giá tương đối ổn định. Tại Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán khá chậm, giá ít tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 445 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 329 - 333 USD/tấn ; còn gạo Jasmine dao động ở mức 435 - 439 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 336 - 370 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 349 - 353 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán dao động 335 - 339 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 283 - 287 USD/tấn.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp quốc (FAO), chỉ số giá gạo toàn cầu (FARPI) đạt trung bình 100,1 điểm trong tháng 3, giảm 3% so với tháng 2 và giảm gần 4% so với cùng kỳ năm trước.

Tại châu Á, tâm lý thị trường suy yếu trong tháng 3 do xung đột leo thang ở Trung Đông, làm gián đoạn dòng chảy thương mại tới các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, những nhà nhập khẩu chủ chốt chiếm khoảng 11% thương mại gạo toàn cầu.

FAO cho biết, khi xung đột leo thang, các chuyến hàng đến khu vực bị trì hoãn hoặc phải chuyển hướng, trong khi tình trạng thiếu container trở nên nghiêm trọng. Đồng thời, các đơn đặt hàng mới đến khu vực này bị tạm dừng và phải chịu thêm các khoản phụ phí chiến tranh, nhiên liệu cũng như mức phí bảo hiểm tăng cao./.