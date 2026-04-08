Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Giá vàng trong nước lùi về vùng 169 - 172,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 8/4, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt hạ giá niêm yết, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về quanh vùng 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào giảm khoảng 600.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng được điều chỉnh giảm tương ứng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 8/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng giảm mạnh hơn so với mặt bằng chung, với mức giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch quanh ngưỡng 169,2 - 172,5 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, xu hướng điều chỉnh giảm còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 169 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 172 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Ở các doanh nghiệp khác, PNJ giữ nguyên giá so với phiên liền trước, duy trì mặt bằng giao dịch quanh 169 - 172 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI điều chỉnh giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 169,3 - 172,4 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về quanh mức 169 - 172 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu đi ngược xu hướng khi điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch phổ biến lên khoảng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.729 USD/ounce, tăng 72 USD/ounce so với phiên sáng trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), mức giá này tương đương khoảng 150,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 22,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo các chuyên gia, giá vàng đang nhận được lực hỗ trợ nhất định từ nhu cầu trú ẩn trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý vẫn bị hạn chế bởi đồng USD duy trì ở mức cao, lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao và áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Ông Kelvin Wong - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho rằng thị trường vàng hiện đang chờ thêm các thông tin mới có khả năng tạo ảnh hưởng rõ rệt đến xu hướng giá, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran.

Trong khi đó, ông Jim Wyckoff - Chuyên gia phân tích tại Kitco Metals, nhận định thị trường đang chú ý nhiều hơn đến chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương. Nếu các nền kinh tế lớn trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, nhu cầu đối với vàng có thể chịu tác động.

Hiện thị trường cũng đang hướng sự quan tâm tới biên bản cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sắp được công bố như chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Các chuyên gia cho rằng, khi các yếu tố địa chính trị dần lắng xuống, những yếu tố nền tảng như lãi suất và dữ liệu kinh tế sẽ tiếp tục đóng vai trò chi phối thị trường. Trong bối cảnh đó, vàng vẫn được xem là tài sản có vai trò trong việc đa dạng hóa danh mục và phòng ngừa rủi ro dài hạn, trong khi biến động ngắn hạn có thể tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của đồng USD và tình hình địa chính trị.