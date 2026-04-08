Ngày 8/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

06:33 | 08/04/2026
Giá lúa hôm nay (8/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động khi nguồn cung hạn chế sức mua vẫn chậm. Trong khi đó, một số loại gạo nguyên liệu tiếp đà tăng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
aa
Ngày 8/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định
Giá một số loại gạo nguyên liệu hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 tăng 200 đồng/kg dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua vẫn bán yếu, giá ít biến động. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa chào bán đều tại các đồng, giao dịch mua bán chậm, giá ít biến động. Tại An Giang, nguồn cung khá, giao dịch mua bán mới ít, giá được giữ vững. Tại Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán mới lai rai, giá tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ, nhưng đang đối mặt với nhiều khó khăn mới. Sản lượng xuất khẩu tăng nhưng kim ngạch giảm, phản ánh rõ tác động từ biến động phức tạp của thị trường lương thực toàn cầu và áp lực chi phí vận tải.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 445 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 329 - 333 USD/tấn; gạo Jasmine dao động ở mức 435 - 439 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 336 - 370 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 349 - 353 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán dao động 335 - 339 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 283 - 287 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
gạo nguyên liệu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Cục Hải quan

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Làm rõ cơ chế kiểm soát các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư cho Hà Nội

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Kinh tế miền Trung: Chênh lệch tăng trưởng

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Bảo hiểm PTI hạ mục tiêu lợi nhuận, "để ngỏ" phương án chia cổ tức tiền mặt 10%

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Nguồn cung dồi dào, giá cà phê và ngô chịu áp lực giảm

Nguồn cung dồi dào, giá cà phê và ngô chịu áp lực giảm

Trong khi nhóm nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt là cà phê chịu áp lực bán mạnh thì nhiều mặt hàng nông sản khác cũng quay đầu điều chỉnh, theo đó giá ngô kỳ hạn tháng 5 giảm hơn 1%, lùi về ngưỡng 176,8 USD/tấn khi nguồn cung dồi dào.
Ngày 8/4: Giá cao su tại Nhật Bản duy trì xu hướng tăng

Ngày 8/4: Giá cao su tại Nhật Bản duy trì xu hướng tăng

Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (8/4) duy trì xu hướng tăng, trong khi tại thị trường Thái Lan và Trung Quốc giá chững lại. Trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa có sự điều chỉnh mới tại các doanh nghiệp lớn.
Ngày 8/4: Giá heo hơi thiếp lập đỉnh mới ở mức 69.000 đồng/kg

Ngày 8/4: Giá heo hơi thiếp lập đỉnh mới ở mức 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (8/4) tăng tại một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc tiếp tục đi ngang. Hiện giá heo hơi đang duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg.
Ngày 8/4: Giá bạc liên tục biến động khi chịu áp lực bán ra từ giới đầu tư

Ngày 8/4: Giá bạc liên tục biến động khi chịu áp lực bán ra từ giới đầu tư

Giá bạc hôm nay (8/4) giảm khi chịu áp lực bán ra từ giới đầu tư nhằm bù đắp thua lỗ ở các thị trường khác. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.330.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.360.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,46 USD/ounce.
Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

(TBTCO) - Xuất khẩu qua thương mại điện tử đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Với sự hoàn thiện của khung chính sách và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ là thời kỳ bứt phá mạnh mẽ.
Ngành chăn nuôi đối mặt áp lực chi phí và cơ hội tái cấu trúc

Ngành chăn nuôi đối mặt áp lực chi phí và cơ hội tái cấu trúc

(TBTCO) - Thức ăn chăn nuôi chiếm tới 60 - 70% giá thành sản xuất, khiến mọi biến động giá lập tức lan sang toàn bộ chuỗi chăn nuôi và thị trường thực phẩm. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới tăng, chi phí vận chuyển leo thang do căng thẳng địa chính trị, ngành chăn nuôi Việt Nam đang phải đối mặt với “áp lực kép” với đầu vào tăng mạnh, trong khi giá đầu ra sụt giảm.
Giá ca cao lùi về vùng đáy một năm, dầu đậu tương chinh phục đỉnh mới

Giá ca cao lùi về vùng đáy một năm, dầu đậu tương chinh phục đỉnh mới

Hợp đồng đậu tương kỳ hạn tháng 5 trên sàn CBOT tăng 0,34% lên 428,7 USD/tấn. Trong khi đó, dầu đậu tương tăng mạnh 1,38%, đóng cửa tại 1.542,13 USD/tấn, thiết lập mức giá cao nhất trong lịch sử. Trái lại, hợp đồng ca cao giảm 0,31%, xuống còn 3.235 USD/tấn, duy trì quanh vùng giá thấp nhất trong vòng một năm.
Việt Nam thu hút sản xuất, nhưng vướng "bài toán" chứng từ chuỗi cung ứng

Việt Nam thu hút sản xuất, nhưng vướng "bài toán" chứng từ chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Trong làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất - logistics quan trọng. Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng, yêu cầu về tuân thủ và xử lý chứng từ xuyên biên giới đang trở thành bài toán ngày càng phức tạp đối với doanh nghiệp.
Chứng khoán ngày 8/4: Đón “sóng” nâng hạng, thị trường phủ kín sắc xanh tím

Chứng khoán ngày 8/4: Đón “sóng” nâng hạng, thị trường phủ kín sắc xanh tím

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

Dòng tiền hứng khởi, khối ngoại gom mạnh cổ phiếu Hòa Phát và FPT

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

Ngành F&B hướng tới 760 nghìn tỷ đồng doanh thu, mở “tấm vé vàng” cho tăng trưởng bền vững

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.787 - 1.841 điểm trong tháng 4

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Lộ trình 1 triệu căn nhà ở xã hội về đích sớm kỳ vọng sẽ hóa giải cơn sốt giá nhà

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng