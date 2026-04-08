Chính phủ nhiệm kỳ mới có 6 Phó Thủ tướng

Theo Nghị quyết, danh sách Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phạm Gia Túc;

2. Ông Phan Văn Giang;

3. Bà Phạm Thị Thanh Trà;

4. Ông Hồ Quốc Dũng;

5. Ông Nguyễn Văn Thắng;

6. Ông Lê Tiến Châu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các thành viên Chính phủ khoá mới. Ảnh: Đức Thanh

Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, danh sách Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

2. Ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an;

3. Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

4. Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

5. Ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

6. Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

7. Ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương;

8. Ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

9. Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

10. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

11. Ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

12. Ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

13. Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế;

14. Ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo;

15. Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

16. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ;

17. Ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các thành viên Chính phủ khoá mới. Ảnh: Đức Thanh

Cũng trong sáng 8/4, với 488/488 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Theo đó, danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Hải Trâm;

2. Ông Nguyễn Văn Cường;

3. Ông Lê Hưng Dũng;

4. Ông Lê Thanh Phong;

5. Ông Đỗ Mạnh Tăng;

6. Ông Nguyễn Hải Thanh;

7. Ông Nguyễn Hữu Tuyến;

8. Bà Đỗ Thị Hải Yến.