Chính phủ nhiệm kỳ mới có 6 Phó Thủ tướng

Hoàng Yến

13:15 | 08/04/2026
(TBTCO) - Sáng 8/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo Nghị quyết, danh sách Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phạm Gia Túc;

2. Ông Phan Văn Giang;

3. Bà Phạm Thị Thanh Trà;

4. Ông Hồ Quốc Dũng;

5. Ông Nguyễn Văn Thắng;

6. Ông Lê Tiến Châu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các thành viên Chính phủ khoá mới. Ảnh: Đức Thanh

Tiếp đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, danh sách Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

2. Ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an;

3. Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

4. Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

5. Ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

6. Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

7. Ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương;

8. Ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

9. Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

10. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

11. Ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

12. Ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

13. Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế;

14. Ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo;

15. Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

16. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ;

17. Ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cũng trong sáng 8/4, với 488/488 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Theo đó, danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Hải Trâm;

2. Ông Nguyễn Văn Cường;

3. Ông Lê Hưng Dũng;

4. Ông Lê Thanh Phong;

5. Ông Đỗ Mạnh Tăng;

6. Ông Nguyễn Hải Thanh;

7. Ông Nguyễn Hữu Tuyến;

8. Bà Đỗ Thị Hải Yến.

Cuối giờ sáng, Quốc hội nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Theo Nghị quyết, ông Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Các ông, bà có tên sau là Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh:

1. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội;

2. Ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

3. Ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an;

4. Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Ông Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức

(TBTCO) - Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

(TBTCO) - Sáng ngày 8/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Ông Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Chiều 7/4, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.
(TBTCO) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 7/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Chiều 7/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(TBTCO) - Chiều 7/4, với 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Chiều 7/4, sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, trong đó nêu rõ 5 định hướng lớn của Chính phủ trong nhiệm kỳ này.
