Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức

Hơn 7.000 đại biểu tham dự hội nghị

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Thanh Lâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Cùng dự còn có: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, hiệp hội và đơn vị trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản tại Hà Nội; các trí thức, nhà khoa học, đại biểu văn nghệ sĩ... Hội nghị được kết nối với hơn 40 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên toàn quốc với hơn 7.000 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu 4 chuyên đề toàn diện, ngắn gọn, súc tích và sâu sắc.

Chuyên đề "Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng" do GS.TS Tạ Ngọc Tấn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

Chuyên đề "Quan điểm về khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng" do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định trình bày.

Chuyên đề "Quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng" do GS.TS. Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

Chuyên đề "Quan điểm về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng" do Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trình bày.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, đây là bước chuyển tiếp quan trọng của sự nghiệp cách mạng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trong việc định hướng tương lai dân tộc.

Đồng chí Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

“Trong dòng chảy đó, lực lượng báo chí, xuất bản và văn nghệ sỹ, trí thức chính là những người mang sứ mệnh khơi dòng, kiến tạo, dẫn dắt, kết nối tạo nên sự thống nhất giữa ý chí của Đảng và khát vọng của cả dân tộc; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm biến chủ trương thành hành động và kết quả cụ thể” - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Để việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa được thực hiện hiệu quả, không hình thức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, các liên hiệp hội và hội chuyên ngành cần xác định việc học tập Nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026, mà là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Không đơn thuần là ban hành hướng dẫn, kế hoạch, xây dựng chương trình hành động mà mỗi cấp ủy viên, mỗi đồng chí lãnh đạo cần thấm nhuần tư tưởng, tinh thần đổi mới, mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong các nghị quyết để từ đó tổ chức triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả vào đặc thù của từng lĩnh vực.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm, Nghị quyết Đại hội XIV đã xác định rõ các nhiệm vụ, yêu cầu trọng tâm đối với báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ và khoa học công nghệ.

Đối với lực lượng báo chí, xuất bản, cần quyết tâm xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Đây là mục tiêu, là nhiệm vụ, là nguyên tắc vận hành của báo chí, xuất bản trong giai đoạn hiện nay. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”, phải tạo ra không gian phát triển mới để báo chí, xuất bản thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, định hướng thông tin, góp phần bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội.

Cùng với nội dung, cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để nắm bắt và làm chủ không gian truyền thông, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những luận cứ khoa học và thuyết phục; phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đối với lực lượng văn nghệ sỹ, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nêu rõ, văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị; văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm. Đội ngũ văn nghệ sĩ chính là những người “xây dựng bồi đắp tâm hồn” dân tộc, “thắp lửa” khát vọng của nhân dân. Do vậy, cần có cơ chế phát huy hơn nữa sự đóng góp, cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ trong thực hiện 2 mục tiêu chiến lược “100 năm”.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng rằng, đội ngũ những người làm báo, xuất bản, các văn nghệ sĩ, trí thức sẽ là những người đi tiên phong trong triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết. Để mỗi trang viết, mỗi tác phẩm nghệ thuật, mỗi công trình khoa học đều có sức mạnh hiệu triệu, cổ vũ tinh thần yêu nước, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

và Dân vận Trung ương

Trần Thanh Lâm

Đối với trí thức, nhà khoa học, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định, khoa học công nghệ là động lực chủ yếu của tăng trưởng. Đội ngũ trí thức, nhà khoa học là nhân tố quan trọng nhất để triển khai có hiệu quả Nghị quyết. Khoa học và công nghệ phải giải quyết được các bài toán thực tế về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng của đất nước đạt mức “2 con số” như mục tiêu đã đề ra.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị, cần chú trọng yếu tố con người trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết nêu trên. “Đây là khâu đột phá của mọi đột phá. Tất cả các mục tiêu trên sẽ khó trở thành hiện thực nếu chúng ta không có một đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, nghệ sĩ đủ tâm và đủ tầm” - ông Trần Thanh Lâm khẳng định.

Nhấn mạnh, các nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, các dự án, đề án có địa chỉ rõ ràng, có thời gian hoàn thành và có thước đo hiệu quả cụ thể, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai cụ thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ.

Đồng thời, đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ địa phương, đơn vị, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện phát huy tốt nhất năng lực, trí tuệ, tâm huyết của văn nghệ sỹ, trí thức, đội ngũ những người làm công tác báo chí, xuất bản để phục vụ sự phát triển của đất nước và ở mỗi địa phương, đơn vị./.