Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện báo điện tử mới

Khẳng định vị thế sau 1 năm hợp nhất

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho biết, việc ra mắt giao diện mới báo điện tử của Báo Tài chính - Đầu tư - một cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Báo Tài chính - Đầu tư trên hành trình số hóa và hiện đại hóa.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thanh.

"Báo Tài chính - Đầu tư là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính, luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính" - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư nhấn mạnh.

Báo Tài chính - Đầu tư chính thức được thành lập theo Quyết định số 388/QĐ-BTC ngày 26/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trên cơ sở hợp nhất ba cơ quan báo chí: Thời báo Tài chính Việt Nam, Báo Đầu tư và Báo Đấu thầu.

Việc hợp nhất ba cơ quan báo chí trong ngành Tài chính nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền của ngành.

Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Đức Thanh.

Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư khẳng định, sau 1 năm đi vào hoạt động với cơ cấu tổ chức mới, Báo Tài chính - Đầu tư không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng thông tin, khẳng định vị thế là một trong những tờ báo kinh tế - tài chính uy tín hàng đầu cả nước.

Báo điện tử Thời báo Tài chính Việt Nam (thoibaotaichinhvietnam.vn), là kênh thông tin đại diện của Báo Tài chính - Đầu tư. Bên cạnh đó có các chuyên trang điện tử: Báo Đầu tư; Báo Đấu thầu; Vietnam Investment Review và Đầu tư Chứng khoán. Tổng thể, các sản phẩm báo chí này tạo thành một hệ sinh thái truyền thông đa chiều, chuyên sâu của Báo Tài chính - Đầu tư, khẳng định vị thế là nguồn thông tin uy tín, chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế - tài chính - đầu tư tại Việt Nam.

Báo cũng đã thực hiện tốt vai trò cầu nối thông tin giữa Bộ Tài chính với người dân, doanh nghiệp và xã hội, phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính. Đồng thời lan tỏa các thông điệp chính sách, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội đối với các quyết sách quan trọng trong lĩnh vực tài chính - ngân sách.

Báo Tài chính - Đầu tư hiện có 5 ấn phẩm báo in, gồm: Thời báo Tài chính Việt Nam, phát hành thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hằng tuần; Báo Đầu tư phát hành thứ Ba, thứ Năm hằng tuần; Báo Đầu tư Chứng khoán phát hành thứ Hai hằng tuần; Báo Vietnam Investment Review phát hành thứ Hai hằng tuần và Báo Đấu thầu, phát hành từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.

Bên cạnh hệ thống ấn phẩm báo in, Báo Tài chính - Đầu tư còn được phát triển trên nền tảng số nhằm cung cấp thông tin nhanh, chính xác, chuyên sâu về các vấn đề kinh tế - tài chính trong nước và quốc tế góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan quản lý đưa ra những quyết sách điều hành trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập quốc tế mạnh mẽ.

Hoàn thiện hệ sinh thái nội dung số, đồng hành cùng nền kinh tế

Giao diện thoibaotaichinhvietnam.vn mới được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan, dễ sử dụng, giúp nâng cao khả năng tiếp cận và khai thác thông tin. Đồng thời, hệ thống được tối ưu về công nghệ nhằm cải thiện tốc độ truy cập, tăng cường các hình thức thể hiện đa phương tiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin chuyên sâu của độc giả.

Không chỉ là thay đổi về hình thức, việc nâng cấp giao diện còn thể hiện định hướng phát triển lâu dài của Báo Tài chính - Đầu tư trong việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nội dung, qua đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và lan tỏa thông tin chính sách tài chính tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đức Thanh

Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành nhấn mạnh, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng phải đối mặt với nhiều thách thức mới: sự cạnh tranh khốc liệt từ các nền tảng mạng xã hội, nhu cầu thông tin nhanh, chính xác, đa phương tiện của độc giả ngày càng cao.

Chính vì vậy, việc ra mắt giao diện thoibaotaichinhvietnam.vn mới là một yêu cầu cấp thiết, là bước đi chiến lược của Báo Tài chính - Đầu tư trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành Tài chính cũng như báo chí Việt Nam hiện nay.

Việc ra mắt giao diện mới không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ, hiện đại hóa hình ảnh thương hiệu mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng, hỗ trợ dễ dàng tìm kiếm, đọc tin tức chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế - tài chính - đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương giao diện mới báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn). Ảnh: Đức Thanh.

Hơn nữa, đây còn là cách để Báo Tài chính - Đầu tư - cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính - khẳng định vị thế trong việc ứng dụng công nghệ, đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi số quốc gia, góp phần lan tỏa chính sách tài chính kịp thời, chính xác đến doanh nghiệp và người dân.

"Chúng tôi tin rằng, với giao diện mới này, thoibaotaichinhvietnam.vn sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy hơn nữa của bạn đọc, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, góp phần vào sự phát triển minh bạch, bền vững của nền kinh tế - tài chính đất nước" - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư bày tỏ.

Trong thời gian tới, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nội dung số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động báo chí, qua đó nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin về kinh tế - xã hội và đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế.

Báo điện tử Thời báo Tài chính Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm thuận tiện, tin cậy hơn cho độc giả, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những kênh thông tin chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính - kinh tế./.