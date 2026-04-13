Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng và kết nối trực tuyến đến 36.323 điểm cầu trên cả nước với gần 2,2 triệu đại biểu tham dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đơn vị Trung ương; báo cáo viên Trung ương...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), đại biểu Bộ Tài chính có: Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Đồng chí Trần Quân - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính: Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm.

Tham dự tại 2 điểm cầu Bộ Tài chính và 1.122 điểm cầu trực thuộc có đồng chí Nguyễn Đức Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; cùng hơn 40.900 đại biểu là Bí thư, Phó bí thư, đảng viên của Đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ, với nhiều nội dung quan trọng nhằm quán triệt những điểm mới, cốt lõi, trọng tâm của các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, với 5 chuyên đề. Cụ thể là:

Chuyên đề Quy định thi hành Điều lệ Đảng do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính dự tại điểm cầu Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo).

Chuyên đề về những vấn đề mới, cốt lõi của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 7/4/2026 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày.

Chuyên đề những nội dung cơ bản của quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày.

Chuyên đề Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới do đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày.

Hơn 730 đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo).

Chuyên đề về Kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày.

Gần 470 đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính (số 6 - 8 Phan Huy Chú).

Đặc biệt, hội nghị nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân./.