Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Đức Minh

13:29 | 13/04/2026
(TBTCO) - Đảng bộ Bộ Tài chính đã tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng ngày 13/4/2026.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng và kết nối trực tuyến đến 36.323 điểm cầu trên cả nước với gần 2,2 triệu đại biểu tham dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Đức Thanh

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đơn vị Trung ương; báo cáo viên Trung ương...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), đại biểu Bộ Tài chính có: Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Đồng chí Trần Quân - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính: Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm.

Tham dự tại 2 điểm cầu Bộ Tài chính và 1.122 điểm cầu trực thuộc có đồng chí Nguyễn Đức Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; cùng hơn 40.900 đại biểu là Bí thư, Phó bí thư, đảng viên của Đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ, với nhiều nội dung quan trọng nhằm quán triệt những điểm mới, cốt lõi, trọng tâm của các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, với 5 chuyên đề. Cụ thể là:

Chuyên đề Quy định thi hành Điều lệ Đảng do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính dự tại điểm cầu Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo). Ảnh: Đức Minh

Chuyên đề về những vấn đề mới, cốt lõi của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 7/4/2026 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày.

Chuyên đề những nội dung cơ bản của quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày.

Chuyên đề Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới do đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày.

Hơn 730 đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo). Ảnh: Đức Minh

Chuyên đề về Kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày.

Gần 470 đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính (số 6 - 8 Phan Huy Chú).
Ảnh: Đức Minh

Đặc biệt, hội nghị nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân./.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính quý I năm 2026

Hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

(TBTCO) - Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 36/NQ/ĐUBTC Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính mở rộng tháng 4/2026 về hoàn thiện các dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và của Đảng ủy Bộ Tài chính triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
(TBTCO) - Chiều 8/4, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị.
(TBTCO) - Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I/2026 của Đảng uỷ Cục Hải quan đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên, khẳng định vai trò nêu gương, lan tỏa giá trị trong toàn Đảng bộ.
(TBTCO) - Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
(TBTCO) - Ngày 5/4/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảng quý I/2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì buổi họp.
(TBTCO) - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống kinh tế. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với NSND. Vũ Ngoạn Hợp - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam về việc xây dựng và triển khai các tiêu chí văn hóa doanh nghiệp gắn với tinh thần Nghị quyết.
(TBTCO) - Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đây được đánh giá là thời điểm quan trọng để Việt Nam tăng tốc cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý và thúc đẩy chuyển đổi số. Chia sẻ với Thời báo Tài chính Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài kỳ vọng, những bước đi này sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế chất lượng cao trong giai đoạn tới.
Chiều 25/3, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm.
