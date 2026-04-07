Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Hoàng Yến

15:20 | 07/04/2026
(TBTCO) - Với 495/495 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
aa

Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: Đức Thanh

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiếp tục chương trình, Quốc hội đã bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng. Với 495/495 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (bằng 99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Lê Minh Hưng.

Sau khi được Quốc hội bầu, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

Infographics: Tóm tắt tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

“Đánh thức” nguồn điện mặt trời mái nhà: Giảm chi phí, tăng tự chủ năng lượng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ nhất

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

(TBTCO) - Chiều 7/4, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.
Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

(TBTCO) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 7/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

(TBTCO) - Chiều 7/4, với 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng lớn của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

(TBTCO) - Chiều 7/4, sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, trong đó nêu rõ 5 định hướng lớn của Chính phủ trong nhiệm kỳ này.
Tiểu sử tóm tắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(TBTCO) - Sáng 7/4, với sự đồng thuận rất cao của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(TBTCO) - Sáng 7/4, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031

(TBTCO) - Sáng 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

(TBTCO) - Chiều 6/4, Quốc hội đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao