Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiếp tục chương trình, Quốc hội đã bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng. Với 495/495 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (bằng 99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Lê Minh Hưng.

Sau khi được Quốc hội bầu, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ.