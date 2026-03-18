(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã trình phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã chậm nhất ngày 31/3/2026, để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4/2026.

Trình phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã chậm nhất ngày 31/3/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2026 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4/2026. Ảnh minh họa.

Chỉ thị nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức vào ngày 15/3/2026 đã thành công rất tốt đẹp.

Để tiếp tục triển khai các công việc sau ngày bầu cử, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4/2026.

Trường hợp đặc biệt chưa tổ chức được Kỳ họp thứ nhất trước ngày 31/3/2026 do chưa bố trí được nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các ban của HĐND các cấp; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND các cấp; chỉ đạo Thường trực HĐND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh chậm nhất ngày 31/3/2026; đồng thời chỉ đạo Thường trực HĐND cấp xã trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã chậm nhất ngày 31/3/2026.

Thường trực HĐND cấp tỉnh báo cáo về kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ chậm nhất ngày 3/4/2026.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc Thường trực HĐND cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định; phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, chậm nhất 17h ngày 31/3/2026, để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4/2026.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục triển khai nghiêm túc các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, nhất là ở cấp xã.

Trong đó, Thủ tướng giao các bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương tiếp tục hướng dẫn chính quyền địa phương, nhất là cấp xã về quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm thực hiện thuận lợi, thông suốt, hiệu quả, hoàn thành chậm nhất tháng 6/2026./.